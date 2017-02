Essai Mini Cooper SD

Librairie Mini

Mini Cooper SD : Essai

Une Mini de plus en plus grosse, ça nous agace. Une Mini diesel, ça nous agace. Surtout une Mini Cooper. Tout ça ne nous a pas empêché d’aller essayer la nouvelle Mini Cooper SD… Et on n’a pas regretté.

La première Mini à moteur diesel fut la Mini One D. Que quelqu’un veuille rouler en Mini diesel ne nous choquait pas. Ce fût un peu plus le cas lorsque apparut la Mini Cooper D. Mélanger le nom de Cooper avec du Diesel ne nous faisait pas rire. La première Mini Cooper SD n’y changea du coup pas grand chose, nous avions une pensée pour la famille de John Cooper, qui n’avait sans doute pas vendu son nom pour voir ensuite naitre ce genre de choses !

On ne revient pas sur le look et sur cette quatrième génération de Mini, la troisième de l’ère BMW. Les Mini sont de plus en plus grosses, c’est acté. Les vendeurs en concession sont fiers de montrer un coffre de plus en plus grand, et les acheteurs achètent. Tout le monde a l'air d'être content. Nous préférions les mini-Mini en tout cas. On n’est jamais content de retrouver une copine qui serait devenue boulimique…

A l’intérieur, on retrouve tout l’univers Mini, et là par contre on aime toujours autant ! Et puis, il faut bien reconnaitre qu’on a un peu plus de place… On remarque quelques différences, comme les phares qui se commandent désormais via un bouton rotatif à l’extrémité gauche du tableau de bord. A l’allemande quoi ! Les sièges de notre Cooper SD sont d’un dessin un peu banal (on aurait apprécié un look plus sportif) mais ils maintiennent finalement très bien et ils sont très agréables sur les longues distances.

Le compteur de vitesse est revenu en face du pilote, et c’est le GPS de notre version haut de gamme qui récupère l’énoooooorme compteur central. Il reprend les dernières technologies des versions iDrive de BMW, associées à une commande intuitive. On trouve dans les menus, entre autres, le mode d’emploi complet de la voiture… Malin ! A noter des LED autour du compteur central dont la couleur et l’animation changent en fonction du contexte, et qui imitent la respiration de quelqu’un qui dort, quand au feu rouge l’Auto Stop fonctionne. Allez, on n’a pas besoin de vous expliquer comme l'intérieur d'une Mini est sympa de toute façon, n’est ce pas ? Allons tester cette SD.

La première Mini One D avait un moteur 1.4 D-4D (Toyota). La première Cooper D avait un 1.6 HDi (Peugeot). Vous sentez un peu la progression ? Ici, on a carrément un 20d d’origine BMW avec 170 chevaux et un couple de 36.7 mkg. Résultat, même si nous rechignons un peu à l’avouer, une Mini diesel très très marrante à conduire. Du couple, du couple, du couple. On ne conduit pas sur le couple, on se met à conduire SOUS le couple tellement on en a.

Ce moteur reprend dès 1200 tr/min. C’est bluffant, et d'autant plus qu'il est très bien insonorisé. Et puis si on se met à pousser la bête, il faut reconnaitre ça pousse quand même pas mal: 170 chevaux c’est considérable… D’ailleurs sur une berline de cette taille, c’est ni plus ni moins qu’une offre sans concurrence !

Avec un tel couple on en vient à être étonné par la motricité, somme toute assez bonne. D’ailleurs, le châssis dans son ensemble est agréable, pour une Mini: ça tient toujours autant la route, c’est -presque- toujours aussi maniable, mais… Ca n’est plus 100% inconfortable comme avant. Il faut reconnaitre que c’est une tradition que l’on accepte de perdre sans trop de souci ! Les roues d'origine, en 16 pouces, n'y sont sans doute pas étrangères. Reste que si la Mini est maintenant très stable sur mauvaise route, on retrouve encore cette géniale sensation de conduire un karting…

On pourrait vous parler du prix mais on a décidé de ne pas le faire. Parce que vu la politique tarifaire (prix de base élevé + très longue liste d’options coûteuses) et vu le succès, le prix ne fait manifestement pas partie des préoccupations des clients. Alors on s’adapte et on n’en parle pas non plus. Même si on vient un peu de le faire. Tant pis.

On remballe nos certitudes d’intégristes: la Mini Cooper SD est parfaite dans son rôle de petite GTI Diesel… On a les performances, l’économie d’utilisation, le look… Une offre très convainquante, et sans concurrence qu’on vous disait.

Texte : Manu Bordonado

Photos: Constructeur