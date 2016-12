Essai McLaren F1

La McLaren F1 a été fabriquée comme son nom l'indique par le constructeur de Formule 1 McLaren. Son étude a été confiée à l'un des ingénieurs les plus doués de sa génération: Gordon Murray. L'objectif était de construire la meilleure voiture de sport du monde de tous les temps. Budget: illimité.

On peut dire que l'objectif a été atteint. Son châssis carbone, la position centrale du conducteur, pardon, du pilote, et... sa chaîne Hi-Fi la distingue du commun des automobiles. Le moteur 12 cylindres a été développé par BMW en exclusivité pour McLaren et développe plus de 600 ch. Signalons qu'elle a longtemps été la voiture de route (sic !) la plus rapide de tous les temps (371 km/h), et que c'est l'une des très rares voitures au monde à descendre sous la barre des 20" au 1000m départ arrêté...