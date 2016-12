Essai Nissan Juke dCi

Librairie Nissan

Nissan Juke dCi : Essai

Fort du succès de son Qashqai, Nissan a décidé d'appliquer il y a quelques années la même recette au segment inférieur en y ajoutant une pincée de style. Le résultat de ce cocktail est l’étonnant Juke.

Le Nissan Juke ne laisse personne d’indifférent. On l'aime ou pas mais une chose est sûre : il ne manque pas personnalité. Le style, fidèle au Qazana qui avait été dévoilé au salon de Genève en 2009, est très recherché. Les flancs travaillés lui donnent du muscle tandis que les phares ronds sont un clin d’œil aux voitures de rallye des années 70. Bref, le Juke propose une ligne résolument sportive qui plaît.... aux femmes ! Et le restylage de l'été 2014 ne lui a rien retiré de tout cela...

Le crossover nippon propose malheureusement un habitacle un peu moins audacieux. Ce n'est pas la joie non plus du côté des matériaux utilisés. Le Juke abuse des plastiques rigides mais la finition reste correcte avec des assemblages de qualité. De plus, il y a des rappels de couleur de carrosserie assez sympas. L'ergonomie est également à ranger au rang des satisfactions. Toutes les commandes tombent bien sous la main mais cela ne suffit pas à pardonner l'absence du réglage en profondeur de la colonne de direction. L'équipement de notre finition Tekna est pléthorique. Il intégre notamment le GPS, une caméra de recul ou encore le « Nissan Dynamic Control System ». Ce dernier équipement est sensé permettre de paramétrer le comportement dynamique de la voiture. Dans la pratique, il se montre plus ludique qu'utile. En effet, les différences entre les 3 modes proposés (Eco, Normal ou Sport) sont quasi imperceptibles mais la présence d'un indicateur de « G » est assez amusant.

Malgré ses 4.13m de longueur et l'utilisation d'une évolution de la plate-forme du Nissan Note, le Juke ne se montre pas particulièrement accueillant avec ses passagers. L'habitabilité et la modularité sont décevantes. Et le coffre ? Riquiqui ! Ce petit crossover n'est clairement pas une voiture à vivre. C'est une voiture à conduire ! Vive et agile en ville, le Juke régale son conducteur sur route. La direction à assistance électrique variable est précise et le train avant, de type Mc Pherson à ressort hélicoïdaux, tranche dans le vif. Le Nissan a un comportement dynamique enjoué et, cerise sur le gâteau, il ne prend presque pas de roulis. Mais cela a un prix : des suspensions fermes qui vous communiqueront les moindres défauts de la chaussée. Le confort se dégrade d'autant plus vite que les sièges se montrent fermes.

Le 1.5dCi n'a pourtant rien de sportif. Plutôt souple et bien élevé, ce bloc d'origine Renault se montre agréable au quotidien. Il n'est pas trop amorphe sous 2000 tr/min et il se montre assez linéaire jusqu'à 4500 tr/min. Les 110 ch ne sont pas en revanche de trop pour mouvoir ce crossover confortablement. Le chrono confirme d'ailleurs cette impression puisqu'il faut 11.2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Le Juke se montre silencieux sur autoroute. Il faut dire qu'il profite d'une bonne insonorisation et que les bruits d'air se font discrets. Il subsiste néanmoins quelques claquements désagréables à froid et lors des trajets urbains. Ce n'est certes pas agréable mais l’appétit modéré de l'unique motorisation diesel aura tôt fait de vous rendre le sourire : tablez sur 6.1 litres avec une conduite dynamique.

La boîte à 6 rapports est plutôt bien étagée et elle est de surcroît agréable à utiliser. Les vitesses passent bien et le débattement du levier est court. Les freins nous également séduits. Confiés à 4 disques et équipés de l'aide au freinage d'urgence (AFU), ils se sont montrés faciles à doser et puissants. Pile comme nous les aimons !

Le Nissan Juke est un produit décalé qui ne peut passer inaperçu, surtout... en jaune. Un objet désirable et parfaitement taillé pour évoluer en milieu urbain. Si son look a séduit une clientèle essentiellement féminine, le Juke n'en demeure pas moins plaisant à conduire. Il ne lui manque qu'un bloc plus pêchu afin de distiller des sensations de conduites sportives... Cela tombe bien, ce petit crossover existe aussi en version Nismo !

Texte: Hatem Ben Ayed

Photos: Constructeur

