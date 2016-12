Essai Ferrari 355 Berlinetta F1

La Ferrari F355 était, techniquement parlant, une évolution de la 348. Bon, le fait est qu'entre les deux voitures, c'était la nuit et le jour...

En effet, les performances de la F355 étaient exceptionnelles et sa tenue de route sans faille. Le moteur V8 cubait alors 3.5 litres et possédait 5 soupapes par cylindre, ce qui est exceptionnel. Sa puissance et son couple étaient omniprésents, quel que soit le régime moteur. Sa boîte comptait désormais 6 rapports. La direction était enfin assistée, donc plus facile et plus directe. Et l'aérodynamique tenait compte de l'effet de sol. Merci la Formule 1. La F355 fut la Ferrari à moteur arrière la plus aboutie jusqu'à la sortie de la 360 Modena !

La 355 F1 recevait une boîte directement inspirée de celle des Formule 1, reprise sur la 360 Modena F1. Séquentielle, comme sur l'Alfa Romeo 156 Selespeed, elle se commande au volant (le levier au plancher ne servant qu'à la marche arrière). A la main droite, je monte les rapports. A la main gauche, je rétrograde. L'électronique veille, bien sûr, à éviter tout surrégime. Mais ici, contrairement aux boîtes BMW (Steptronic), Chrysler (Autostick), Porsche ou Audi (Tiptronic), le rapport supérieur ne passe pas à l'approche du régime maxi: l'homme reste le seul maître à bord. Enfin, petite fonction en plus par rapport à une boîte classique, la boîte peut passer en mode automatique.

Cette boîte, bien qu'elle aie été l'une des premières du genre, est encore aujourd'hui l'une des meilleures, or on la trouve sur une des sportives les plus envoûtantes...