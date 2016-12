Essai Infiniti Q30 S 2.2d AWD

Librairie Infiniti

Infiniti Q30 S 2.2d AWD : Essai

Ce n’est pas tout de vendre de la voiture de luxe. Pour survivre (la marque, mais aussi et surtout les concessionnaires) il faut en vendre beaucoup ! C’est pourquoi Infiniti lance un modèle plus compact et plus adapté à notre marché.

En fait, il y a un cercle vicieux: pas moyen de développer la marque en France sans un gros réseau de distribution, mais pas de réseau si on n’a rien à vendre en quantité suffisante: les SUV de la gamme sont splendides, mais ça ne suffit pas à faire vivre un réseau au quotidien !

Or, Mercedes a passé un accord de coopération technique avec l'Alliance Renault-Nissan... Et c'est ainsi que pendant que les allemands vendent des Kangoo sous le nom de Mercedes Citan, la marque Premium de Nissan a pu faire son entrée dans son marché en récupérant à moindres frais un crossover clef en main. Le Mercedes GLA est ainsi devenu Infiniti Q30. Pourtant la Nissan ne manquait pas de crossovers !

Clef en main, ça veut dire qu'Infiniti a pu récupérer la plate-forme complète. Et sous le capot de cette Q30 2.2d, on retrouve sans surprise le moteur Mercedes 220 CDI, ses 170 chevaux et son généreux couple de 35.5 mkg à seulement 1400 tr/min. Un moteur (qui cube en fait 2.1 litres) qu'on ne présente plus et qui a fait ses preuves sur tous les modèles de la marque depuis longtemps...

A y être, Infiniti a également récupéré la boîte à double embrayage et 7 rapports que l'on retrouve notamment sur la Classe A (baptisée ici DCT) et, éventuellement, la transmission intégrale 4Matic qui va avec et qui s'appelle ici AWD. Si les palettes au volant sont bien celles de Mercedes, la commande de boite diffère. Car là où Mercedes utilise un petit commodo à droite du volant, on a ici un classique levier au plancher. Il est assez stylé et il rappelle le levier des AMG...

Ce moteur CDI baptisé sobrement (et incorrectement) « 2.2d » se montre discret, dès lors qu’on ne fait pas de grandes accélérations. Et on n’en a pas besoin car il dispose de pas mal de couple ! Associé à la boite 7, le moteur tourne en général assez doucement et donc très discrètement. Ca ne l’empêche pas d’offrir de belles performances, et une réserve de puissance toujours suffisante quand on est sur la route.

Malheureusement, le moteur diesel et la boite 7 ne font pas battre à la Q30 des records de consommation. 6,5 L/100 sur autoroute c’est pas mal (boite 7…) mais 8 litres sur route aux allures légales, ça n’a rien de grandiose. Et il en est de même en ville et en conduite sportive.

Pour le reste, on ne peut faire que des éloges de la boite DCT. Mercedes sait faire des boites automatiques depuis toujours, et elles ont toujours fait parties des meilleures. La marque s’est en tout cas parfaitement converti à la boite à double embrayage, au point qu’elle nous est apparue mieux gérée que la référence du genre: la DSG.

Le châssis est également très bon. L’Infiniti Q30 est large, et même si elle offre une garde au sol supérieure à la moyenne -crossover oblige-, elle est posée au sol. Il n’y a absolument aucun roulis. Avec le châssis sport de notre version S, on peut donc rouler très très fort. Seule compensation, et non des moindres: la suspension est assez ferme, notamment sur les petites irrégularités. Les roues de 19 pouces chaussées en 235/45 R19 ont effectivement leur part dans tout cela.

L’intérieur est Premium, il ne pouvait en être autrement. Sièges sport à dossier intégral (intégrant l’appuie-tête) mi-cuir mi-Alcantara, tableau de bord revêtu de cuir et d’Alcantara à coutures violettes, finition parfaite… Allez, il faut le dire: au levier de vitesse près, l’intérieur est 100% Mercedes, des boutons de vitres électriques aux compteurs en passant par le volant, l’accoudoir central et l’ordinateur de bord !

Le look sportif est apporté par les faibles surfaces vitrées de la GLA, enfin, de la Q30 quoi ! Ne comptez pas rouler le coude à la portière, car la ligne de caisse est assez haute. On ne vous fait pas un dessin sur la visibilité à bord… Seulement voilà, Infiniti a un superbe joker: l’Around View Monitor et ses caméras qui filment ce qui se passe des 4 côtés du véhicule: imparable, indispensable ! Même si notre Q30 n’avait pas le pratique Park Assist que la concurrence propose, vous ne pourrez pas rater un créneau !

Revenons aux sièges, qui sont dignes de la réputation allemande en la matière. Ils sont fermes mais finalement confortables, et permettent d’aligner sans fatigue les kilomètres. Et puis, ils sont beaux et maintiennent très bien ! L’ambiance est sportive mais est assis (trop) haut: c’est l’esprit crossover sans doute. Et puisqu’on parle d’ambiance, notons l’éclairage d’ambiance, toujours agréable à l’oeil quand le soleil s’est couché…

C’est d’ailleurs assez plaisant de rouler en Infiniti Q30 de nuit: notre exemplaire d’essai disposait de l’éclairage LED à réglage automatique, capable de passer automatiquement des feux de croisement aux feux de route, et inversement. Ce sont également des phares directionnels…

On en revient au réseau et aux ventes à venir. Une Infiniti Q30 S, avec son 2.2d et sa transmission AWD, cela s’affiche à plus de 40 000 euros au catalogue. Avant options. C’est certes moins que l’identique Mercedes GLA220d 4Matic, mais cela la met à l’abri de pas mal de bourses. A ce prix, les concessionnaires risquent de ne pas être pris d’assaut. A moins que ça ne soit volontaire, le temps que le réseau monte en puissance ?

D’une qualité équivalente à celle d’une Mercedes (et pour cause), l’Infiniti Q30 est une excellente compacte Premium, sans vrai défaut, et une agréable alternative aux modèles habituels. Reste son prix de vente… Si le modèle ne décote pas, ça ne sera pas un souci.