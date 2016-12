Essai Kia Optima Hybride Rechargeable

Librairie Kia

Kia Optima Hybride Rechargeable : Essai

Kia continue son offensive et n’a jamais vendu autant de véhicules en France que cette année. Ce doit être plus qu’agaçant pour la concurrence… La marque coréenne enfonce le clou avec sa nouvelle Optima Hybride Rechargeable.

La Kia Optima intervient sur le segment des familiales, qui ont beaucoup grandi et fini par également remplacer les grandes routières. Elle entre donc en concurrence principalement avec les Ford Mondeo, Opel Insignia, Skoda Superb, Renault Talisman… mais avec un atout : une version hybride.

Une précédente Kia Optima Hybride existait déjà par le passé. La nouvelle génération présentée ici offre une avancée de taille, puisqu’il s’agit désormais d’un modèle hybride rechargeable. Si vous ne connaissez pas la nuance, la voici: en plus d’avoir des batteries qui se rechargent quand la voiture fait fonctionner son moteur thermique ainsi qu’à chaque freinage, on a la possibilité de charger la voiture sur une prise de courant. Avec la clef une autonomie en mode électrique (mode EV) bien supérieure à une hybride « simple ».

Nous voici donc partis, avec des batteries pas complètement chargées. 5h suffisent pour les recharger sur une simple prise 220 V et lorsqu’elles sont remplies à 100%, les batteries offrent à cette Kia Optima Hybride Rechargeable une autonomie d’environ 40 km. Suffisant le plus souvent pour aller à son travail… où l’on pourra recharger à nouveau.

Allez, soyons clairs. Ce qui caractérise cette Optima, c’est un indiscutable plaisir de conduite. On roule dans un certain silence, voir même un silence certain. Quand on essaie un véhicule hybride, la comparaison avec une Toyota -précurseur du genre- arrive tôt ou tard. Et si Toy’ associe ses moteurs thermiques à un variateur qui fait hurler le moteur pendant les grosses accélérations, Kia a associé son moteur 2 litres à une moderne boite automatique 6 rapports. Cela fait toute la différence à l’usage. Seul bémol: on aurait apprécié une recharge beaucoup plus importante au lever de pied, ce qui aurait offert plus de frein moteur également.

On profite bien entendu de quelques aides à la conduite, comme notamment le régulateur de vitesse adaptatif (SCC). Ce régulateur de vitesse adaptatif fonctionne jusqu’à 0, contrairement à celui de certaines autres marques généralistes. Ca veut dire que dans un embouteillage il est apte à gérer l’allure, laissant au conducteur le seul contrôle du volant (ainsi que des feux et des priorités, certes). Comme les véhicules hybrides se destinent en général à des milieux où la circulation est dense, on ne peut qu’apprécier cet équipement.

L’association du moteur thermique et de l’électrique nous donne une puissance combinée de 205 chevaux et un couple de 38,3 mkg. De quoi offrir une belle réserve de puissance. On peut dans les faits compter sur une nette patate jusqu’à environ 180 km/h. Ca nous laisse de quoi voir venir ! L’Optima est bridée à 205 km/h. A noter que son aérodynamique a été très travaillée, avec un Cx de seulement 0,25. C’est d’ailleurs à cela que vous pourrez reconnaitre une version hybride : outre les inserts bleus un peu partout, elle a une calandre dont les prises d’air sont fermées.

Comme avec tout véhicule hybride rechargeable, difficile de mesurer une consommation puisque durant les 40 premiers kilomètres elle peut être purement et simplement de 0. Pour notre part, sur autoroute allemande, nous avons alterné les sections limitées où l’électrique travaille, et les sections en vitesse illimitée où l’on évoluait aux alentours de la vitesse maxi. Au bout de 100 km, notre consommation moyenne n’avait pas dépassé les 4 litres aux 100 ! Une fois les batteries totalement vides, on pourra compter sur une consommation d’environ 7 litres au 100. Ca reste très bien pour une berline essence d’environ 200 chevaux ! A noter une fonction rare qui permet une petite économie : pour les cas où vous voyagez seul, la climatisation dispose d’une fonction « Driver only ».

Voyager en Kia Optima Hybride est donc agréable. D’autant plus que la tenue de route est très bonne, et que cette berline est confortable. L’Optima est une assez grande berline puisqu’elle mesure 4.85m. En terme d’habitabilité, on n’est pas forcément très loin de la référence du genre, la Skoda Superb. Le coffre est en revanche tout juste suffisant, puisque les batteries prennent une certaine la place. Ces mêmes batteries privent notre Kia de banquette rabattable.

L’intérieur rappelle fortement les productions allemandes par son design, mais pas seulement. Par sa (trop ?) grande sobriété aussi, ainsi que par la qualité de sa finition. Les habillages sont réussis, et le connaisseur appréciera la console centrale légèrement orientée vers le pilote.

Comme à l’habitude, l’équipement de la Kia Optima est très complet. Mais il l’est encore plus sur cette version-ci puisqu’il s’agit de la vitrine du savoir-faire de la gamme. Au programme donc : cuir, sièges chauffants, GPS de série, amortissement variable, recharge de son smartphone par induction, installation audio JBL haut de gamme, système actif d’aide au stationnement… Le tout garanti 7 ans naturellement, comme de tradition. Et y compris 7 ans de mises à jour Tomtom Services gratuites.

Le tout se monnaie un certain prix: un peu plus de 45 000 euros, une somme qui est tout sauf anodine. Ca reste environ 2 000 euros moins cher que sa principale concurrente, la Volkswagen Passat GTE. Mais avec une valeur de revente sensiblement moindre également.

La Kia Optima Hybride Rechargeable fait mieux que se défendre sur son marché : c’est une offre tout à fait recommandable tant l’auto est aboutie à tous points de vue. Alors, si vous avez un budget suffisant et pas des besoins de déménageur…

Texte & photos : Manu Bordonado