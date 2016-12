Essai Alfa Romeo 156 Selespeed

Quel intérêt peut avoir une boîte séquentielle par rapport à une boîte classique ? Pour commencer, le mouvement est moindre : une petite impulsion et c’est tout. C’est autant de temps où on peut garder les deux mains au volant. Ensuite, comme on ne peut faire que + ou -, impossible de se tromper de rapport et, au feu vert, de démarrer sur le 3ème rapport (on en connait…) ou rétrograder de 5ème en 2nde… Enfin, le mécanisme de passage des rapports préserve le moteur des sur-régimes, et l’embrayage est parfaitement dosé.Toutes ces qualités, une boîte automatique les propose également. Sauf que la boîte séquentielle laisse le conducteur libre de choisir son rapport, ce que la boîte auto ne fait évidemment pas, or c’est ce qui gène le plus souvent les conducteurs. Et dans une boîte séquentielle (une vraie boite sèche, type Alfa Selespeed Ferrari F1 ou BMW SMG, et non une boîte auto à commande manuelle comme une Tiptronic), on conserve un véritable embrayage, alors que la boîte auto se dote d’un convertisseur de couple, consommateur de puissance… et de carburant. Dans l’absolu, une boîte séquentielle a donc toutes les qualités. Reste à voir comment ça se passe dans la pratique…L’Alfa 156 Selespeed est basée sur une Alfa 156 2.0 TS 16v. Par rapport à celle-ci, on a raccourci le premier rapport, pour faciliter le travail de l’embrayage automatique (comme sur une Twingo Easy) et ajouté une commande séquentielle à la boîte. Le conducteur la dirige au choix par un court et agréable levier au plancher ou par deux boutons au volant. Disons le tout de suite, il y a à redire sur ces deux commandes. Rien de méchant. Les boutons au volant font pièces rapportées, et sont fabriqués dans une matière peu flatteuse. On se demande si elles vont rester solidaires du volant toute la vie de la voiture, et on leur préfère les commandes de l' Alfa 147 du même nom, placées derrière le volant. La commande au plancher, elle, est malheureusement inversée par rapport à une boîte séquentielle de compétition : ici, pour passer le rapport supérieur, il faut pousser le levier, et non le tirer comme on voudrait le faire.On se sert finalement peu des boutons au volant, sur autoroute généralement. Sur route, on en vient vite à utiliser le levier, de manière à ne pas gêner l’action du volant. Et puis, c'est un mouvement dont on a l'habitude ! En ville enfin, dans la circulation, un petit bouton City autorise la boîte à gérer le passage des rapports, on se rapproche alors des prestations d’une boîte auto, en un peu moins souple.La direction directe et les suspensions parfaitement guidées se combinent pour vite vous donner envie de passer à l’attaque. Le moteur, lui, reste celui qu’on connaît déjà des 156 2.0 TS 16v : si dans la conduite de tous les jours il sait se faire discret, il pousse dès qu’il arrive dans les tours et produit un bruit rageur qui est tout ce qu’il y a de plus envoûtant. Ce bruit, on l’apprécie particulièrement au rétrogradage, puisque la boîte nous fait alors un double débrayage des plus agréables !