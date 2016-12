Essai Volkswagen K70

Librairie Volkswagen

Volkswagen K70 : Essai

Sortie à la fin des années 60, la K70 élaborée par NSU portera le blason VW suite au rachat de la firme par le groupe Volkswagen. C'est une berline confortable 4 portes uniquement, spacieuse, avec des lignes tendues et des arrêtes vives, elle préfigure le look des années 70. Par la suite, elle sera proposée en version break.

La K70 L est équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne disposé longitudinalement, 1600 cm3, équipé d'un carburateur Solex 40DDH, développant 75 ou même 90 ch DIN. La culasse est en alliage léger et son originalité est de pouvoir aisément régler les culbuteurs via des capuchons maintenus par un circlips sur chaque paire de soupapes de chaque cylindre, original et pratique.

La version K70 LS dispose d'un carburateur solex double corps 40DDHT alimentant un 1800 cm3 d'un rapport volumétrique de 9.5 qui développe alors 100 ch DIN. Cette version est capable d'atteindre les 175 km/h chrono et le 0 à 100 en moins de 12.0" (nous sommes seulement en 1970).

A l'avant, des freins à disque accolés à la boîte, des tambours à l'arrière, une direction non assistée, des siéges très mœlleux et confortables mais qui ne maintiennent pas du tout, des doubles optiques Bosch (et un compte tour sur la version LS ), en font une excellent routière confortable. Cependant, ne lui demandez pas de tenir la route, moyen sur le mouillé, médiocre sur le sec dû à ses suspensions trop molles, on a ici privilégié la souplesse. Il y a malgré tout des Mc Pherson à l'avant et des bras tirés à l'arrière.

Autre originalité et non des moindres !! La possibilité de remplacer l'embrayage sans avoir à démonter quoi que ce soit, il suffit d'enlever un cache plastique, d'ôter un circlips "extérieur" qui maintient l'arbre de sortie de boîte, de reculer celui-ci et l'on a accès au mécanisme d'embrayage, simple et rapide, avec un peu d'entraînement on arrive à tout changer en moins de 2 heures ! Qui peut en dire autant aujourd'hui ?

Peu connue, oubliée du grand public, des clubs se forment autour de cette berline originale, et des sites web lui sont dédiés.





J'ai aimé

Son confort, son habitacle et son coffre spacieux, sa simplicité et sa fiabilité, et la qualité des matériaux.

J'ai moins aimé

Sa boîte lente, imprécise, lente et à la sélection floue, la marche arrière placée juste à côté de la 1ère en haut, et sans sécurité (pas rare de se tromper au démarrage), aucun maintien latéral des sièges, suspension trop molle et donc tenue de route aléatoire, direction lourde.

Noël.