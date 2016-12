Essai Lada 110

Librairie Lada

Lada 110 : Essai

Depuis la chute de l’URSS, la Russie s’est ouverte au monde libéral. Pour autant, Lada, qui est désormais contrôlée par l'Alliance Renault-Nissan, n’a pas encore fait sa révolution. Si bien qu’en dehors de son marché domestique, ses modèles n’ont pas pu résister à l’avènement de la Dacia Logan. Les ventes, qui dans l’hexagone frisaient déjà l’anorexie, se sont complètement éteintes. Comme la filiale française du reste qui a été mise en liquidation judiciaire. Pour mieux comprendre l’ampleur du désastre, nous avons pris notre courage à deux mains pour essayer une Lada 110 1.5i...

Amateur d’objets « kitchs » ou réfractaire au tout électronique, la Lada 110 semble faite pour vous ! Si les exemplaires les plus récents n’ont pas encore 10 ans, la berline Russe n’a vraiment rien de moderne. Elle semble même tout droit sortie des années 80 comme le suggère son design figé en 1987. Lorsqu’elle était commercialisée, la 110 était l’une des plus belles Lada jamais produites... Elle pouvait même recevoir un aileron qui lui apportait une touche de dynamisme. C’est sur que faire plus joli que le duo Samara/Sagona n’était vraiment pas difficile… Et puis sa principale rivale, la première Dacia Logan, n’est guère plus sexy. Une chose est sûre. Personne n’épousera ces filles de l’Est pour leur plastique… Reste alors le mariage de raison.

Pour épouser la Russe, il vous faudra tout de même fermer un œil sur la qualité de fabrication. Les différents panneaux de carrosserie sont alignés au petit bonheur la chance. Nous sommes bien loin de ce qui peut se faire en Roumanie. Non pas que la Logan soit particulièrement brillante, mais faire pire que la Lada 110 est vraiment difficile ! Il vous faudra également fermer l'autre œil, une fois à bord. Passe encore sur le design d’une autre époque qui fait appel aux satellites. Les satellites ça ne vous dit rien ? Mais non pas le Spoutnik. C'est bien trop moderne! Souvenez plutôt des premières Citroën BX et de leurs gros boutons placés de part et d’autre des compteurs. Il n'y a pas de doute l’ergonomie est d'une autre époque. Ni les commodos, ni le pommeau du levier de vitesse ne tombent idéalement sous la main. Et pour couronner le tout, la position de conduite est peu confortable malgré – ô grand luxe - une colonne de direction réglable en hauteur.

Le léger restylage de la planche de bord, qui est intervenue en 2001 (nouveaux aérateurs, totaliseur kilométrique électronique…), n’a absolument pas rectifié le tir. En revanche, la finition a très légèrement progressée mais reste catastrophique ! Plus que les matériaux, qui sont d’une qualité très aléatoires, ce sont les ajustements qui posent problèmes. Le cendrier ou la montre à quartz ne demandent qu’à rester entre vos mains à chaque utilisation… Il y a tout ce qu’il faut pour abriter un nid de rossignol dans l’habitacle…. Du moins en théorie, car le modèle essayé, qui affichait ses 45.000 km, nous a épargné des divers bruits parasites. Un vrai miracle…

A 7.600 € neuve, il ne fallait sans doute pas trop en demander. Et puis, ça n’est pas comme si elle ne faisait pas des efforts pour nous séduire. Les 4 vitres électriques ainsi que la condamnation centralisée font partie de la dotation de série. En outre, les sièges avant nous charment par leur confort moelleux. En revanche à l'arrière, les grands Kamarades pesteront contre le manque de place pour leurs jambes ainsi que la garde au toit limitée. Quant au coffre, il offre 425 litres. C’est certes honorable et cela permettra de stocker beaucoup de Vodka. Mais la Dacia Logan, plus courte de 2 cm, propose un volume utile de 510 litres…

Vous avez toujours les deux yeux fermés ? Si vous êtes toujours motivé pour épouser la Lada 110, il est grand temps de les rouvrir. Pour conduire, c’est quand même plus pratique même si le premier tour de volant est de nature dissuasive. La direction assistée étant aux abonnées absentes, chaque manœuvre se transformera en une séance de musculation. Il faudra également lutter avec une boîte de vitesse aussi mal guidée que récalcitrante. De quoi renoncer au frein moteur…

Et c'est bien dommage car le moteur est à la fête. Fort de 78 chevaux, le petit 1.5i à 8 soupapes nous a très agréablement surpris par sa santé. La voiture étant relativement légère, ce bloc plein à tous les régimes propose des accélérations franches et des reprises honorables dès les plus bas régimes. Une vraie réussite qui aime faire entendre ses vocalises. Non pas pour vous chanter un air de Kalinka mais plutôt pour vous casser les oreilles avec un timbre similaire à celui des anciens blocs Fire. Vous savez, ceux qui équipaient les Fiat Uno d'antan. Bien naturellement, le fait de rouler fenêtre ouverte – absence de climatisation oblige – n'arrange pas vraiment les choses, mais après tout cela donne un charme désuet à la voiture.

Les bonnes intentions du moteur nous donnent envie de prendre la route histoire de voir, si cette voitu... ou plutôt cet ORNI (Objet Roulant Non Identifiable) peut offrir assez de plaisir afin de se faire pardonner ses pêchés ? Le premier virage aura suffit à nous ôter nos espoirs. La 110 a un penchant trop prononcé pour le sous virage. Même à des allures modérées (50 km/h), le train avant donne l’impression de chercher sa route. Il refuse de s’inscrire en courbe et les suspensions mal calibrées n'améliorent pas les choses. Pas plus que la direction qui est dépourvue de tout feeling. Le freinage n'est guère plus engageant. La pédale est aussi dure que de la pierre et il faut se jeter dessus comme un malade pour obtenir un semblant de puissance... Mais attention, pas trop quand même car l'ABS est inconnu au bataillon. Comme les airbags, du reste. Les années 80 qu'on vous dit !

La liste des défauts est déjà longue… Mais nous allons tout de même en rajouter une petite couche : A la fin de notre voyage dans le temps, la boucle de la ceinture de sécurité a refusé de se déverrouiller. Très rassurant, tout ça…

Même en occasion, l’achat d’une voiture low-cost est dicté par la raison. En ne retenant que le pire des années 80, la Lada 110 ne peut se positionner comme un choix valable. Contrairement à une Dacia Logan ou un véhicule d’occasion de valeur équivalente, la Lada 110 sacrifie les prestations les plus élémentaires (sécurité, prestations dynamiques, confort…). A moins d'être amoureux de la 110, il semble difficile de partager son quotidien avec cette reine des caprices.

Texte: Hatem Ben Ayed

Photos: Constructeur

Réagir à la Lada 110 sur notre forum



Le faux air de la Lada 111 avec l'Audi Avant RS2 n'est pas évident...