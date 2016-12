Essai Subaru BRZ

Librairie Subaru

Grâce à son partenariat avec Toyota, Subaru propose désormais dans sa gamme des modèles inédits. Le premier fruit de cette union était le Trevia, tandis que le second est beaucoup plus ludique, plus dans l'esprit de la marque: c'est le coupé BRZ.

Ce coupé 2+2, relativement sportif dans l'esprit comme nous le verrons, est une nouveauté pour la marque aux étoiles. Il faut en effet remonter au futuriste SVX pour trouver trace d'un coupé dans la gamme, mais celui-ci n'avait pas la moindre prétention sportive, avec son 6 cylindres et sa boîte automatique. La marque s’ouvre donc les portes d’un tout nouveau marché pour elle.

La Subaru BRZ est basse, très basse, en tout cas bien plus basse que ce que sont d'ordinaire les Subaru. En voilà une qui place au plus bas son centre de gravité et qui profitera donc à plein de l'avantage qui lui est donné sur ce point par son 4 cylindres Boxer.

La bonne nouvelle est là: la voiture à été développée avec Toyota, mais elle garde le moteur à plat traditionnel des Sub'. Pour autant Toyota s'est penché un peu dessus et y a apporté sa patte en cherchant à faire disparaître le défaut congénital des Subaru, la consommation. On dispose donc ici de la bi-injection D4S apparue sur les Lexus IS-F et FL-A, qui consiste à combiner une injection directe ou indirecte, en fonction de paramètres multiples et permettant ainsi le meilleur des deux technologies. C'est une première pour Subaru, et nous nous permettrons de dire que c’était attendu.

La patte de Toyota, c’est également que le flat 4 sera atmosphérique, et amateur de hauts régimes. Et ça, ça va changer tous ceux qui ont l’habitude des produits de la marque et du couple qui va avec. Ici, il conviendra d’essorer le compte-tours au maximum pour extraire du flat 4 un peu de couple ! C’est plaisant, très plaisant, mais c’est totalement différent de ce que l’on a habitude de voir sur les Sub’ que l’on aime tant, et l’habitude ne sera pas facile à prendre !

Par contre, entre l’absence de turbo et l’injection directe, il y a un truc auquel on va vite s’habituer : la consommation ! Parce qu’entre une Subaru BRZ et un autre flat 4 essence de la marque, il n’y a pas photo ! En conduite éco, les 8 litres sont faciles à atteindre, tandis qu’il sera quasi impossible de dépasser les 12 litres en conduite sportive. Pour une Subaru, ça tient presque de la science-fiction !

Bon, et une STI avec un gros turbo par exemple ? Renseignement pris, personne n’a pu (ou voulu) nous dire si cela existerait un jour. Mais selon l’équipe de Subaru, il y a la place pour glisser ça sous le capot, ça rentre. Avec 200 chevaux et surtout seulement 20.9 mkg d’un couple perché à 6400 tr/min, pas question de suivre une WRX ou une STI sur une spéciale ! Mais n’allez pas penser que la conduite d’une BRZ est ennuyeuse, bien au contraire. Car ce coupé a une autre particularité, celle de se passer de la traditionnelle transmission Symmetrical 4wd, en raison d’un moteur placé trop bas et trop en arrière pour pouvoir caser une transmission aux roues avant. La Subaru BRZ est donc une simple propulsion, avec un autobloquant, et il n’y aura pas de variante 4 roues motrices !

Et au volant… C’est finalement très bien comme ça. Car même si la Subaru BRZ ne compte que sur 200 chevaux, même s’il y a quelques 100 chevaux de moins que sur une STI, ce coupé 2+2 donne largement le sourire une fois au volant, même à un amateur de la marque !

Le châssis est très, très équilibré. Bien plus qu’une autre Subaru, qui patit généralement d’une surcharge sur le train avant. Point de tout ça ici, d’autant que la BRZ a subi une chasse au poids conséquente. La belle ne pèse qu’un peu plus de 1300 kg sur la balance… Les réglages sont un peu plus fermes que sur la Toyota GT86, Subaru oblige !

Ainsi, on peut rouler fort facilement, il suffit juste de tenir le flat 4 dans les hauts régimes. Et si on veut aller plus loin, on peut faire de belles figures sans grandes notions de pilotage. En la matière, les aides à la conduite disposent d’un mode Sport plus permissif et peuvent même être totalement coupées pour les plus joueurs d’entre nous (et Dieu sait s’il y en a dans la clientèle de la marque).

La Subaru BRZ plait, ça ne fait aucun doute. Reste à reconnaitre une Subaru, car il faut bien reconnaitre qu’elle est presque identique à la Toyota GT86, mêmes les jantes étant les mêmes ! Alors, voici les différences. Outre les logos bien évidemment, on notera que l’enjoliveur de la prise d’air du haut des ailes avant est différent. Nous le trouvons d’ailleurs plus réussi. Le profil est identique, ainsi que l’arrière, et restent vraiment plaisants à l’œil. L’aileron est spécialement à notre goût.

La face avant est celle qui distingue le plus les coupés Toyota et Subaru. Mais c’est mieux d’avoir les deux à proximité pour saisir ces différences ! Le spoiler est évidemment différent, et les optiques aussi. Mais c’est léger ! L’une a les clignotants dans les optiques principales et les longue-portées dans le spoiler, et c’est l’inverse pour l’autre… Pour notre part, on préfère là aussi la Subaru.

L’intérieur est presque identique également et ça tombe plutôt bien, car il est vraiment réussi ! Bien évidemment, le volant est différent. Les compteurs sont par contre exactement les mêmes, mais sans le fond sympa imitation carbone de la Toy'. L’assise est vraiment très basse, on l'a dit, et on se sent parfaitement installé au volant. Le GPS disponible en accessoire n’est pas le Touch&Go de la GT86 mais un élément spécifique à la BRZ. Détail pratique qui servira tôt ou tard, la banquette est rabattable, ce qui n’est pas courant sur une telle auto.

En termes de prix, c’est presque bonnet blanc et blanc bonnet, puisque la Subaru BRZ est vendue… 100 euros moins chère ! Un avantage dont bien peu de gens pourront profiter : seulement 37 exemplaires seront disponibles pour la France en 2012. Et ne vous cassez pas la tête, ils sont déjà tous vendus… Comme une bonne partie de la production 2013 !

La BRZ est un produit différent de ce que l’on trouve traditionnellement chez Subaru. Mais même avec « seulement » 200 chevaux et « seulement » deux roues motrices, une donnée typiquement Sub’ demeure : un réel plaisir de conduite, auquel on peut ajouter pour la première fois... une certaine économie à l’usage !

Texte: Manu Bordonado

Photos: Régis Laporte

