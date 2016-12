Essai Mini Roadster Cooper S

Librairie Mini

Mini Roadster Cooper S : Essai

Après la Mini, le Cabriolet, la Clubman, le Countryman et le Coupé, voici que la gamme s’enrichit d’un sixième représentant : le Roadster.

Avec ses deux places, la Mini Roadster s’affiche clairement comme la plus radicale de la famille. Elle ne s’encombre d’ailleurs pas d’une finition One basique mais commence directement au niveau Cooper. D’un gabarit comparable à celui du Cabriolet, le Roadster présente deux profils séduisants. Lorsque la capote en toile est déployée, il prend des allures de petite sportive tricorps tandis que la configuration ouverte lui donne un aspect plus fluide.

L’habitacle joue toujours sur le rétro-chic avec un petit compte-tours de Renault Twingo sur le volant et un énorme compteur de vitesse à aiguille entourant l’écran multifonction au milieu du panneau de bord. Ce tachymètre illisible a une valeur décorative et se voit heureusement secondé par un afficheur numérique au centre du compte-tours pour donner les informations importantes. La Mini Roadster fait aussi référence au passé avec les commandes à basculeurs qui, à défaut d’être pratiques, sont originales. Contrairement à l’aspect extérieur esthétiquement très léché de la Mini Roadster, la finition intérieure manque de soin, que ce soit pour l’ajustement des pièces du tableau de bord ou la qualité des plastiques qui le composent.

Le Roadster ne compte peut-être que deux places mais elles tirent au mieux partie de l’espace disponible. La position de conduite est optimale, tant pour la visibilité que pour le confort, et l’arête du pare-brise reste suffisamment éloignée de la tête des occupants pour leur donner une vraie sensation de liberté dans l’habitacle. La capote en revanche demandera quelques contorsions pour sortir de son logement à l’arrière mais elle se verrouille et se replie sans effort inutile. Elle bénéficie d’un logement spécifique qui lui permet de ne pas empiéter sur le coffre de 240 litres. En outre, le pack Always Open à 1200 € inclut une ouverture semi-automatique de la capote, un filet anti-remous et les sièges chauffants.

Nous avons essayé la Mini Roadster Cooper S avec la boite automatique à six rapports. Dotée d’un 1600 quatre cylindres de 184 chevaux, elle se positionne entre la Cooper (122 chevaux) et la John Cooper Works (211 chevaux), en parallèle du diesel Cooper SD de 143 chevaux. La Cooper S avale le 0 à 100 en 7.0" grâce à un couple de 24.5 mkg à 1600 tr/min qui monte même jusqu’à 26.5 avec la fonction overboost. Démarrages, accélérations, reprises et dépassements ne posent jamais de problème. Le tout s’accompagne d’un rugissement du moteur et de pétarades à l’échappement pour le plus grand plaisir du conducteur. Paradoxalement, ce bruit si jouissif pour épater la galerie deviendra vite une tannée pour les oreilles dans les embouteillages ou même à vitesse modérée lors d’une simple balade.

La Mini Roadster part avec l’ambition d’offrir des sensations de karting et force est d’admettre qu’elle se conduit presque comme un gros kart. Ses suspensions très dures et son châssis rigide la soudent à la route, tandis que la direction directe permet une inscription facile dans les virages malgré des remontées de couple dans le volant lors des fortes accélérations. Si sa taille évoque une citadine, la Mini Roadster trouve plutôt sa place sur les nationales et les routes de vacances où sa raideur devient un véritable atout.

Il s’en dégage un parfum de sportivité mis à la portée de tous car ce Roadster de 1185 kg se manie avec une grande facilité et sans mauvaise surprise. La boite automatique apporte la seule ombre au tableau : taillée pour la croisière, elle ne convient cependant pas à la conduite plus sportive qui parait aller naturellement de pair avec la Cooper S. Compte tenu de son prix élevé de 1650 €, on pourra s’en passer sur cette version !

La Mini Roadster est affichée à partir de 23 100 € pour la Cooper avec le minimum d’équipement et 28 000 € pour la Cooper S. De plus, il faudra compter aux alentours de 2000 € pour chaque pack d’options.

Texte: Renaud Lacroix

Photos : Renaud Lacroix, Sébastien Rabatel & constructeur

