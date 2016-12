Essai Mercedes Benz CLK GTR

Librairie Mercedes Benz

Mercedes Benz CLK GTR : Essai

Le championnat BPR devenu ensuite GT FIA a permis aux plus belles voitures du monde de s'affronter sur circuit. Mais pour ça, une condition : être homologuée sur route. C'est ainsi qu'on a vu commercialisées en un très petit nombre d'exemplaires des voitures comme les McLaren F1 GT et LM, Porsche 911 GT1 ou Mercedes CLK GTR. Ces trois dernières voitures n'ont pas dépassées les 100 exemplaires à elles trois, mais c'est déjà bien mieux que les Nissan R390 ou Panoz GT1 qui n'ont été produites qu'en un seul exemplaire chacunes, bien entendu jalousement gardé par leurs constructeurs respectifs. Rien de tout cela chez Mercedes, où la demande exigeait un certain nombre d'exemplaires. Entendons nous bien, nous ne parlons d'une production en série, mais avouez que 25 exemplaires est un nombre conséquent pour une voiture vendue au prix de 1 million de dollars US (prix plafonné par la FIA pour l'engagement au championnat), soit plus de 11 millions de francs de l'époque. Alors, que nous cache cette Mercedes CLK GTR ? Un chassis de coupé CLK (donc de Classe C) renforcé ? Non bien sur, le nom de CLK n'est là que pour assurer la promotion du dernier modèle de la marque et faire croire aux clients qu'ils ont une voiture capable de gagner 21 courses consécutives et deux titres GT FIA. On a affaire ici à une vraie voiture de course, conmposée d'une cage acier encadrée par des caissons anticollision (le moteur a une fonction porteuse, comme sur la Ferrari F50) et habillée d'une carrosserie carbone.

La version de course a été produite dans un premier temps avec un V12 tiré de la SL600, puis pour une question de poids et d'encombrement avec un V8 issu de la SL500. Pour ses qualités de disponibilité et de confort (moins de vibrations), c'est le V12 qui a été retenu pour la version de série : pour vous dire comme la version course a été tirée de la version de série !

Sur la version commercialisée, le moteur V12 est donc une évolution 6.9 de l'ancien V12, que l'on retrouve sur la SL600. Pour les amateurs du genre, certains préparateurs vous proposent de le monter dans les Classe S, SL, et même E ! Ici AMG, le sorcier maison, en a tiré 612 chevaux. Oui, c'est en fait le couple qui a été privilégié… Ca fait sourir, mais ce dernier culminant à 78.6 mkg, il doit y avoir un fond de vérité. Ce moteur est relayé par un embrayage triple disque (penser à muscler sa jambe gauche avant utilisation) et une boite à crabots (penser à apprendre à l'utiliser) à 6 rapports à commande séquentielle à commande au volant. Malgré cette commande son emploi est délicat, et l'embrayage peu progressif n'aide en rien sa manipulation. Pourquoi ne pas avoir couplé à tout cela un embrayage automatique, comme sur une Ferrari 355 F1 ? De toute façon, on n'est pas là pour conduire doucement. Mais si on devait le faire, on abuserait vite du couple du moteur : la voiture reprend vigoureusement à 1500 tr/min en 6°…

Côté performances on est dans les très hautes sphères, on a sans doute là l'une des voitures les plus performantes du monde. Les 320 km/h ne sont pas exceptionnels pour une voiture de cette trempe. Par contre, avec un 0 à 100 km/h en 3.8" et un kilomètre parcouru en 19.8", on touche but : à l'époque seules les McLaren F1 et Bugatti EB110 Supersport font mieux ! Mais ce n'est pas tout d'avoir toute cette cavalerie et toutes ses performances sous le pied, il faut aussi pouvoir les utiliser: les utilisateurs de XJ220 comprendront. La suspension avant a sa barre stabilisatrice réglable, la suspension arrière est fixée sur le moteur, les ingrédients sont ceux d'une voiture de course là aussi. L'autobloquant est un modèle mécanique mais très efficace. La direction assistée est légère et précise, et les freins, très puissants bien sur, n'exigent pas un effort particulier sur la pédale, et sont secondés par un ABS parfait. Le comportement est donc au dessus de toute critique, et ses limites ne seront pas accessible sur route. Mais combien seront les propriétaires à les emmener sur circuit ?

Parler de confort est ici… décalé. Il faut déjà pouvoir entrer dans la voiture, en se glissant par les petites portes papillon, puis en piétinant le siège pour pouvoir glisser ses jambes sous le volant, d'ailleurs démontable pour faciliter la chose. Mais comme on ne prendra pas cette voiture pour de petits trajets… Les sièges sont fixes, réglés une fois pour toute aux dimensions du pilote. Mais là aussi, on ne la prête pas trop… A bord on se retrouve dans l'ambiance Mercedes : cuir, climatisation automatique, double airbag, prétentionneurs de ceintures, chaine hifi… L'espace est compté mais on y est bien, et la finition est absolument parfaite ! Devant soi, on retrouve les cadrans typiques de Mercedes, avec à gauche le combiné jauge de carburant et température moteur, puis le grand compteur de vitesse gradué jusqu'à 340 et le compte-tours. Rien de plus qu'une autre Mercedes, si ce n'est le voyant qui rappelle le changement de rapport, et un rappel dudit rapport engagé. La visibilité vers l'avant est bonne, mais ce sera tout : comme dans la 911 GT1, il n'y a pas de vitre arrière. Certes, il y a peu de chances qu'on vous double sur la route, mais dans la circulation… De toute façon, entre le bruit du moteur, ses vibrations et son embrayage, personne n'aurait idée d'aller en ville avec !

Comme les Ferrari 250 GTO, Porsche 959 et McLaren F1 en leurs temps, et surtout comme la 300 SLR dont elle se voudrait l'héritière, la CLK GTR est un collector, une voiture capable de gagner une course et de vous ramener chez vous ensuite par la route… Ce n'est pas la plus polyvalente des supercars (la McLaren a placé la barre très haut) mais c'est sans doute l'une des plus attachantes. De toute façon, si vous en avez une, vous n'allez pas en plus vous plaindre !