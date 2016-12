Accueil Autoweb > Essais routiers > Bugatti > Essai Bugatti Type 57

© Jacob's Bugatti Pages Avant la première guerre mondiale, Bugatti (marque française basée en Alsace) est l'équivalent de Ferrari aujourd'hui (on va voir quelques similitudes), produisant les plus belles voitures pour les plus grands de ce monde. Cette marque fut fondée puis dirigée par Ettore Bugatti (le Patron), ensuite rejoint par son fils Jean. C'est lui qui dessina et mis au point les plus belles Bugatti. Il mourut dans un accident un mois avant le début de la guerre, lors d'un essai de la Bugatti Type 57C victorieuse au Mans quelques temps avant. Son père mourut après la guerre, et la marque n'ira pas beaucoup plus loin.

A la fin des années 80 la mode des supercars arrive, et des industriels italiens rachètent le nom et l'écusson. C'est l'époque des EB110, concurrentes de la McLaren F1. La marque n'ira pas plus loin, dommage. Pendant l'été 1998, c'est le groupe Volkswagen (comme souvent) qui se rend acquéreur de la marque. Aura t'on droit à des Bugatti sur châssis de Golf ?

La Type 57 sera une des Bugatti de la grande époque: celle de Jean Bugatti. Elle sera motorisée comme de coutume par un 8 cylindres en ligne double arbre, qui pouvait recevoir un compresseur (Type 57 C). Un châssis Sport sera également disponible sur les types 57S et 57S C, reconnaissables à leur radiateurs en coupe-vent). Les carrosseries disponibles en usine étaient dessinées par Jean Bugatti lui-même, et on peut dire que son talent fut alors à son apogée. Deux d'entre d'elles se distingue encore plus de ces voitures d'élite: les Aérolithe (radiateur plat) et les Atlantic (radiateurs en coupe-vent). La carrosserie de ses voitures étaient en Duralumin, ce qui avait imposé de les riveter, d'où cette curieuse colonne vertébrale, qui fait aujourd'hui le charme supplémentaire de ces deux carrosseries produites en seulement quelques exemplaires...

Bugatti Type 57 : Fiche technique Marque : Bugatti Bugatti Bugatti Bugatti Modèle : Type 57 SC Type 57 Type 57 S Type 57 C Années de production : 1937-1938 1934-1940 1936-1938 1937-1940 Moteur Type du moteur : 8 cylindres en ligne 8 cylindres en ligne 8 cylindres en ligne 8 cylindres en ligne Energie : Essence Essence Essence Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Alimentation Suralimentation - - - - Distribution Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Nombre de soupapes 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre Alésage & Course 72 x 100 mm 72 x 100 mm 72 x 100 mm 72 x 100 mm Cylindrée 3257 cc 3257 cc 3257 cc 3257 cc Compression - - - - Puissance 210 ch à 5500 tr/min 135 ch à 4500 tr/min 180 ch à 5500 tr/min 160 ch à - tr/min Couple 0.0 mkg à - tr/min 0.0 mkg à - tr/min 0.0 mkg à - tr/min 0.0 mkg à - tr/min Transmission Boite de vitesses 4 rapports 4 rapports 4 rapports 4 rapports Puissance fiscale Non comm. Non comm. Non comm. Non comm. Transmission Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Antipatinage Non Non Non Non ESP Non Non Non Non Châssis Direction - - - - Cx - - - - Suspension avant - - - - Suspension arrière - - - - Freins avant Tambours Tambours Tambours Tambours Freins arrière Tambours Tambours Tambours Tambours ABS Non Non Non Non Pneu avant 6.00 x 18 5.50 x 18 6.00 x 18 5.50 x 18 Pneu arrière 6.60 x 18 5.50 x 18 6.00 x 18 5.50 x 18 Dimensions Longueur - cm - cm - cm - cm Largeur - cm - cm - cm - cm Hauteur - cm - cm - cm - cm Coffre 0 0 0 0 Poids - kg - kg - kg - kg Performances Poids/Puissance NC NC NC NC Vitesse maxi (km/h) 215 150 200 180 0 à 100 km/h - - - - 0 à 160 km/h - - - - 0 à 200 km/h - - - - 400 mètres DA - - - - 1000 mètres DA 31.0 39.0 - - Consommations Sur route - - - - Sur autoroute - - - - En ville - - - - Conduite sportive - - - - Consommation moyenne - - - - Réservoir - litres - litres - litres - litres Autonomie autoroute - km - km - km - km CO2 NC NC NC NC Prix & équipements NB d'airbags - - - - Climatisation - - - - Prix de base Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Bugatti Type 57 Crédit pas cher pour votre Bugatti Type 57 Donnez votre avis ici ici ici ici

Site officiel du constructeur : Bugatti

