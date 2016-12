Essai Subaru Impreza WRX Anniversary

Librairie Subaru

Subaru Impreza WRX Anniversary : Essai

L’actuelle génération de Subaru Impreza y est allée comme de coutume de sa version WRX. Une version très rare, mais que nous avons réussi à essayer.

Les normes antipollution d’aujourd’hui imposent à tout constructeur de ne pas dépasser une certaine moyenne d’émissions de CO2. Aussi, Subaru s’est obligé à retirer de la jeune gamme Impreza la WRX dès qu’est sortie la STI. Seulement quelques exemplaires ont donc été vendus pendant un laps de temps relativement court.

Tout d'abord niveau look, cette génération d’Impreza est vraiment différente des précédentes et il convient de s’y habituer, même si elle est selon moi plus belle en vrai qu'en photo. Les feux à Led et les vilaines jantes en 17" ne lui donnent pas un look vraiment sportif. En fait, elle dispose exactement des mêmes éléments esthétiques que l’Impreza 2.0D Sport… De quoi laisser les amateurs de l’ancienne sur leur faim, et comprendre pourquoi la STI est à nouveau disponible en berline à coffre.

Chez Subaru, pas de surprise à l'intérieur. C'est (trop ?) sobre et plutôt mieux fini que ses devancières, les compteurs à fond rouge avec les aiguilles lumineuses blanches sont du plus bel effet, tandis les baquets maintiennent correctement. Comme souvent, l’intérieur est un peu fade aux vues de ce que fait la concurrence notamment allemande et cela manque un peu de rangements. Mais ce n’est pas pour cela qu’on l’achète… Allez, on démarre, ce n'est pas fait pour rester à l'arrêt ces bêtes là... et puis on n'est pas dans une émission TV à mesurer la taille de la boite à gant ou le coffre… On s’est compris !

Et là, la magie Subaru opère toujours, le Flat 4 Subaru flatte vraiment les oreilles... Il faut dire qu’il est associé sur l’exemplaire de notre essai à une ligne Madac, celle d’origine étouffant un peu le bruit de l’auto à notre goût. Le 2.5 qui se trouve sous la prise d’air du capot est connu puisqu’il provient de la WRX précédente. Il offre ici 230 chevaux et un couple de 32.6 mkg. Ce moteur turbo est vraiment onctueux et souple à bas régime. Le turbo charge très tôt, et même les virages serrés pris en 3ème ne posent pas de problème à la relance.

Face au chrono, l'Impreza WRX souffle le chaud et le froid. Si les accélérations sont honorables avec un 6.8" pour passer de 0 à 100 ou encore 27.2" au kilomètre départ arrêté, la vitesse maximale est franchement décevante. Avec un tachymètre qui bloque à 211 km/h, notre sportive du jour peut se faire déposer par une berline diesel... C'est sur, les gendarmes ne l'achèteront pas pour les interceptions autoroutières ! La consommation se calme mais reste fidèle à la légende : si on tire dessus, ça peut aller loin.

La boite est agréable, le débattement est court, ça verrouille bien et rapidement. Du côté du pédalier Subaru, rien à dire, tout tombe parfaitement sous la main, ou plutôt sous les pieds ! On peut donc ouvrir en grand, dans de bonnes conditions ! En entrée de courbe la WRX, un peu trop souple, peine toujours à pivoter dans les virages lents car son train avant manque d'engagement, même si cela n'a rien à voir avec les GT Turbo d'antan... Elle demande à être placée avec un peu de brutalité pour aller joindre la corde. Les freins paraissent tenir la distance, mais le circuit d'Alès en version rapide, où se déroulait en partie cet essai, n'est pas trop exigeant à ce niveau.

En grande courbe, le train arrière de la Subaru est scotché au sol, on peut facilement s'amuser à rentrer sur les freins et avec de la vitesse dans les enchainements à la limite de l'appel-contre appel en sentant le train arrière qui bouge juste ce qu'il faut, sans se faire peur. En sortie de courbe, les 4 roues motrices de la Subaru font forcément merveille en adhérence précaire, on ne se pose pas de question, on soude et ça ressort à vitesse grand V ! La Subaru est telle que l'on l'attendait ! A noter que l'ESP est complètement déconnectable, ce qui n’est pas le cas sur nombre de pseudo-sportives (on a les noms). Mais l'emplacement du bouton, en bas du tableau de bord, n'est pas des plus pratique car un coup de genou suffit à le désactiver sans s'en apercevoir, c'est du vécu ! On n’achète pas l’auto pour son confort. Mais elle est plus confortable que pas mal de concurrentes, toutes plus fermement amorties.

Même si peu de modèles ont été produits, cette Subaru Impreza WRX Anniversary n’est pas rare en occasion. La crise, les points sur le permis et le prix du carburant aidant, elle se trouve à des tarifs raisonnables : la même gamme de prix que l’ancienne STI, en fait.

La Subaru WRX, à défaut d'être l'ultime sportive, se montre efficace et sécurisante au quotidien, permettant de rouler tranquillement en semaine et d'aller sur les circuits le week-end, pour un prix abordable dans cette catégorie.

Texte: Romuald Guinoiseau & Manu Bordonado

Photos: Hatem Ben Ayed & constructeur

