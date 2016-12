Essai Subaru Impreza WRX STi

Librairie Subaru

Subaru Impreza WRX STi : Essai

En ces temps où les radars font foi, une auto qui aurait comme seul intérêt sa vitesse de pointe ne serait plus d'actualité. C'est pour cette raison que les acheteurs potentiels de ce type de véhicule se tournent vers des autos à sensations, comme la Subaru Impreza WRX STI du jour.

Subaru existe depuis 1954 et s'est fait connaître en France grâce à la fameuse Impreza GT Turbo. Il est vrai qu'à l'époque, cette auto qui disposait de 211 ch sortait des concessions contre environ 24.000 euros, ce qui en faisait une sacrée affaire ! Aujourd'hui, la WRX STI est plus de 50% plus chère…

Notre modèle d'essai est une Impreza WRX STI de 2002. Suite aux critiques apportées aux modèles WRX qui ont laissé la clientèle sur sa faim, le constructeur japonais a concocté cette version survitaminée par le biais de Subaru Technica International. Résultat ? Un bon de 40 chevaux pour un total de 265 et un couple de 35 mkg à 4000 tr/min. Le 0 à 100 km/h est donné pour 5.5" et la vitesse de pointe culmine à 238 km/h .

L'intérieur est accueillant avec de beaux sièges baquets siglés STI et s'accordant parfaitement avec la couleur de la carrosserie. L'équipement intègre également la climatisation, un radio CD d'origine disposant d'un rendu sonore tout à fait correct, tandis que le compte-tours en position centrale comporte une diode de couleur rouge. Cette diode signale, au régime paramétré par le conducteur, qu'il est temps de passer le rapport supérieur. Elle est secondée par un bip sonore très utile en conduite sportive, à défaut d'être agréable à l'oreille…

L'instrumentation est complétée par un tachymètre, une jauge à essence ainsi qu'un indicateur de la température d'eau. Il n'y a en revanche aucune indication sur l'huile moteur, et pas de trace d'un ordinateur de bord. Le tableau de bord bénéficie d'un design passe-partout avec un aspect assez standard, bien qu'à certains endroits celui-ci soit en plastique moussé. La contenance de la boite à gants est correcte, sans plus. On notera un espace suffisant aux places arrière pour les longs trajets et un coffre permettant d'emmener une quantité appréciable de bagages.

Au volant, la position de conduite idéale se trouve assez facilement. Les commandes quant à elles tombent bien sous la main. Les sièges baquets maintiennent très bien le buste et sont confortables. En roulant, on se rend vite compte que le châssis est réglé plus pour l'efficacité que le confort. En effet, les petites bosses sont bien ressenties, même si un usage quotidien n'est pas exclu pour peu que l'on puisse assumer son appétit d'ogre…

Les accélérations sont dignes d'une catapulte. La boite 6 rapports est courte et sa commande est absolument parfaite, rapide et au débattement réduit. Le freinage est très puissant, le mordant dépendant du type de plaquettes utilisées. Néanmoins, on peut préciser que les étriers Brembo font un excellent travail, associés à une suspension qui passe très bien les freins au sol. La transmission à quatre roues motrices répartit le couple à 50/50. La tenue de route est bien sur excellente. Le châssis est très équilibré, que ce soit sur le sec ou sur le mouillé. En conduite classique l'Impreza STi est sous-vireuse mais devient plus équilibrée lorsqu'on augmente le rythme. Pour aller chercher les limites de la machine il conviendra d'avoir un certain coup de volant. Mais la voiture apparaitra toujours aussi facile, vous donnant l'impression d'être un véritable pilote. La majorité des propriétaires trouveront de toute façon leurs propres limites avant celles de la machine.

Seuls bémols à signaler, l'autonomie de cette Subaru Impreza WRX STI est très limitée. Non pas que le réservoir soit petit (60 litres), mais la consommation peut facilement atteindre 25 L/100 ! Il convient d'en avoir conscience avant tout achat. On comprend mieux l'absence d'ordinateur de bord…

Manque de confort, consommation, look peu discret, cette énumération a de quoi faire fuir un certain nombre de clients. Mais qu'importe, car cette auto s'adresse à une poignée de passionnés qui seront prêts à passer là-dessus pour profiter de bien d'autres qualités…

Milegas.

Merci au propriétaire pour la mise à disposition du véhicule.

