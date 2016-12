Essai McLaren MP4-12C

Librairie McLaren

McLaren MP4-12C : Essai

"Yaaaah! Mais… attends, qu'est-ce qu'elle a à envier à la 458?!" Première intonation, première fois que l'on cède à l'appel de la pédale de droite…la MP4 gronde, doucement, progressivement, jusqu'à se débattre et hurler.

Notre monture étant équipée de surcroit d'un échappement Inconel spécialement issu de la formule 1… on ne s'entend plus ! Passé 4000 tr/min, l'anglaise se déleste de son flegme pour laisser place à une sonorité qui très vite envoûte et monte à la tête.

Une vraie voiture, c'est une voiture dont on règle le volume avec la pédale de droite. C'est exactement ce qui est en train de se produire, sauf qu'une fois rentré sur le périphérique ouest de Paris, les innombrables tunnels induisent l'envie irrépressible d'entendre la MP4-12C donner de la voix.

Après la remise des clefs en région parisienne, direction la côte d'opale pour une séance photo… humide ! Durant ces quelques centaines de kilomètres, la MP4-12C se montre aussi docile qu'elle en a l'air. Bien que l'on semble être assis plus bas que dans une Ferrari 458 Italia, le confort est de mise, sans doute grâce à la technologie adaptative des amortisseurs et suspensions mais aussi grâce aux sièges baquets parfaitement conçus et adaptés à la position de conduite recentrée.

Sous le capot arrière se trouve, mine de rien, le premier moteur signé McLaren, et non plus BMW ou Mercedes-AMG, pour ne parler que des voitures de route. V8, seulement 3.8 litres de cylindrée, 2 turbos pour au final 600 chevaux tout rond et un couple de 61.2 mkg disponible de 3000 à 7000 tr/min, tandis que le rupteur vous laisser jouer jusqu’à 8500 tr/min… Depuis 2013, on compte même sur 625 chevaux ! Seule ombre au tableau: la sonorité, certes époustouflante quand l'humeur et les conditions conviennent, mais aussi fatiguante à la longue. A l'inverse des italiennes, le bruit ne change pas, il ne fait que monter en intensité, ce qui a vocation soit à lasser, soit à vraiment endormir malgré le fait de jouer avec l'accélérateur et les rapports de la boite 7 à double embrayage. La seule solution que nous ayons trouvée pour pallier à ce souci est alors d'utiliser l'iPod gravé MP4-12C offert à la livraison… On se demandait pourquoi il était là, et on a notre réponse ! Mais….qu'est-ce que c’est que cette bouteille de champagne?!

Là aussi, on a notre explication. Nous soupçonnons McLaren de s'être volontairement mis à la place des clients qui, après des mois d'attente à rallonge (huit mois de retard pour les premières livraisons) ont eu plaisir à retrouver un courrier cordial. Motif ? Les premières montures seraient enfin livrées…mais, hum, pas tout à fait au point ! Ainsi, l'Iris (option en complément de l'écran central) tournant sous Androïd et comprenant entre autres la navigation GPS via Google Map, ce n'était pas pour tout de suite ! De quoi rendre fou… A défaut de vider la bouteille de champagne pour calmer nos ardeurs, nous avons préféré nous résoudre honteusement à brancher notre TomTom préféré. Sur une auto à 250 000€… Ca ne fait pas sérieux.

A l'aéroport du Touquet Paris-Plage, nous allons confronter la McLaren MP4-12C à une Audi R8 V10 FSI sur la piste principale, longue de 2.6 kilomètres. Bien que ce ne soit pas assez pour la vitesse maxi, cet aperçu donne une idée concrète du comportement de la MP4-12C à haute vitesse, en termes d'accélération et de freinage mais aussi sur le plan de la stabilité puisque la piste est détrempée et le bitume abîmé.

Dès le départ, la R8 lutte, battue à plate couture par l'accroche de la McLaren. A vitesse lancée, la McLaren prend encore le large grâce à sa tenue de route irréprochable mais aussi grâce à son surplus de puissance, de couple et sa légèreté ! Enfin, une fois parvenue au cap des 200 km/h, la différence devient flagrante. Alors que l'allemande et ses quatre roues motrices s'emmêlent les pinceaux flaque après flaque, la McLaren MP4-12C vire à plat et fait passer la puissance au sol de manière admirable, sécurisante et…presque incroyable pour une pure propulsion !

La R8 V10 n’est pas une mauvaise sportive, mais la McLaren ne joue vraiment pas dans la même cour ! La MP4-12C est une supersportive et ce, tout en conservant un esprit de GT, pas aussi radicale qu'une auto destinée à n'être utilisée que sur piste. En parlant de piste, après cette surprise mémorable, l'envie de voir la MP4-12C dévoiler son réel potentiel sur routes sinueuses devient irrépressible. Ainsi, trois kilomètres plus loin, nous retrouvons quelques-unes des spéciales vallonnées de l'arrière-pays du Touquet. Le sol est toujours humide, la pluie s'invite même, mais rien ne semble perturber le comportement de notre anglaise. La boîte quant à elle est vraiment réactive et superbement bien étagée. La McLaren MP4-12C pousse à l'efficacité maximum et parait principalement axée sur le plaisir de conduite avant toute forme d'exotisme et d'exclusivité. La direction se veut parfaitement précise, le châssis exceptionnel et la tenue de route toujours aussi difficile à prendre en défaut.

Il faut dire que la suspension de la McLaren MP4-12C est innovante, tout en étant relativement simpliste ! Pour gagner du poids et simplifier les choses, la MP4-12C se passe purement et simplement des barres antiroulis, grâce à des cylindres hydrauliques commandés électroniquement et qui assurent également la fonction d’amortissement. André Citroën, sort de ce corps !!

Beaucoup la trouvent commune sur le plan esthétique. C'est presque un fait : la ligne propose des formes certes consensuelles mais pas vraiment exotiques. La MP4-12C n'a rien de bien original une fois passé le mécanisme d'ouverture des portières : un frôlement de la main sous la ligne supérieure de la voiture de l'avant vers l'arrière… tout un art ! Seulement nous, on approuve. Nous sommes dans une voiture anglaise, pourvue d'un brin d'élégance et de discrétion au-delà de son caractère sportif et de son niveau de performances délirant. Ses formes rondes et ses proportions la trahissent, son manque d'agressivité aussi malgré les nombreuses options de notre modèle d'essai, doté des écopes latérales, du spoiler avant et des rétroviseurs en carbone, ainsi que des jantes titane à mi-chemin entre les Superlight weight et les jantes d'origine à cinq branches. Par ailleurs, la MP4-12C n’est finalement que la seconde voiture de route que McLaren ait pour l'instant "commercialisée". Mais la MP4-12C est une arme redoutable destinée à donner du plaisir et emmener vite…très vite.

En dehors des quelques soucis liés à la marque, débutante dans le domaine de la commercialisation à proprement parler, la MP4-12C ne vole pas son nouveau statut de référence. Seulement, il faut prendre le temps de la vivre pour vraiment l'apprécier.

Texte: Arnaud Limites & Manu Bordonado

Photos: Arnaud Taquet

