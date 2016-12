Essai BMW M635 CSi

1977 et BMW présente son premier modèle développé par la branche Motorsport, la M1. Son moteur, développé pour elle, est un 6 cylindres en ligne à 24 soupapes d'une cylindrée de 3.5 litres et d'une puissance de 277 chevaux. 1983 et BMW présente à Francfort sa réplique à la Mercedes 500 SEC: la BMW M635 CSi.

Le principe fut simple, prendre la 635 CSi d'origine, déjà motorisée par le 6 cylindres de 218 chevaux, et lui attribuer le moteur multivitaminé de la M1. Par rapport à la Mercedes, les capacités sportives doivent compenser la conception et la ligne vieillissante du coupé dérivé de la 3.0 CS, lancée en 1970! Celle-ci a néanmoins bien été revue avec son imposant spoiler, ses larges roues, nécessaires, et son becquet arrière.



L'intérieur, avec ses sièges électriques et autres accessoires électroniques, ne peut cacher son âge, mais là aussi détourne notre attention et compense. Mais nous ne sommes pas là pour passer la journée à attendre dans la voiture, alors musique! Et oui, dans une BMW avec un moteur M, difficile de s'en passer. Mais ce moteur n'est pas là que pour la bande son, une M635 CSi pousse, monsieur ! Comme vous le savez, en 1983 les antipatinages étaient très rares et ce coupé n'en est donc pas équipé, donc gare sur la route. Mais à l'époque, pas de bride à 250 km/h non plus, et malgré une aérodynamique dépassée, elle atteint 255 km/h. Sans commentaire, cette performance démontre la qualité de sa mécanique, qui sera produite jusqu'en 1995 sur la M5 3.8, soit une durée de vie de 18 ans.



Si comme toute BMW la M635 CSi est une voiture fiable, elle suit aussi la logique des produits Motorsport: il lui faut un entretien absolument impeccable car le moteur ne supporte pas longtemps l'à-peu-près. Factures à fournir impérativement avant achat.