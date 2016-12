Essai Fiat Uno Turbo ie

1983 et Fiat présente la succession de sa 128. L'enjeu est de taille, il s'agit d'être en tête des ventes dans toute l'Europe, et pour cela faire mieux que la Volkswagen Golf et barrer et la route au modèle que prépare Peugeot, la 205. Son titre de voiture de l'année l'y aidera.

Comme pour ces deux modèles, la Uno se devra de proposer une version sportive. Mais contrairement aux deux précédentes qui privilégient les grosses cylindrées, Fiat aura recours à la même recette que Renault, à savoir un bon turbocompresseur. Ici, Fiat ira un peu plus loin que son concurrent français en dotant également le moteur de l'injection électronique. Le résultat ne se fait pas attendre: pour un petit 1.4, la Uno tient tout à fait tête à la 205 GTI 1.6. Mais attention: si le moteur a la santé, si les reprises sont éclatantes, le train avant est parfois débordé et il convient alors de lever le pied: frustrant.

Pour contrer les nouvelles séries de 205, de Super 5 et de Fiesta, la Uno se devait d'évoluer, ce qu'elle fait dans un style rappelant celui de la récente Tipo. La Turbo ie reçoit pour l'occasion diverses modifications dont une évolution moteur à 115 chevaux, suffisant pour affronter tenir tête à ses concurrentes puisqu'elle est plus légère que celle-ci.

Moins cher, elle est aussi moins résistante et moins adhérente que celles-ci, et elle aura moins de succès. Aujourd'hui elle est très accessible en occasion, mais attention à la mécanique et surtout attention à ne pas la planter !