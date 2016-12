Accueil Autoweb > Essais routiers > Brabus > Essai Brabus B63-620

On a compté deux principaux préparateurs allemands pour la marque Mercedes-Benz, AMG et Brabus. Si le premier des deux a été intégré au milieu des années 90 par la marque, le second continue son chemin indépendamment. Avec talent. Il faut tout de même noter que Brabus n’est plus un préparateur mais un véritable constructeur, comme l’atteste la carte grise de notre monture d’essai. Basée sur la dernière Mercedes CLS (la C218), elle s’en distingue par un dynamisme… étonnant ! Cette Brabus B63 (autrement plus sexy que la Classe B de Mercedes !) est basée sur une CLS63 AMG, mais elle a été profondément revue par Brabus. Commençons par la mécanique. Le V8 biturbo a été dopé dans les règles de l’art, c’est-à-dire en conservant toute la fiabilité dont il est capable. Après un stage à Bottrop, on peut maintenant compter sur 620 chevaux et un couple record de 102 mkg. Ne cherchez pas, il n’y a pas mieux actuellement pour une berline, à égalité avec les Maybach ! Le couple est en fait bridé à cette valeur, la transmission ne supportant pas plus. 620 chevaux, 102 mkg… Ce sont des records pour beaucoup, mais pas pour le constructeur : le catalogue propose également la bien nommée Brabus Rocket, toujours sur base de CLS, mais qui propose 789 chevaux pour un couple bridé à l’identique. Honnêtement, la nôtre nous suffisait déjà largement ! On retrouve la boite de l’AMG, à savoir la Speedshift MCT à 7 rapports. Speedshift MCT ? Cela signifie qu’il s’agit d’une boite automatique de conception traditionnelle (à trains épicycloïdaux) mais où l’on a remplacé avantageusement le convertisseur de couple par un embrayage multidisque. C’est tellement évident et tellement efficace que l’on se demande pourquoi personne n’y a pensé avant : on a la douceur et la rapidité d’une boite auto traditionnelle avec le répondant d’une boite sèche. Quelle santé mes amis ! Vous aimiez la sonorité géniale de la Mercedes CLS63 AMG ? Vous fondrez en entendant celle de la Brabus B63 ! L’échappement Brabus remplit parfaitement son rôle : le ralenti est plus grave, au démarrage on peut entendre (à l’extérieur) les turbos se mettre en route et après… C’est la guerre ! Le V8 gronde comme une auto américaine, mais en montant dans les tours à toute vitesse, et avec une grand BOUM à chaque changement de rapport. C’est… terriblement pousse au crime. Le châssis n’est pas en reste. Montés sur ces splendides jantes Brabus, nous disposions d’une petite exclusivité : les futurs pneus Continental Force Contact qui sortiront fin 2012, destinés à ceux qui aiment limer le bitume des circuits avec leur sportive. Montés ici sur une auto de près de 2 tonnes, avec plus de 600 chevaux sur les roues arrière, ils ont pu faire étalage de leurs qualités, parce qu’il fallait pouvoir encaisser ça ! Pour tester un tel monstre, nos amis de Continental avaient mis à notre disposition un circuit sinueux dans leur complexe allemand de Hanovre, le Contridrom. De quoi lâcher la bride à cette Brabus B63-620 sans aucune arrière-pensée ! Le constructeur de Bottrop annonce 4.2 secondes sur le 0 à 100, et une vitesse maximale de 320 km/h. Vous savez quoi ? Nous n’avons pas pris la mesure mais ça semble franchement crédible ! Au volant, le pilote Brabus fait des merveilles. Non seulement il mène de mains de maitre sa B63-620, non seulement il sait la jeter en courbe comme une vulgaire 205 GTI, mais il se paie le plaisir de faire des appels de phares à d’autres préparateurs sur base Mercedes (présents le même jour sur ce circuit) qui se prétendent plus puissants, mais qui au final sont à la peine face à notre terrible Brabus. Il s’offrira même quelques glissades de l’arrière, avec la complicité des Conti Force Contact qui ne baissent pas les bras facilement ! En rentrant dans la contre allée qui fait office de stands, nous nous rappelons tout d’un coup les paroles de la veille à la conférence de presse : en conservant toute la fiabilité dont il est capable. Est garée la monture d’un préparateur concurrent, qui tournait avec nous. Elle est garée en retrait, elle ne tournera plus en raison d’un bruit pas très catholique… Certains sont des sorciers de la mécanique, d’autre des apprenti-sorciers ! Le nom de Brabus est connu, et ce n’est pas par hasard. Avec cette splendide Brabus B63-620, le petit constructeur allemand nous a livré une certaine vision de la perfection automobile, au tarif près ! Texte & photos: Manu Bordonado

Brabus B63-620 : Fiche technique Marque : Brabus Modèle : C218 B63-620 Années de production : 2012- Moteur Type du moteur : 8 cylindres en V à 90° Energie : Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Alimentation Injection directe Suralimentation 2 turbocompresseurs + 2 intercoolers Distribution 2 doubles arbres à cames en tête + VVT Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 98.0 x 90.5 mm Cylindrée 5461 cc Compression 10.0 Puissance 620 ch à 5500 tr/min Couple 102.0 mkg à 2250 tr/min Transmission Boite de vitesses Auto 7 rapports Puissance fiscale Non comm. Transmission Propulsion Antipatinage Serie ESP Serie Châssis Direction Crémaillère, assistance électro-hydraulique dégressive Cx - Suspension avant Pneumatique Suspension arrière Pneumatique Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ventilés ABS Serie Pneu avant 255/35 YR19 Pneu arrière 285/30 YR19 Dimensions Longueur 494 cm Largeur 188 cm Hauteur 141 cm Coffre 520 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) 320 0 à 100 km/h 4.5 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA - 1000 mètres DA - Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive - Consommation moyenne - Réservoir 80 litres Autonomie autoroute - km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags 11 Climatisation Série Prix de base NC Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Brabus B63-620 Crédit pas cher pour votre Brabus B63-620 Donnez votre avis ici

