Essai BMW Série 1 M Coupé

BMW Série 1 M Coupé : Essai

Ne l’appelez pas M1. La BMW Série 1 M Coupé est bien la première version de la Série 1 issue du département sportif de la marque à l’hélice, et non pas une reprise de flambeau de la feue supercar apparue à la fin des années 70. La différence est de taille puisque malgré ses prétentions évocatrices, la Série 1 M ne puise pas ses sources d’un mythe à part entière. En ces temps de restrictions véhémentes quant à l’automobile-passion, elle est simplement là pour faire respirer les épicuriens en mal d’oxygène…!

C’est dans un grondement intrusif et rauque que s’éveille cette nouvelle Série 1 M Coupé. Depuis sa présentation à Détroit en Janvier, elle ne cesse de faire chavirer les cœurs et c’est désormais (depuis le salon de Genève) à l'Audi RS3 que l’on tente de l’assimiler. Mais d’un point de vue purement esthétique, alors que le mini-break d’Ingosltadt sait se rendre relativement discret, la "1M" relève d’une silhouette musclée trahissant d’emblée son positionnement sur le marché de l’automobile. Ainsi, la sportive semble avoir pris forme autour de nombreux appendices aérodynamiques tels que le spoiler apposé sur la malle, le diffuseur arrière intégrant les quatre sorties d’échappement propres au régime Motorsport, ainsi que quelques prises d’air ci et là. Les boucliers avant et arrière, quant à eux, accentuent encore l’aspect agressif de la bavaroise bien plus fournie en caractère certes, mais aussi bien moins homogène que la "petite" 135i. En revanche, sa teinte unie Alpinweiss l’assagit quelque peu face au devenu traditionnel orange Valencia, souvent représenté depuis l’annonce officielle de la commercialisation de la belle.

A l’intérieur, on retrouve de série l’austérité ambiante bien connue chez BMW, mais trop sobre et d’une qualité trop honorable pour être déplorée. Cependant, on remarque tout de même les quelques efforts effectués pour cette version extrême de la Série 1, concernant en particulier les inserts en alcantara ainsi que les surpiqûres oranges, présentes aussi sur le montant du tableau de bord et sur la gaine de levier de vitesses. Par chance, l’habitacle de notre modèle d’essai dispose d'accessoires BMW Performance : un volant trois branches en alcantara muni d’un repère d’alignement, ainsi que des sièges avant Recaro au maintient largement supérieur par rapport à ceux d’origine.

Sur le compteur, l’affichage des 300 km/h annonce la couleur. Il faut dire que sur le papier déjà, les prétentions de cette Série 1 M Coupé font frémir. Avec 340 chevaux contenus dans l’usuel six en ligne TwinPowerTurbo, notre monture affiche un rapport poids/ puissance de l’ordre de 4.6 kg/ch. Honorable ! Honorable mais pas véritablement effrayant puisque, forte de près de 1.6 tonne, cette super Série 1 ne fait pas vraiment dans la dentelle. En revanche, dès lors qu’il s’agit d’en prendre le volant, son poids semble presque faire tapisserie grâce à l’agilité et au dynamisme dû au châssis exemplaire et au train avant ultra-précis. Les suspensions quant à elles sont certes un peu fermes pour une auto censée être polyvalente, mais elles ne manquent jamais de manifester leur rôle dans ce qui fait de cette auto l’une des sportives actuelles les plus exaltantes : la conduite sportive.

Dans les enchaînements sur départementales sinueuses, la "1M" s’extrait d’un pif aussi vite qu’elle passe un paf, et cela sans oublier de réveiller à grands coups de vocalises les villages avoisinants. Les freins à disques composite sont eux aussi à la hauteur du niveau de performances stupéfiant de la bombe d’outre Rhin, et se sont montrés aussi mordants qu’endurants au cours de cet essai durant lequel nous ne lui avons pas fait que du bien. D’ailleurs, les pneus arrières en 265/35 (convenant aux superbes jantes à rayons en Y) sont du genre... éphémères, dès lors que l’on aspire trop fréquemment (inévitablement) à solliciter la pédale de droite. En effet cette Série 1 M Coupé ne fait aucun doute sur ses origines de drifteuse pure et saine, en laissant au train arrière la possibilité d s’aligner d’office sur la trajectoire fiable du train avant. Toutefois, dès lors que les limites de la physique sont décelées par le DSC comme étant proches, la voiture (aussi joueuse soit-elle) reprend ses droits.

Le différentiel M optimisé tend lui aussi à assurer à la Série 1 M Coupé un minimum de sécurité une fois le mode M enclenché, et s’avère être un gage de motricité plutôt rassurant. Mais dans le fond, pas de surprises. Nous nous attendions très honnêtement à une telle explosion de saveurs, à un tel niveau de performances, à cette faculté à générer des sensations fortes… En revanche, c’est sur le plan du développement durable que nous n’avons rien vu venir. Avec une moyenne qui s’établit à 12.3 L/100 après 12 km de conduite plus que soutenue, la belle a tout de même su nous surprendre. Dans le même registre, aussi déraisonnable soit-elle en apparence, elle revendique par le biais des chiffres constructeur une émission de CO2 limitée à seulement 224 g/km. Efficace, polyvalente et politiquement (presque) correcte, c’est l'image étonnement consensuelle de cette véritable centrifugeuse.

C’est un véritable coup de foudre dont nous avons été épris lors de cet essai. En définitif, nous n’avons aucun reproche majeur à faire à celle qui s’avère être l’une des plus grandes révélations parmi les sportives actuelles. La BMW Série 1 M Coupé réclame 2.000 € de moins que sa concurrente directe : l’Audi RS3. Une rivale de taille, certes, mais moins bien équipée et au tempérament bien moins attachant...

Texte & Photos : Arnaud Taquet

Nos plus vifs remerciements à Emmanuel pour sa disponibilité durant cet essai ainsi qu’à Damien Lecerf (Car-Pediem Auto Import à Hardelot-62)

