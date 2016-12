Essai Mini One - Cooper - Cooper S

Librairie Mini

Mini One - Cooper - Cooper S : Essai

Tout le monde connait la Mini, cette petite puce qui évolue au ras du sol dans nos cités. Créée en 1959 par le génial Sir Alec Issigonis, elle a été commercialisé pendant plus de 40 ans dans le monde entier. Caser 4 personnes, un coffre et un moteur dans moins de 3.10m de longueur, il fallait le faire, et les anglais ont même réussi à en faire un engin plaisant à conduire. L'engin est réellement doué, à tel point qu'elle va vite se retrouver engagée en compétition, comme au Monte Carlo où elle vaincra des adversaires plus de 2 fois plus puissants. On la verra dans des versions sportives (Cooper S), luxueuses (Chic), exotiques (Moke) ou citadines (Mayfair Automatique). Le temps suit son cours et la Mini devient chère à produire, en même temps qu'elle semble à présent exiguë, inconfortable et peu résistante aux chocs. Une relève devint nécessaire. BMW, qui avait racheté la marque Mini en même temps que Rover, décide alors de créer un modèle comparable à une Clio ou une Punto, mais inspirée à tout point de vue de son illustre devancière. C'est pendant l'été 2001 que la distribution de la Mini a débuté.

La gamme en France se compose de quatre versions, motorisées par un moteur 1.6 conçu en collaboration entre BMW et Chrysler. Les One et One Pack disposent d'une version 90 chevaux, et se distinguent entre elles par leur niveau d'équipement. Autant le dire, si la présentation et le charme sont au rendez vous, le moteur semble un peu creux et les performances sont honnêtes, sans plus. Le châssis est conforme à la réputation Mini, c'est à dire qu'il s'agit aujourd'hui d'une des berlines les plus rigoureuses et les plus plaisantes de sa catégorie. Les Cooper se distinguent par leurs chromes plus présents, le toit et les rétroviseurs blancs ou noirs, ainsi que par leur moteur poussé à 115 chevaux. Pour autant, celui ci n'est pas encore à la hauteur du nom Cooper et le prix devient un peu élevé.

2002 a vu la sortie de la Cooper S. On la reconnait facilement à sa prise d'air sur le capot, son réservoir à remplissage rapide et sa double sortie d'échappement. Le moteur est toujours le 1.6 fabriqué au Mexique, mais celui ci reçoit cette fois l'appoint d'un compresseur volumétrique. Malgré des tarifs au dessus de la moyenne et un manque d'aspects pratiques (3 portes, petit coffre...), la Mini Cooper S est très attachante. Mais elle offre des sentations finalement similaires à la Cooper, bien moins chère... Et consomme quelque peu.

Cette génération de Mini était loin d'être bradée, mais sa côte soutenue en occasion démontre qu'il ne s'agissait finalement pas d'une mauvaise affaire...