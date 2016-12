Essai BMW 320d

Librairie BMW

BMW 320d : Essai

BMW a été parmi les premiers constructeurs à apporter ses lettres de noblesse au moteur diesel, grâce à ses légendaires 6 cylindres en ligne. Jusqu'à ce que la 320d s'y mette aussi.

Lorsque la Série 3 génération E46 est présentée, elle remplace une Série 3 E36 dont le succès s'est pour une bonne partie bâti sur la 325tds. Cette version serait remplacée, selon BMW, par une nouvelle 320d à 4 cylindres. Seulement 4 cylindres pour remplacer le noble et mélodieux 6 en ligne de la 325tds, un des diesel les plus performants du monde à son époque ?

Le moteur de la 320d ne reprend aucun élément du précédent 4 cylindres de la marque, celui de l'économique mais molle 318tds. Il s'agit d'un tout nouveau 1951 cm3 qui se caractérise par son injection directe par pompe haute pression et par ses 16 soupapes commandées par un double arbre à cames en tête. Cette technologie, à la pointe de ce qui se fait alors, lui permet de compter sur 136 chevaux (ou parfois officiellement 130 pour des raisons fiscales) et sur un couple de 28.5 mkg à seulement 1750 tr/min. Si la puissance est en léger retrait face à la 325tds, le couple est plus intéressant sur la 320d. Et ça n'est que le début.

Trois ans plus tard, la motorisation pourtant très réussie de la 320d est déjà revue. La cylindrée gagne 44 cm3 par augmentation de la course de 2mm. Mais surtout, l'injection directe adopte une rampe commune. La puissance gagne 10% et passe de 136 chevaux (ou fiscalement 130…) à 150, tandis que le couple fait un bond de 18% en passant de 28.5 à 33.7 mkg ! Là c'est sur, la 325tds est loin derrière en terme de chiffres.

En performances, la 320d marche bien. Très bien même pour un moteur de seulement 2 litres, et les concurrentes ont souvent recours à un moteur de plus forte cylindrée pour réussir à offrir les mêmes prestations. Une version de 150 chevaux dépasse les 220 km/h et passe en dessous des 30 secondes au kilomètre départ arrêté ! Il faut un diesel sacrément affûté pour aller plus vite à l'époque…

Au volant, la 320d est un vrai régal à conduire. Ce moteur est discret une fois qu'il est arrivé en température. Mais s'il est discret à l'oreille, il ne l'est pas en terme de prestations. On a parlé de ses performances chronométrées, mais ce n'est pas la principale caractéristique de la 320d : c'est son onctuosité. Là où certains diesel sont rugueux (on pense bien sur entre autres aux TDI), le 2.0d est capable de repartir dès 1000 tr/min sur un filet de gaz, et il pousse fort dès 2000 tr/min. Du coup, on roule volontiers à la limite du sous-régime, au bénéfice de la consommation. D'autant plus facilement si l'on dispose de l'un des derniers exemplaires, équipés de la boite 6...

La réponse est oui, la partie mécanique est digne de l'image de la marque BMW. La boite de vitesses est elle aussi digne de la marque, avec son levier qui tombe bien en main, son mouvement ferme et précis, sans oublier… la pédale d'embrayage avec sa course un peu trop longue. La tenue de route est du même tonneau : excellente, voire joueuse si l'on déconnecte l'antipatinage (ASC+T) ou le contrôle de stabilité (DSC III). La direction est précise, directe et n'est bien entendu pas troublée par un souci de motricité, cela fait partie des avantages d'une propulsion. Malgré le couple, la motricité est excellente. Sur le sec. Et assez bonne sur le mouillé, l'ASC+T tuant dans l'œuf toute tentative de révolte…

Que dire de la ligne de la E46, cette quatrième génération de Série 3 ? Evolution du design de la E36, loin de toute excentricité dont était capable le designer de l'époque Chris Bangle, il s'agit d'un classique qui vieillit extrêmement bien que ce soit en berline 320d, en break 320d Touring, en coupé 320cd ou même en cabriolet 320cd…

A l'intérieur, la finition fait partie des références du genre et même sur un exemplaire de plus de 10 ans, les éléments vieillissent très bien. Comme de tradition, les commandes tombent parfaitement en main, l'ergonomie est sans faille et l'on ne cherche jamais un interrupteur. Mais comme souvent chez BMW, l'équipement reste parfois basique: il n'y a même pas de poche aumônière au dos des sièges avant ! Il fallait recourir souvent aux options ou aux packs pour se composer une voiture sur mesure. A noter parmi celles-ci l'un des premiers GPS de l'époque. Il se caractérise par des menus intuitifs et un fonctionnement rapide, à défaut d'une présentation aussi léchée que ceux d'aujourd'hui.

Comme de tradition aussi, la Série 3 n'est pas connue pour son habitabilité. Ca ne pose pas trop souci à l'avant, mais c'est vite limité lorsqu'on s'installe à l'arrière. Il faudra du reste voyager en 320d à 4 plutôt qu'à 5, car la banquette arrière est creusée et le tunnel central est haut. Le coffre est lui aussi d'un format un peu limité, et le break Touring ne fait pas beaucoup mieux !

La fiabilité de la BMW 320d n'est... pas conforme à ce que l'on peut attendre de la marque. Citons les casses de turbocompresseurs, de volant-moteur, les remplacements fréquents du débimètre, et... une certaine propention à avaler des volets d'amission, ce qui a pour conséquence de tuer le moteur. Il conviendra d'éviter notamment le millésime 2002... Vérifier le remplacement de ces éléments avant achat ainsi que l'état d'entretien de la voiture et des options présentes. Car les 320d sont courantes en occasion, et l'on peut donc choisir soigneusement l'exemplaire que l'on voudra acheter.

La BMW 320d allie l'économie d'un 4 cylindres diesel aux qualités de finition et de châssis de la marque. Sans jamais sacrifier les performances et plus généralement le plaisir de conduite. Donc si la fiabilité suit...

