Essai Bugatti EB110

En 1987, Ferrari commercialise pour ses 40 ans un modèle en série limitée: la F40. Elle coûte plus de 2 millions de francs, et pourtant il va s'en vendre plus de 1300 exemplaires ! Il est clair que cela va donner des idées à d'autres, d'autant que Porsche a aussi vendu sans mal ses 200 exemplaires de 959. Tous les constructeurs de voitures de prestige vont donc se demander si le moment n'est pas venu de produire une "supercar".

Chez BMW et Mercedes, les M8 et C112 n'iront pas jusqu'à la commercialisation. Mais Lamborghini peaufine sa Diablo, et Jaguar prépare sa XJ-220. Pour ceux qui n'ont pas de marque, il suffira d'en créer une, en reprenant ou non un nom connu. Si Cizeta a cru pouvoir s'en passer, d'autres ont pensé judicieux à reprendre le nom de Bugatti.

On abandonnait les appellations Type quelque chose, on aurait eu autrement le type 102. On lui préféra l'appellation EB 110, pour Ettore Bugatti 110ème anniversaire. Pour attirer le nostalgique, il n'y a pas mieux. Pour attirer les autres, il y a la fiche technique: V12 de seulement 3.5 litres (léger, rapide à monter dans les tours puisque peu de cylindrée unitaire), 4 petits turbos (car moins d'inertie que 2 moyens ou 1 gros), 4 roues motrices pour une parfaite motricité. Pour stabiliser la voiture et refroidir le moteur sans négliger la ligne, un aileron sort au démarrage et se cache dans le capot arrière lorsqu'on coupe le moteur. Deux extracteurs à l'arrière se chargent d'évacuer l'air chaud du compartiment moteur et en profitent pour créer un effet de sol.

La mise au point de la Bugatti fut annoncée très tôt, aussi les passionnés que nous sommes avons du attendre longtemps avant de voir la voiture effectuer ses premiers tours de roues, puis ensuite avant de connaitre sa robe définitive. Côté marketing, où décidemment les gens de Bugatti n'étaient pas des enfants, on avait fait fort: la voiture pouvait être garantie 5 ans, l'usine venait la chercher à domicile pour les révisions, et toute évolution apportée aux futurs nouveaux modèles pourraient alors être installée sur la votre. Le record de vitesse sur glace, 299 km/h fut établi avec une EB110.

Le premier modèle, la EB110 "de base" (souvent appelée GT), développait 560 chevaux. Des jantes pleines, l'aileron mobile, deux vitres latérales, une lunette arrière et un tableau de bord en bois la distinguent de sa soeur. Car en effet, Bugatti a vite développés une version Supersport pour les utilisateurs les plus exigeants (Michael Schumacher en fit partie). Au programme, moteur 611 chevaux et cure d'amaigrissement. En performances, seule la McLaren F1 fit mieux à l'époque. On reconnait la Supersport à ses splendides jantes à sept batons, son aileron fixe, les prises d'air qui prennent la place de la deuxième vitre latérale et de la lunette arrière. A l'intérieur, le tableau de bord est en carbone.

Malgré la présentation et l'intérêt du public pour la limousine EB112 qui aurait assuré le gros des ventes, Bugatti ne put rembourser les dettes contractées lors de la conception de la voiture, et la société fut mise en liquidation. Ainsi, certains firent de bonnes affaires, puisque les derniers modèles sortis d'usine furent bradés à 700 000 F alors qu'ils étaient au catalogue à plus de 2 000 000 F... Pendant l'été 1998, le groupe Volkswagen a racheté Bugatti, avec pour ambition de reprendre la production de voitures de sport. La base technique de l'EB 110, elle, a donné naissance à l'Edonis...