Essai Koenigsegg Agera

Au-dessus des sportives et des supersportives, il y a ce que l’on appelle les supercars. Au-dessus… Il y a les hypercars, club terriblement fermé des plus de 380 km/h. Un avion, quoi…

Un avion ? Ça doit être ça car c’est sur la base aérienne d’Ängelholm, en Suède, que nous avons rendez-vous. Pas pour visiter l’Air Force Museum tout proche, mais pour la plus petite marque automobile suédoise, Koenigsegg. Marque tellement connue qu’il faut répéter deux fois ce nom quand nous en parlons à un non initié. Il faut dire que la marque est un peu secrète et ne se laisse pas apprivoiser facilement. Merci donc à eux (et à notre prestigieux entremetteur) pour l’accueil qui nous a été réservé.

Grande fierté de son père spirituel, la Koenigsegg est la seule hypercar à disposer d’un moteur 100% spécifique ! Il est vrai que le W16 de Bugatti reprend des éléments des W8 (Passat) et W12 (Continental GT, A8, Touareg etc…) déjà connus, tandis que Pagani fait de même en se fournissant chez Mercedes-AMG. Rien de tout cela ici : pratiquement tout élément d’une Koenigsegg est fabriqué par Koenigsegg !

Le cahier des charges de Christian von Koenigsegg était de créer une voiture de course utilisable au quotidien. Pour cela, il fallait un moteur puissant mais qui ne soit ni trop encombrant ni trop lourd. C’est comme cela que le V8 biturbo s’est imposé. Cubant légèrement plus de 5 litres sur les Agera (prononcez Aguéra) du millésime 2013, il développe la puissance de 960 chevaux, rien que ça, pour un couple de 112 mkg. Des chiffres records que l’on a du mal à appréhender ! A noter que le moteur est flexfuel, donc il fonctionne aussi bien à l’essence qu’à l’éthanol.

Mme von Koenigsegg le souligne à juste titre, c’est la mécanique qui fait la sportive. Mais derrière ce moteur compact, véritablement blotti contre la cloison pare-feu, la transmission n’est pas mal non plus ! Koenigsegg a développé sa propre boite 7 rapports, qui a pour particularité d’associer ici un classique embrayage bidisque à sec et un second embrayage à bain d’huile situé à l’intérieur de la boite. C’est un système simple, compact et léger qui offre une rapidité comparable à celle d’une boite à double embrayage, un peu de sensations en plus. Le différentiel est piloté électroniquement et les arbres sont produits par GKN. Pure sportive, la Koenigsegg Agera est d'ailleurs une propulsion, pour notre plus grand plaisir.

Conçue comme une groupe C, la Koenigsegg Agera se compose d’une cellule carbone sur laquelle se greffent deux sous-châssis tubulaires, le tout habillé par une carrosserie également en carbone. Les (très gros) freins sont évidemment en carbone, le montage étant signé Brembo. Les suspensions sont à basculeurs, avec notamment une astucieuse barre antiroulis arrière en Z, un système présenté comme plus léger et plus efficace que les barres classiques. Une nouvelle démonstration du fait que tout est intelligemment pensé sur cette Koenigsegg.

Extérieurement, la Koenigsegg Agera est on ne peut plus impressionnante ! Pourtant, elle n’est pas grande. Elle est même très, très basse : 1.12m seulement. Et il va falloir être souple, car le petit bouton d’ouverture est caché très très bas, au niveau du pli de la prise d’air. La porte s’ouvre avec ce mouvement hélicoïdal typique de la marque, et qui rend le moment unique. Mais ça y est, il faut y aller !

Une fois que l’on a réussi à se baisser fortement... tout en enjambant le large seuil de porte, on se trouve très bien installé. Mais assurément, on s’y installera plus facilement lorsque le toit est retiré. Car, comme le savez, toutes les Koenigsegg disposent d’un hard-top démontable comme les Corvette, les anciennes Porsche Targa et les Ferrari GTS. Le toit dispose d’un emplacement sous le capot avant.

La partie intérieure du toit est capitonnée de cuir avec une partie centrale vitrée, l’ensemble étant des plus réussis. C’est carrément de la haute couture ! La finition est parfaite et tout tombe bien en main. Les pare-soleil sont minuscules, puisque l’habitacle est particulièrement bas. Pour autant, on n’a pas l’impression d’être enfermé. Le seul rangement sera par contre le porte-gobelet de la console centrale, qui était sur les précédentes Koenigsegg l’emplacement du levier de vitesse ! Même si ça ne fait pas très voiture de course, l’équipement est parfaitement complet : double airbag, clim’ automatique, GPS et même le démarrage sans clef. Ladite clef est d’ailleurs splendide : une assez grosse pièce de métal, relativement lourde (vous ne pourrez pas perdre cette clef dans la rue sans vous en apercevoir), de la forme du logo de la marque. Ce dernier est inspiré du blason de la famille qui existe depuis le XIIème siècle.

Le bruit du V8 n’a aucun, vraiment aucun rapport avec celui d’un V8 Ferrari par exemple. Il ne miaule pas, il gronde. Un peu comme un V8 AMG ou un V8 américain, par exemple, mais avec le léger sifflement des turbos, un peu masqués par le grondement. Et quand ce V8 gronde… Il ne le fait pas pour rien ! Parce que si la boite 7 est douce, ça ne l’empêche pas de passer les rapports à la volée, tandis que le moteur ne s’épuise jamais… Quelle accélération, ou plutôt quelle poussée ! Sans doute à cause des turbos, le V8 biturbo n’est pas seulement… rempli (le mot est faible). Il apporte sa dose de sensations, en étant brutal juste ce qu’il faut. C’est parfait M. von Koenigsegg, parfait !

Mais en réalité, le plus spectaculaire de la Koenigsegg Agera n’est pas l’accélération mais le freinage, je dirais même l’arrêtage immédiat ! Quand les étriers mordent les énormes galettes de carbone, y compris à plus de 200 km/h, la puissance de freinage est impressionnante et on a l’impression que les yeux vont sortir de leurs orbites, comme dans un cartoon ! Il faut le vivre pour le croire. L’ABS fonctionne parfaitement, tandis que les pneus sont absolument parfaits.

Un test de slalom parcouru à grande allure nous convainc au moins autant ; la voiture vire sans roulis ni inertie. Les pneus jouent là aussi un rôle de première importance. Là comme ailleurs, Christian von Koenigsegg ne laisse rien au hasard ! Ce sont des Michelin Pilot Super Sport, autant dire parmi les tous meilleurs pneus du genre, qui ont été développés spécialement pour l’Agera en partenariat avec le manufacturier français. Koenigsegg l'avoue volontiers: sans le meilleur des pneus, on ne peut pas obtenir de tels résultats. Les différents modèles de Koenigsegg testés dans Top Gear trustent les meilleurs chronos de la piste de l'émission, on ne se demandera pas pourquoi…

Créée par Christian von Koenigsegg, la marque n’a produit depuis 2000 qu’une centaine de véhicules dont une dizaine d’Agera (Agir en suédois), le dernier modèle créé par la marque. Devant nous, l’exemplaire n°1. Celui qui a été exposé dans les salons les plus prestigieux, celui qui a servi à la presse (très) spécialisée et… que nous avions trouvé en train de tourner sur l’autodrome de Dubaï il y a presque 2 ans pour notre essai des pneus Michelin Pilot Super Sport. Affichant 75 000 km, il démontre la fiabilité du produit, qui est… garanti 3 ans sans limite de kilométrage !

Downsizing oblige (ce moteur de presque 1000 chevaux n’est finalement qu’un 5 litres), Koenigsegg annonce des consommations « raisonnables », avec seulement 14.7 L/100 en cycle combiné. C’est le même score qu’une Lamborghini Gallardo presque deux fois moins puissante, et c’est mieux que les actuelles Ferrari V12, pourtant sensiblement moins puissantes !

La Koenigsegg séduit. Par son look, par son plaisir de conduite, par ses performances extrêmes, c’est un fait. Mais surtout, elle étonne par sa qualité extrême et par le degré d’attentions apportées par cette auto. Christian von Koenigsegg a bien raison d’être fier des bijoux qu'il produit !

Texte & photos: Manu Bordonado

