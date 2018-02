Essai Hyundai Kona 1.0 T-GDi

Librairie Hyundai

Hyundai Kona 1.0 T-GDi : Essai

Le Hyundai Kona ne remplace aucun modèle de la marque. C’est une auto supplémentaire, destinée à toutes celles et ceux qui veulent un crossover urbain (appelé segment B-SUV). C’est le marché le plus dynamique du moment, surtout en France. C’est donc un segment kona pas le droit de rater.

Qui se rappelle des toutes premières Hyundai importées en France, il y a plus de 20 ans ? Pas grand monde : c’est ce qu’on appelle la mémoire sélective. Et le nouveau Hyundai Kona (le nom d’une ville de Hawaii) nous aide à ne plus y penser, avec son look ravageur. Dans cette catégorie initiée par le Nissan Juke, le design est essentiel. Et il est certain que le Kona fait tourner les têtes, surtout dans la splendide livrée rouge de la notre exemplaire.

Sous le capot, une seule motorisation pour le lancement : un 3 cylindres 1.0 T-GDi (comprenez turbo et injection directe d’essence) de 120 chevaux. Suivront rapidement un 1.6 T-GDi de 177 chevaux et l’incontournable version Diesel l’année prochaine. En terme de motorisations, ça sera tout ce kona pour cette fois ! Mais une version électrique est également dans les tuyaux.

Il n’y aura donc pas de versions KonaR ou KonaS, mais ça n’est déjà pas mal, puisque les deux moteurs les plus puissants pourront également adopter une boite à double embrayage DCT-7 et une transmission à 4 roues motrices. Beaucoup de ses concurrents qui se prétendent SUV ne font pas autant d’efforts…

Il faut dire que la marque a beau être jeune en France, elle a déjà un réel pedigree en matière de véhicules de loisirs : Hyundai Galloper, Terracan, Santa Fe, Vera Cruz, Tucson… ce dernier est de longue date le best-seller de la marque chez nous. Le Kona et le Tucson devraient représenter à terme 50% des ventes de la marque dans l’hexagone.

Notre petit 3 cylindres turbo s’est en tout cas montré à son avantage dans cette carrosserie. Manifestement, la chasse au poids n’a pas été faite pour rien : notre petit moteur 1 litre s’est montré vif, pas trop creux et mélodieux. Pour les mêmes raisons, la consommation s’est soldé par une valeur de 7.7 L/100 durant notre essai.

L’entrain du moteur permet de bien en profiter sur petite route. Car dans ces conditions, c’est une voiture kona aimé conduire. Les énormes roues de 18 pouces n’y sont pas étrangères. D’ailleurs… elles ne sont pas non plus étrangères à l’inconfort du véhicule. Il est à parier que ce véhicule sera moins sec avec des roues moins grosses.

L’intérieur cherche à séduire autant que l’extérieur. Vision tête haute, fonction Mirror Link, vide-poche qui recharge les smartphones par induction, GPS au look inspiré de celui des Audi… voici un intérieur kona aimé ! Tradition coréenne : la voiture est assez bien équipée, dès la finition Intuitive.

Précision : ce véhicule fabriqué en Corée du sud est garanti 5 ans kilométrage illimité. Une offre soumise à deux conditions. La première est que vous ne soyez pas un taxi ou que ce ne soit pas un véhicule de location (dans ces cas là, la garantie est de 3 ans). L’autre est que le véhicule ait été vendu initialement par un distributeur agréé de la marque au client final : en clair, dites adieu à toute idée de mandataire !

Bien looké, bien motorisé : le Hyundai Kona testé ne manque pas son entrée dans ce segment très disputé. Rien à redire sur ce véhicule sympathique mis à part son confort relatif, mais la concurrence dans son ensemble ne fait pas beaucoup mieux !

Texte : Manu Bordonado

Photos : Manu Bordonado, Philippe Hortail et constructeur