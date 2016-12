Essai Mercedes Benz W201 190

Tous les constructeurs ont un jour été confrontés à ce problème: pour être plus rentable, il faut produire plus, en passant par un modèle moins cher. C'est la raison d'être de la Porsche Boxster, de la Jaguar X-Type ou de la Mercedes Classe A. Pour Mercedes, le problème s'était alors posé dans les années 70, lorsque le plus petit modèle de la gamme était la W123. Il avait alors été décidé de produire une concurrente des BMW Série 3 et des Audi 80.

C'est ainsi qu'en 1982 fut lancée la 190. Cette voiture reprenait en grande partie le design si apprécié de la Classe S apparue fin 1979. Comme chez BMW, l'habitacle était un peu plus petit que chez les autres constructeurs car elle devait pouvoir recevoir à longueur hors tout équivalente de gros moteurs en ligne sous son capot. Dès 1983 sortit la 190 D, mais surtout la 190 E 2.3-16, première sportive depuis longtemps chez Mercedes et pour laquelle Cosworth avait participé à l'élaboration du moteur. En 1985 ce fut la 190 D 2.5 au moteur 5 cylindres repris de la nouvelle classe intermédiaire W124. Puis on eut la 190 E 2.6 et son 6 cylindres, la dynamique 190 D 2.5 Turbo de 126 chevaux...

Lors du passage aux moteurs catalysés, la 190 à carbu fut remplacée par une 190 E 1.8 tandis qu'à l'autre bout de la gamme la 190 E 2.3-16 laissait la place à la 190 E 2.5-16. Cette dernière, pour satisfaire aux besoins de l'homologation en DTM, se déclinera en Evolution et Evolution II, tout comme sa concurrente désignée BMW M3...

Le début des années 90 verra l'apparition de la ligne Sportline, qui se distinguait par des sièges sport, une boite courte, un autobloquant, une suspension sport et des jantes alu. La 190, rare Mercedes à avoir son frein de parking entre les sièges, laissera la place en 1993 à la Classe C.