Essai Ariel Atom 300 Supercharged

Ariel Atom 300 Supercharged : Essai

Alors que la plupart des constructeurs enchérissent sur les équipements en tout genre, une poignée d'irréductibles continuent à économiser la matière pour gagner du poids. Et dans ce sport assez marginal, les anglais sont assez forts. Rencontre avec la championne du genre, l'Ariel Atom dans sa variante Supercharged.

Les grands constructeurs anglais ont tous perdus leur indépendance, y compris Lotus ou TVR. Mais en revanche, il y a un nombre de sorciers de la mécanique beaucoup plus importants que partout ailleurs en Europe. Il faut dire qu'homologuer quelque chose qui roule est beaucoup plus facile en Grande Bretagne qu'ailleurs. Mais ce n'est pas pour autant que leurs constructions ne sont pas sérieuses, au contraire.

C'est pourtant le premier sentiment que l'on pourrait avoir en découvrant ce truc, ce tas de tubes, ce curieux assemblage qui laisse à penser que la voiture a été construite dans une simple remise. D'ailleurs… cela fait très peu de temps que les locaux du constructeur, Ariel, ne sont plus constitués que de quelques garages contigus ! En y regardant de plus près, le montage est on ne peut plus sérieux. La voiture respire la qualité, la structure est en bon acier bien solide, tandis que sa simplicité permet de ne pas peser trop lourd.

Côté motorisation, Ariel a porté son choix sur l'un des meilleurs motoristes au monde : Honda. Celui-ci fournit le moteur de la Civic Type R, suralimenté sur la version de notre essai par un compresseur Eaton. Pourquoi un compresseur ? Pour ne pas avoir le temps de réponse d'un turbo et pour une réponse plus linéaire à l'accélérateur. Malgré une pression de suralimentation volontairement basse pour ne pas altérer la fiabilité de ce moteur le pilote peut compter sur 300 chevaux à 7900 tr/min, une puissance qu'il faut ramener à un poids à vide d'environ 550 kg…

En effet, tout ce qui pouvait peser dans la balance a été retiré de la voiture. Ainsi il n'y a ni clef de contact, ni Neiman mais un simple transpondeur permettant de démarrer. De même, il n'y a pas de système de chauffage, tandis que les clignotants, feux et supports de plaques sont en option (pack routier). Les sièges, eux, sont moulés en une seule pièce de plastique, qui est du reste non rembourrée.

Une fois le conducteur à bord, l'ensemble dépasse tout juste les 620 kg. Soit dans les 2.07 kg/ch, ce qui est inférieur à ce qu'offrent les Porsche Carrera GT et autres Pagani Zonda S… sans le conducteur. Cela annonce la couleur. Et dans la pratique, il en est de même : les accélérations laissent absolument sans voix. D'abord parce que l'air vous fouette le visage, mais aussi parce que les sensations sont inconnues. Ca pousse de la même manière sur les 4 premiers rapports, comme une moto (mais une très puissante), tandis que les reprises sur les deux derniers rapports suffisent pour doubler tout ce qui se présentera sur la route. Le son est irréel, et difficilement descriptible. C'est un subtil mélange de montées en régime façon moto et de ronflement de compresseur. La commande de boite cumule les qualités : directe, rapide et précise. Le compresseur permet d'offrir une poussée régulière dès 3000 tr/min (et quelle poussée !), la légèreté faisant le reste. Car en réalité, si l'on a la sensation d'avoir affaire à une boite courte, c'est juste que les montées en régime sont foudroyantes et qu'il n'y a aucune inertie. Du reste, la meilleure accélération est obtenue en démarrant en seconde. Comme sur une AC Cobra…

Mais les performances ne sont pas tout : il faut arriver à rester en vie… et sur la chaussée si possible ! La motricité est excellente, merci au différentiel Torsen optionnel. Les triangles superposés actionnent des combinés ressorts/amortisseurs Eibach/Bilstein via des basculeurs, comme cela se fait en Formule 1. A ce niveau absolument tout est réglable via des combinés filetés, y compris la pince des essieux et le carrossage des roues. Vous pouvez ainsi vous préparer à loisir une bête de circuit précise comme une lame de rasoir, un mustang impossible à dompter tant l'arrière se fait vif. Ou rendre le véhicule confortable et facile à utiliser dans le cadre d'un usage loisir pur, avec la route qui défile à côté de vous, le travail des roues avant visibles de l'intérieur, et toutes les commandes mécaniques facilement visibles, comme les biellettes de direction, le répartiteur de freinage ou le câble d'accélérateur qui passe le long du siège conducteur. Pour remplacer votre Mini Moke, pensez à essayer une Ariel Atom ! Car l'engin se conduit très facilement, malgré l'absence de tout assistance, que ça soit au niveau de la direction ou du freinage (dont on peut modifier la répartition au volant). L'extrême légèreté de l'Ariel Atom lui permet d'être aussi facile à conduire qu'une citadine, la visibilité en plus et… le rayon de braquage en moins. Ce qui ne vous empêchera pas de ridiculiser les plus puissantes voitures lorsque l'occasion s'en présentera !

Le plus drôle dans tout ceci, c'est que tout se passe au volant d'un engin que personne ne connaît, qui intrigue tout le monde, qui coûte environ 5 fois moins cher que les voitures de sport de performances équivalentes citées plus haut, et sans bien sur le sentiment de c onvoitise qu'elles suscitent. En prime, le poids réduit permet de se contenter de consommables assez courants en dimension et en prix. A titre d'exemple : les roues sont livrées d'origine en 14 pouces… Au moment de la révision, même bonne surprise. Une concession Honda suffira, avec un tarif à mille lieux de ce que coûte l'entretien d'une Porsche haut de gamme ou d'une Pagani…

L'Ariel Atom n'est pas facilement disponible en France. Un doux dingue de cet engin, via sa société Extrem Road Car, a réussi à en obtenir une immatriculation, et est en train d'importer une série d'une dizaine de véhicules, déjà tous vendus. L'exemplaire de notre essai, le 224ème sorti des ateliers d'Ariel, a été importé par ce biais et était encore en plaques britanniques au moment de notre essai. Pour tout renseignement : arielatom@free.fr.

En 2006, à l'époque des radars laser, des airbags, cruise control et autres assistances à tous les étages, il existe encore et toujours quelques petits constructeurs et leurs clients qui résistent encore et toujours… Merci à eux pour cette bouffée d'oxygène, et surtout à l'un d'entres eux : le propriétaire qui nous a confié les commandes de cette bestiole. Pour Noël, c'est une comme ça qu'on veut !

