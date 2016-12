Accueil Autoweb > Essais routiers > BMW > Essai BMW Z1

BMW Z1 : Essai Francfort, 1987. BMW présente ce qui pourrait être le futur de la marque avec un roadster baptisé Z1, Z étant l'abréviation de Zukunft (futur). Et décide de le vendre. Le modèle, baptisé Z1, reprend bien entendu des éléments existants, ceux de la 325i notamment. À commencer par l'envoutante mécanique. Sous le capot se trouve en effet un 6 cylindres en ligne comme la tradition l'exige. Directement issu de ladite 325i, il cube 2.5 litres pour une puissance de 171 chevaux. La boite 5 est également celle de la 325i. Mauvaise nouvelle, car celle-ci a beau avoir une commande parfaite, elle dispose de rapports longs, vraiment vraiment longs. Malheureusement, et malgré les remarques de la presse spécialisée et l'insistance de la clientèle à l’époque, il n'aura jamais été possible d'avoir la boite sport à rapports courts disponible sur les 325i et 325is. Résultat des courses, la BMW Z1 marche bien mais n'a pas un de caractère de sportive. Le performances étaient bonnes à l'époque et n'ont encore rien de ridicules aujourd'hui. Néanmoins, l’auto brille plus par sa vitesse de pointe que par ses accélérations… Les trains roulants sont en avance sur leur temps: en effet, ils se distinguent notamment par un train arrière multibras en Z, qui sera repris ensuite sur pratiquement toute la gamme BMW. A l’arrière, un extracteur canalise le flux d’air qui passe sous la voiture, la plaquant au sol à mesure que la vitesse augmente. Du jamais vu pour l’époque ! À la clef, une tenue de route parfaite, et indifférente au fait que l'on roule les portes ouvertes ou non car la rigidité est très bonne. Là aussi, on parle plus facilement de grand tourisme que de sportivé : il n'y a notamment pas de différentiel autobloquant. Les amateurs de grosse arsouille et de sortie circuit seront donc un peu déçus par la BMW Z1 qui n'est pas une pure voiture de sport appelée à faire tomber les chronos. Mais pas les amateurs éclairés, les esthètes, car à l'usage ce roadster fait valoir une incroyable homogénéité ainsi qu'une certaine polyvalence. On n'aura pas peur aujourd'hui de traverser l'Europe à son bord. Grand tourisme, qu'on vous dit ! La BMW Z1 se distingue des autres modèles de la marque par sa carrosserie composite, l'extracteur dont nous avons parlé ainsi que par une face avant plongeante. Mais la plus grosse particularité de la Z1 reste bien évidemment ses portières qui se rangent verticalement dans les bas de caisse. En conséquence, les bas de caisse ne sont du coup pas si bas et il conviendra d'enjamber un seuil haut et assez large pour s'installer à bord. Une opération plus facile à réaliser... si la capote est rangée ! Celle-ci est entièrement manuelle mais il faut reconnaitre que ça n'est pas un problème tant elle est facile à manipuler. L’intérieur est vraiment réussi. Parlons des sièges intégraux tout d’abord, qui invitent à la balade, pour poser notre regard sur le tableau de bord. Près de 25 ans après sa sortie, il est resté ergonomique, mais avec un petit côté rétro qui lui va très bien tandis que la finition n'a absolument pas bougée. Enfin, mention au petit volant M-Technic aussi agréable à l’œil qu’au toucher. Capote rangée, portières laissées en position ouverte, la musique du 6 en ligne dans les oreilles, petite route qui va bien, on est complètement sous le charme de ce petit roadster allemand. Et nous ne sommes pas les seuls ! Malgré un prix totalement dissuasif à l'époque (près de 60 000 €) il s'en vendra près de 8000 exemplaires, dont l'écrasante majorité en rouge. Un succès qui n’était pas vraiment prévu par la marque, il faut le reconnaitre. Grâce à cette production relativement importante pour un tel modèle de niche, il n'est pas trop compliqué d'en trouver un exemplaire à vendre, même si en général les heureux propriétaires n'ont pas envie de se séparer du leur. Le véhicule est fiable et sa côte (élevée) est stable. C'est donc ce qu'on appelle un achat raisonnable ! 25 ans après sa sortie, le BMW Z1 est restée jeune de ligne, de comportement, et une merveille d'homogénéité. Un parfait collector dont il ne faut pas, surtout pas, se priver. Texte: Manu Bordonado

BMW Z1 : Fiche technique Marque : BMW Modèle : E30-Z Z1 Années de production : 1987-1990 Moteur Type du moteur : 6 cylindres en ligne Energie : Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Alimentation Gestion intégraleBosch Motronic Suralimentation - Distribution Arbre à cames en tête Nombre de soupapes 2 par cylindre Alésage & Course 84.0 x 75.0 mm Cylindrée 2494 cc Compression 9.7 Puissance 171 ch à 5800 tr/min Couple 22.7 mkg à 4300 tr/min Transmission Boite de vitesses 5 rapports Puissance fiscale 13 cv Transmission Propulsion Antipatinage Non ESP Non Châssis Direction Crémaillère, assistée Cx 0.36 Suspension avant Mc Pherson Suspension arrière Multibras Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ABS Serie Pneu avant 225/45 VR16 Pneu arrière 225/45 VR16 Dimensions Longueur 393 cm Largeur 170 cm Hauteur 125 cm Coffre 260 litres Poids 1180 kg Performances Poids/Puissance 6.90 Vitesse maxi (km/h) 225 0 à 100 km/h 7.9 0 à 160 km/h 24.5 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 16.0 1000 mètres DA 28.8 Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive - Consommation moyenne 11.0 Réservoir 58 litres Autonomie autoroute - km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags - Climatisation - Prix de base Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour BMW Z1 Crédit pas cher pour votre BMW Z1 Donnez votre avis ici

