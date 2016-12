Essai BMW 525d - 530d

C'est après le premier choc pétrolier que les moteurs Diesel ont commencé à apparaître chez la plupart des constructeurs. Chez BMW ce fut beaucoup plus tard, au début des années 80. A l'époque, un diesel chez BMW fit autant de bruit que la sortie d'un 4x4 chez Porsche...

Pourtant, le constructeur n'avait pas à rougir de son moteur, tant il était à la pointe de la catégorie. 6 cylindres, comme de tradition à Munich, 2.4 litres, turbocompresseur, pour une puissance de 115 chevaux. Malgré l'aérodynamique de la 524td, celle ci était alors l'un 2-3 Diesel les plus rapides du monde. BMW ne quittera plus les hautes sphères des diéselistes. 1993 verra apparaitre la vive 325tds, mais le meilleur est encore à venir.

Le meilleur, c'est un tout nouveau moteur qui regroupe le meilleur de la technologie actuelle: 6 cylindres, 3 litres, 24 soupapes, turbo, intercooler, et surtout injection directe par common rail. Tout cela produit 184 chevaux, mais surtout 39.8 mkg de couple (la boite ne peut en supporter plus). Et ce moteur sera monté sur une voiture particulièrement homogène et équilibrée, la Série 5 génération E39.

Performante, confortable, sure, aussi valable en boite manuelle qu'en boite automatique, elle est sans doute l'offre la plus homogène de sa catégorie. Mercedes sort une E320 CDI plus puissante mais moins économique, Audi une A6 2.5 TDI 180 Quattro plus lourde, mais la 530d reste sans doute la meilleure offre. Pour se conforter dans ce role et prendre de la distance par rapport aux deux autres allemandes, le moteur passera par la suite à 193 chevaux et le couple sera libéré à hauteur de 41.8 mkg. Ensuite, se faisant vieillissante, elle sera discrètement restylée (phares, feux, jantes) et enrichie. Une valeur sure...

BMW lui donnera une petite soeur plus accessible, la 525d. Mais déjà très performante, suffisante pour la plupart de la clientèle, elle ne fera pas concurrence à la 530d...