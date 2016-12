Essai BMW M Roadster

Depuis la présentation de la Mazda MX-5 "Miata", les cabriolets et les roadsters sont reviennus à la mode. BMW a décidé de fabriquer son Z3 aux USA pour pouvoir réduire son prix de vente. C'est ainsi que le Z3 a été le roadster le plus vendu en France. Sa ligne y est pour beaucoup. La petite déception venait des moteurs: leurs caractères n'étaient pas au niveau de ceux qui ont fait la réputation de la marque. Ceux qui en ont attendus de plus puissants ont bien fait. La Z3 2.8 de 193 ch. est déjà une excellente voiture. Mais la version M Roadster de 321 ch. est une vraie merveille. Elle reçoit la mécanique 3.2 de la M3, mais elle se contente d'une boîte 5 rapports. Sur une petite route, grâce à l'empattement court, elle est sans rivale. C'est une voiture entièrement vouée au plaisir de conduite... Pour les frileux, ou les sportifs, il existe une version Coupé