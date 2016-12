Essai BMW M3 Cabriolet

Librairie BMW

BMW M3 Cabriolet : Essai

C’est une tradition, toutes les Série 3 (à part la première) ont été un jour dérivées en M3. Et toutes ont toujours existé en quelques exemplaires… Cabriolet.

Et oui, même la première M3 (E30) a eu droit à son cabriolet, le saviez-vous ? Ceux qui en ont déjà vu un ne sont pas nombreux ! Sur les générations suivantes, le cabriolet a été régulièrement intégré à la gamme et s’est trouvé bien plus diffusée.

Si les générations E36 et E46 étaient relativement proches, deux nouveautés sont à signaler sur cette génération de M3 Cabriolet apparue en 2008 (codée E93). La première est qu’il ne s’agit plus d’un cabriolet à capote en toile classique, mais désormais d’un coupé-cabriolet à toit rigide. Une architecture qui induit souvent un dessin maladroit de la partie arrière nécessaire pour loger le toit, mais le fait qu’il soit sur la E93 en 3 parties a permis de résoudre le problème.

C’est un fait, ce cabriolet a une sacrée allure, tant lorsqu’il est en configuration ouverte que lorsqu’il est fermé, où la qualité du travail des ingénieurs et des designers la fait passer pour un vrai coupé si l’on n’y fait pas attention. A cela, la M3 ajoute bien entendu tout ce qui fait ses particularités esthétiques, comme les boucliers, roues, capot bosselé et échappements. Il n’y a rien à jeter.

Nous vous le disions, il y a 2 nouveautés sur cette M3 Cabriolet par rapport à la génération précédente. La première est son toit rigide. La seconde c’est que… Elle s’affranchit de son légendaire 6 en ligne ! Tout fout le camp ma bonne dame ! Et oui, comme la M5 était passé au V10, ils se sont dit que la M3 pouvait sans doute passer au V8. Les motoristes ne voulaient pas simplement reprendre le 5 litres de l’ancienne M5 E39 ? Ou alors il ne rentrait pas ? Toujours est-il que c’est sans regret, parce que le bouilleur proposé ici est certes de plus faible cylindrée (4 litres), mais également plus puissant de 20 chevaux. Quand vous saurez qu’il est moins coupleux, vous aurez compris qu’il a du caractère. Encore plus de caractère.

Car un moteur qui développe sa puissance maxi à 8300 tr/min, on dit que c’est un moteur qui a du caractère môssieur. M Gmbh avait une réputation à tenir et ils ne se sont pas moqués du monde ! Il faut en profiter encore un peu puisque c’est là l’ultime survivant d’une époque encore récente où BMW M ne jurait que par les mécaniques atmosphériques… La prochaine M3 proposera un 6 cylindres biturbo, donc au caractère très différent. Sic… Au final… Nous pouvons vous confirmer qu’il y a définitivement du caractère sous le capot. C’est rond et suffisamment coupleux en bas, et la sonorité n’est pas désagréable. Et plus on monte dans les tours… Plus ça pousse. Plus ça ronfle. Plus on en demande… C’est parfaitement grisant, et le moteur est conforme à toutes nos attentes. Sauf que nous, on préférait le son du 6 en ligne… Nous sommes des enfants gâtés, jamais contents.

La bonne nouvelle, c’est que notre BMW M3 Cabriolet dispose de la boite DKG. La boite DKG étant l’équivalent des boites DSG (VW, Audi etc...) ou PDK (Porsche) : une boite robotisée à double embrayage et comptant 7 rapports. Les rapports montent et descendent ainsi manuellement ou automatiquement, mais toujours rapidement, sans rupture de couple et donc en douceur. Détail important pour nous, le sélecteur est monté dans le bon sens : on tire pour monter les rapports, on pousse pour les descendre. Pour une fois qu’un constructeur a choisi ce sens, LE bon sens, ça méritait d’être souligné ! Bien entendu, on peut aussi passer les rapports au volant.

Passer les rapports… Ou plutôt jouer avec les rapports ! D’une part, c’est si facile que ça devient un jeu, mais surtout c’est grisant car cela fait réagir le V8. Et il réagit vite ! Ce moteur prend des tours à n’en plus finir, sans aucune inertie… Un moteur atmo qui sort de chez M, c’était vraiment quelque chose ! Snif, là on se fait du mal…

Les chronos sont à l’avenant. Bridée à 250 km/h comme de coutume (re-snif), elle est capable d’un 0 à 100 en près de 5 secondes et d'un 1000m départ arrêté en 24 secondes. C’est certes moins bien que ce que fait le coupé (il y a 200 kg de plus à bouger) mais ça reste canon pour un cabriolet 4 places !

De quoi aligner les chronos sur circuit ? Pas vraiment. Parce qu’entre les lignes droites on trouve des virages, et pour les négocier on est obligé de taper dans les freins. Et là, c’est le drame ! Car la BMW M3 Cabriolet freine très bien et très fort. Mais malheureusement pas très longtemps… Pas assez en tout cas pour tourner sur circuit régulièrement comme on le ferait avec une 911 Cabriolet par exemple, ou même une S5 Cab’.

Pas grave, la BMW M3 Cabriolet a bien d’autres qualités. A commencer par sa capacité à vous emmener cruiser, avec un sourire jusqu’aux oreilles ! De quoi mettre en valeur une très belle polyvalence, avec toujours en filigrane un plaisir de conduite permanent.

De quoi profiter également du confort de cette M3. Comme c’est plus un haut de gamme qu’une pure sportive, notre Cabriolet a fait le plein d’équipements. On vous passe la liste, mais sachez qu’il y a à peu près tout de fourni de série, avec en prime quelques petites attention comme la ceinture de sécurité qui vient à votre rencontre quand vous vous installez dans l’auto.

On aurait pu ensuite vous parler du tarif. A quoi bon ? D’une part car quand on aime, hein… D’autre part car l’argument ne vaut que si on le compare à ce qui se fait à la concurrence. Or, de concurrence il n’y a pas vraiment. Audi S5 ? Poussive ! Porsche 911 ? Trop petite ! Maserati Grancabrio ? Hors de prix ! Mercedes E500, BMW 650i ? Trop fades ! Allez, pour son esprit too moch, mettons que la Chevrolet Camaro pourrait, dans son genre, produire un peu le même effet que la M3 Cabriolet, avec des prestations certes différentes !

Bien moins sportive que le coupé, cette BMW M3 Cabriolet fait tout de même partie des cabriolets 4 places les plus sportifs du genre. Et son terrible moteur met un terme à une formidable époque de moteurs atmo M. Un futur collector, donc.

Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur

