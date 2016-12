Essai Volkswagen Golf I GTI

Librairie Volkswagen

Volkswagen Golf I GTI : Essai

En juin 1976 naît une nouvelle Golf : la Golf GTI (Grand Tourisme Injection) . Elle permet aux personnes n'ayant pas les moyens de s'acheter une grosse sportive de profiter de bonnes performances à un moindre prix...

C'est donc dans cet esprit là que la Golf GTI a été créée, n'ayant presque aucune concurrence. Le design de cette première génération de Golf est signé Giugiaro. L'intérieur a été un peu modifié par rapport au reste de la gamme: les compteurs sont différents, il y a un volant sport à trois branches, et l'on remarque également l'adoption de sièges sport.

Côté moteur, à sa sortie, la GTI était proposée avec un 4 cylindres 1.6 litres de 110 ch pour un poids de 810 kg seulement, ce qui lui conférait de bonnes accélérations. Ce moteur était associé à une boîte de 4 vitesses et c'est seulement en 1980 qu'elle adoptera ses 5 vitesses. En fin de carrière, en 1982, la Golf GTI première du nom a reçu un moteur 1.8 de 112 chevaux pendant que les suspensions étaient assouplies, ce que regretteront certains amateurs. Entretemps, Volkswagen France aura importé une série limitée de Golf GTI Oettinger. Basée sur la 1600, elle sera la première GTI 16 de l'histoire...

La Golf GTI se révèle être une bonne routière sur longs trajets et sa très bonne tenue de route lui permet de se distinguer de ses quelques concurrentes. Aussi, les ventes de cette sportive bon marché n'ont cessé d'augmenter (10 300 ex. en 1976, 58 200 en 1979, 72 400 en 1981...). Plus de 30 ans plus tard, la légende est toujours au catalogue.

La Golf GTI originale est la plus emblématique des Golf GTI, l'esprit GTI s'étant progressivement dégradé peu à peu à chaque nouvelle génération. Elle est aussi la première voiture à avoir utilisé l'appellation GTI, qui se retrouvera ensuite dans beaucoup de marques. La production est arrêtée en 1982, sa remplacante, la Golf II GTI prenant sa suite dès 1983.



