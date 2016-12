Essai Peugeot 205 GTI 1.6

Librairie Peugeot

Peugeot 205 GTI 1.6 : Essai

Elle a été la première à s'opposer efficacement à la Volkswagen Golf GTI avant d'évoluer dans des versions plus performantes. Retour, plus de 20 ans après sa sortie, sur la « petite » 205 GTI, la 1.6.

Le saviez-vous ? Peu de gens croyaient à la 205 GTI avant sa sortie, à tel point que celle-ci a bien failli ne jamais être commercialisée. C'est en mars 1984, soit 16 mois après la gamme 5 portes, qu'est lancée cette 205 qui pour le coup inaugure la ligne des versions 3 portes. Et si la ligne des 5 portes plait, la ligne un peu particulière des 3 portes va faire un tabac, bien mise en valeur sur cette version par la présence des élargisseurs d'ailes, du spoiler avant équipé de phares à longue-portée, des larges baguettes latérales à liseré rouge, du becquet de hayon, des logos « 1.6 GTI » rouges, et des jantes en alliage dont le dessin rappelle fidèlement celui des jantes des déjà mythiques Peugeot 205 Turbo 16.

Sous le capot, on découvre le 1580 cm3 déjà vu notamment sur la Peugeot 305 GT mais équipé ici d'une Injection Bosch LE-Jetronic qui lui permet d'afficher 105 chevaux au régime relativement élevé de 6250 tr/min, pour 13.7 mkg à 4000 tr/min de couple. Si cela lui permet de tenir tête à la plupart de ses concurrentes, cela reste un peu juste face à une Golf GTI 1800 qui affiche 7 chevaux de plus, et surtout un couple de 15.5 mkg. C'est pourquoi ce moteur « XU5 J » sera dérivé deux ans plus tard en un « XU5 A » qui proposera aux mêmes régimes 10 chevaux de plus et... 0.4 mkg de moins ! Autant vous dire que c'est le moteur le plus pointu que vous trouverez dans une 205, si l'on excepte bien sur la Rallye et la très rare 205 GTI kit PTS.

La version essayée date de mars 1984, on peut donc dire qu'il s'agit de l'un des premiers exemplaires. Et, à ce titre, on est vite ramené 20 ans en arrière, tant manquent certaines choses auxquelles l'automobiliste d'aujourd'hui est habitué. Où est la télécommande pour ouvrir les portes ? Elle n'existe pas et pour cause, il faudra faire le tour du véhicule pour tout ouvrir. De la même manière, en l'absence évidente de clim il va falloir ouvrir les vitres à la main (le pack électrique n'était qu'une option). Quel retour en arrière !

Moteur. Quel bruit ! Agréable et rageur, il piaffe d'impatience et nous donne envie d'en découdre. Très sympa pour le conducteur, moins pour les passagers, car il ne fait pas réellement dans la discrétion. Après tout la 205 GTI ne pèse que 850 kg, donc il ne doit pas y avoir énormément de matière insonorisante. Au moment de quitter la place de parking l'on découvre l'absence de rétroviseur passager mais une autre surprise nous attend : il n'y a pas de direction assistée. Ce n'aurait pas été grave si les roues avant n'étaient pas larges, et si la direction n'était pas directe. Mais ça fait partie de l'ambiance, nous ferons avec. Le volant 2 branches date la voiture, et n'est pas revêtu de cuir, ce qui ne rend pas son contact agréable. Par contre, les compteurs font partie de l'ambiance aussi, dans la mesure où tout y est, y compris la température d'huile, élément très important pour savoir quand attaquer. Entre-temps, la conduite n'est pas désagréable, mais ce n'est pas la voiture à recommander si l'on cherche quelque chose pour aller faire les courses en raison de la lourdeur de la direction non assistée...

Ca y est, l'huile est chaude et l'on peut se faire plaisir. Tous les éléments déjà énumérés plus haut reviennent en même temps. Le moteur est pointu, il ne faut pas hésiter à le cravacher, mais il est rageur, produit vraiment un son sympa et finalement le rend au centuple. Les rapports sont courts, et vont donc très bien avec le moteur. Egrainer les 5 rapports est donc un plaisir, sur petite route tortueuse à souhait. Car la qualité de cette Peugeot 205 GTI, c'est bien évidemment son châssis. Ca motrice très bien, c'est agile à souhait (attention en arrivant aux limites de la voiture, il faut un minimum d'habitude) et la direction est très communicative : en l'absence d'assistance, on « sent » vraiment bien les roues et l'on sait en permanence où en est l'adhérence. C'est vraiment un plaisir que les propriétaires de voitures neuves ne peuvent pas connaître...

Que retenir de tout ceci ? La Peugeot 205 GTI est fidèle à l'image qu'on se fait d'elle. Le look est sympa, la conduite rapide est exigeante mais très gratifiante, et si le 1600 n'offre face au chrono que des valeurs assez quelconques, il offre un plaisir fou, peut-être plus intense que le 1900, plus rond. En bref, la 205 GTI 1.6 est à déconseiller si l'on cherche une voiture pour emmener les enfants à l'école tous les matins, mais à recommander pour qui veut se rappeler sa jeunesse le dimanche. C'est en revanche un futur collector au prix encore raisonnable. Il faudra juste trier un bel exemplaire au milieu des nombreux modèles massacrés à grands coups de moteur 1900, de grosses jantes, de véhicules accidentés, etc…