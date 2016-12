Essai Kia Optima Hybrid

Librairie Kia

Kia Optima Hybrid : Essai

Dessinée par le français Grégory Guillaume, la ligne de la Kia Optima propose un subtil mélange de sportivité et de grâce. Mais le constructeur coréen ne s’arrête pas sur cette bonne impression visuelle et commercialise une version hybride dotée d’un rapport prix/garantie de premier ordre !

Depuis quelques temps, le design de la marque Kia fait référence. L’Optima Hybride n’échappe pas à cette règle avec une ligne à la fois fine et élancée. Pour cela, elle s’équipe de boucliers avant et arrière plus lisses, de bas de caisse spécifiques, de jantes aérodynamiques, et d’une calandre avant avec volet d'air actif. L'ensemble de ces modifications permet de porter le Cx à 0.26 au lieu de 0.29. Longue de 4.84 m, l’Optima offre une bonne habitabilité mais un volume de coffre diminué (381 litres) du fait de la présence des batteries de la motorisation électrique.

En couplant un moteur à essence de 2.0 litres (dont la consommation a été réduite de 10 %) à un moteur électrique de 40 chevaux (couple de 20.9 mkg entre 0 et 1400 tr/min), Kia a développé une architecture hybride parallèle développant 190 chevaux. Ces deux mécaniques entraînent les roues avant grâce à une transmission automatique à 6 rapports, dépourvue de convertisseur de couple et utilisant un embrayage logé entre les moteurs essence et électrique. La fiche technique explique qu’il est possible de rouler en mode tout électrique jusqu’à 100 km/h, mais dans la réalité, ce fait s’avère quasiment impossible à effectuer, hormis dans une descente où le moteur électrique n’a pas d’efforts à fournir…Au chapitre comportement routier, l’Optima repose sur un châssis équilibré et directif qui ne dénature pas le confort de conduite. De même, le freinage de l’Optima Hybride (4 disques) ne prête pas flanc à la critique, même si le frein moteur aurait pu être plus prononcé. Cela aurait peut-être permis d’augmenter le mode récupération d’energie du moteur électrique, au bénéfice de la charge des batteries et de l’autonomie en mode électrique pur…

Sur route, grâce au soutien « discret» (sans le moindre à-coup) du moteur électrique (synchrone à aimant permanent) à la mécanique thermique, l’agrément de la motorisation hybride est réel. De plus, les performances de l’Optima Hybride sont correctes puisqu’elle effectuerait le 0 à 100 km/h en 9.4" et atteindrait une vitesse maximale de 192 km/h. Quant à la consommation mixte, elle est donnée pour 5.4 l/100 km, ce qui se traduit par 125 g/km de CO2. Lors de cet essai, la consommation en utilisation mixte de l’Optima Hybride a été environ 7 litres aux 100 km. On regrettera que Kia n’ait pas optimisé la conception de la chaîne de traction hybride en augmentant la capacité des batteries (autonomie donnée pour 1,5 km…), en l’équipant d’un mode de conduite électrique « forcé » comme sur certaines concurrentes, d’un moteur au rendement optimisé (un moteur 3 cylindres suralimenté ?) et d’une nouvelle boîte automatique. Cela aurait permis à l’Optima d’afficher une émission de CO2 plus favorable, et de ne pas souffrir de la comparaison avec des routières diesel aux motorisations optimisées…

Affichée le même prix de la version diesel équivalente, la Kia Optima Hybride n’est pas une mauvaise affaire par rapport à la concurrence, surtout si l’on prend en compte ses équipements. En effet, cette routière est équipée des phares au xénon, de la direction assistée asservie à la vitesse, de l’ESP, du régulateur de couple, de l’assistance au contre-braquage (VSM), et du contrôle de pression des pneumatiques (TPMS). Côté équipements « confort », l’Optima Hybride intègre le système de démarrage sans clé, la climatisation automatique bizone, l’ordinateur de bord, un système de navigation (incluant l’écran tactile 7" et la caméra de recul) et un système audio 12 HP de 550 W. Mais là où Kia atomise la concurrence, c’est dans le domaine de la garantie : 7 ans ou 150 000 km pour le véhicule et pour sa batterie lithium-polymère…

On a aimé...

Prix/garantie 7 ans ou 150 000 km

Habitabilité

Confort

Tenue de route/freinage

Agrément de conduite On a moins aimé...

Motorisation thermique et boîte de vitesses non optimisées

Autonomie électrique réduite (1.5 km)

Emissions de CO2 par rapport à un diesel (125 g/km)

Texte: Bertrand Viet

Photos: Constructeur

