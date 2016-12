Essai Volkswagen Polo Bluemotion

Librairie Volkswagen

Volkswagen Polo Bluemotion : Essai

La Polo TDI Bluemotion a été proclamée citadine 5 places la plus économe au monde par Volkswagen. Alors que la France subissait les grèves et les pénuries de carburants, la rédaction d’Autoweb-France a soumis cette Championne à l’épreuve de la route.

La nouvelle Polo a beau avoir été revue de fond en comble en 2009, elle conserve un style sobre et sans fioriture. Avec son air de Golf VI, cette cinquième génération de Polo continue à inspirer la robustesse et la qualité. Dans sa définition Bluemotion, la Voiture de l’année 2010 se dote d’un pack aérodynamique qui améliore son coefficient de pénétration dans l’air. Déflecteur de hayon, jupes latérales, calandre laquée noire, fond plat, jantes en alliage léger profilées… La Polo TDI Bluemotion dispose d’un attirail qui rendrait plus d’une GTI jalouse !

A bord, la Polo respire encore et toujours la robustesse et la qualité. La planche de bord est joliment dessinée et les matériaux sont flatteur…à l’œil. Malheureusement, ceci n’est qu’un leurre ! L’habitacle s’habille comme la Trendline avec des plastiques durs et qui se rayent facilement. Bien que la concurrence ne fasse pas mieux sur ses versions d’entrée de gamme, nous attendions mieux d’une Volkswagen. La force de l’habitude sans aucun doute… Mais celle qui fût jadis dérivée de l’Audi 50 se rattrape en proposant des assemblages et une ergonomie qui frisent la perfection.

Sans surprise, les sièges se révèlent assez fermes mais confortables. Dans cette finition Bluemotion, ils se dotent d’une sellerie Power On. Cette dernière apporte à cet habitacle bien austère une agréable touche de couleur. Les différents réglages des sièges et du volant permettent de trouver facilement une très bonne position de conduite. Bien installé derrière le cerceau, il est désormais temps de passer aux choses sérieuses. Clef, contact, et le petit 3 cylindres s’éveille. Premier constat, les claquements à froid de ce nouveau moteur (dérivé du 1.6 TDI) sont bien maîtrisés. L’époque des injecteurs-pompe semble bel et bien révolue, tant la citadine allemande ne se montre jamais bruyante. Elle profite pleinement de sa bonne insonorisation ainsi que d’une boîte longue qui fait tourner le moteur moins vite. En 5ème, cela donne 1400 tr/mn à 80 km/h, 1600 à 90 km/h, ou encore 2400 à 130 ! Néanmoins sur autoroute, des bruits parasites peuvent venir perturber ce silence des agneaux ! Le 3 cylindres a une fâcheuse tendance à transmettre ses vibrations via la planche de bord. Du coup, tout objet - comme un téléphone portable - se trouvant dans le vide poche situé sous l’autoradio aura tendance à grésiller.

La boîte longue permet également à la Polo d’afficher des consommations modiques…. à vitesse stabilisée. Avec moins de 3 litres à 80 km/h ou encore 5,5 litres à 130 km/h, les 3,4 L au 100 km annoncés par le constructeur de Wolfsburg semblent réalistes. Sauf que nous ne sommes jamais parvenus à descendre sous les 4 litres de moyenne, même en adoptant un style de conduite fluide. Il faut dire que l’allongement des rapports de la transmission n’a pas que des effets bénéfiques. Si sur autoroute la Polo Bluemotion ne manque pas d’allonge, les choses se gâtent sérieusement en ville et sur route. En dépit d’une accélération qui lui permet de s’insérer facilement dans le trafic, la « citadine 5 places la plus économe du monde » est amorphe en dessous de 2000 tr/min. Et pire encore, elle est inexistante avant 1200 tr/min ! Du coup, le 1.2 TDI souffre lorsqu’il s’agit de relancer la machine et il vous le fera savoir par un grognement fort désagréable. Et là, il n’y a pas de miracle. Pour obtenir un peu de peps, il faut cravacher la mécanique en tirant sur les intermédiaires. Dans ces conditions, les consommations peuvent vite grimper, malgré un Start and Stop fort utile en circulation urbaine. Notre moyenne durant cet essai s’est soldé par une consommation moyenne de 5.8 L/100 km. C’est loin des valeurs annoncés par Volkswagen, mais c’est le prix à payer pour tirer la quintessence d’un bloc qui ne procure un bon agrément de conduite et une sonorité agréable qu’entre 2000 et 4500 tr/min. Fort heureusement, la boîte de vitesse est précise et agréable à manier.

A moins de rechercher une voiture qui émet le moins de CO2 possible ou de ne faire que de l’autoroute, la version 1.6 TDI Bluemotion Technology nous semble plus recommandable, d’autant qu’elle vous permettra de mieux profiter des belles prestations dynamiques offertes par ce nouvel opus. C’est simple, la Polo n’a jamais affiché un comportement aussi ludique ! Elle profite d’un train avant incisif et d’une direction très précise qui rendent la voiture agile en ville et plaisante sur les parcours sinueux. La polyvalente Allemande reste saine dans toutes les circonstances grâce à son train arrière qui se montre particulièrement stable. A l’approche des limites cette version Bluemotion, qui est handicapée par des pneus à faible résistance au roulement, sous-virera légèrement, ce qui rassurera la plupart des conducteurs.

Les suspensions sont fermes de prime abord, mais elles se montrent assez confortables tout en contenant bien le roulis. Il faut dire que la Polo Bluemotion dispose d’une assiette rabaissée de 15 mm afin…d’améliorer son Cx. Reste que lorsqu’on accélère le rythme sur les petites routes où la chaussée est déformée, la Polo peut pomper de l’avant. C’est sans doute sa manière de nous rappeler que sa vocation est économique (et écologique ?) et non pas sportive. Le freinage est composé de disques ventilés à l’avant et de tambours à l’arrière. Ce dispositif est complété par un astucieux système de récupération d’énergie au freinage qui permet d’abaisser encore les consommations. Dans la pratique, ce freinage se révèle facile à doser et il offre assez de mordant eu égard à la puissance de la voiture.

A son bord, la Polo peut accueillir 4 adultes et 280 litres de bagages, ce qui la replace dans les bons élèves de sa catégorie. Côté équipement, la Bluemotion se base principalement sur la finition Trendline. Malgré son prix coquet, elle se concentre sur l’essentiel (4 airbags, l’ABS, le radio-CD, la climatisation Climatic…) tout en y ajoutant quelques équipements supplémentaires comme un ESP avec une fonction d'aide au démarrage en côte, le volant et le pommeau gainés de cuir ou encore les feux de jour. La banquette arrière rabattable 1/3-2/3 est également de la partie. Ces éléments distinguent nos Bluemotion des versions allemandes, qui du coup rejettent 2g/km de CO2 en moins...

Cette version économico-écologique est à la fois une bonne et une mauvaise surprise. Nous avons fortement apprécié son confort, la qualité de ses assemblages ainsi que sa sobriété et ses qualités dynamiques. Ses aptitudes sur autoroutes et sur voie rapide sont également à ranger parmi les satisfactions. En revanche, il est difficile de lui pardonner son manque de tonus à bas régime qui la rende désagréable en ville. Pour 300 € de plus (déduction faite des bonus écologiques), Une 1.6 TDI 90 Bluemotion Technology offrira un niveau de prestation supérieur… tout en se montrant presque aussi frugale !

Texte & photos Hatem Ben Ayed

