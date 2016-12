Essai Subaru WRX STI 7ʹ55ʹʹ

Librairie Subaru

Subaru WRX STI 7ʹ55ʹʹ : Essai

L'industrie automobile japonaise compte quelques sportives de légende dans sa production passée et présente. Parmi ces marques qui ont beaucoup fait pour l'image du pays, il y a évidemment Subaru et sa petite berline survitaminée.

Petit cours de sémantique: de la même manière qu'on parle maintenant d'une Nissan GTR et non plus d'une Nissan Skyline GTR, il faudra parler d'une Subaru WRX STI et non plus d'une Subaru Impreza WRX STI. Vous suivez ? Du coup, l'Impreza a disparue purement et simplement du catalogue, puisque les autres versions à essence et le Boxer Diesel ne sont malheureusement plus proposées. C'est dommage pour les gros rouleurs qui rêvaient d'une Impreza...

Bonne nouvelle pour les intégristes de la marque par contre, la WRX STI est revenue à la ligne tricorps traditionnelle et n'impose plus la ligne bicorps qui la faisait ressembler un peu à une Focus (mais que nous aimions bien pour notre part). C'est donc également le retour au gros aileron, voilà une tradition qu'on a plaisir à retrouver ! Il ne manquerait plus qu'on retrouve les portes sans encadrement. Mais en attendant, quel look !

Notre exemplaire y ajoute une particularité puisque c'est une rare version 7'55". Limitée à seulement 30 exemplaires, elle salut bien entendu le chrono record réalisé au Nürburgring. Outre les plaques numérotées sur les montants de portes et sur le tableau de bord, elle se distingue par ses tapis de sol et son pommeau de levier de vitesses "STI", qui commande la boite 6 via un Quick shift (course du levier réduite pour un passage des rapports plus rapide).

Notre exemplaire Satin White avait une autre particularité, puisque c'était ni plus ni moins que l'exemplaire... Numéro 1 ! Comme les autres, son propriétaire se verra remettre lors de l'achat un coffret contenant un porte-clef commémoratif et une clef USB dans laquelle il trouvera 3 vidéos, dont bien entendu celle du record. Mais nous, on retient surtout que c'est la numéro 1 et qu'il ne faudrait pas l'abîmer...

Fidèle à ses ancêtres la Subaru Impreza WRX STI, pardon, la Subaru WRX STI (tout court) offre de très bonnes sensations. La sonorité est celle du flat 4 que l'on connait bien, tandis que les 300 chevaux répondent parfaitement présent, et arrivent de manière juste assez brutale pour qu'on les sente et que le plaisir y soit !

Le châssis et ses réglages sont tels qu'on les connaît. On commencera par le seul défaut, ce freinage puissant mais pas d'une endurance flagrante. Mais pour le reste, on peut aller très très loin avec la voiture sans avoir à réfléchir, car arrivé à la limite la STI se met à sous-virer. Il faut avoir modifié le réglage du DCCD (le différentiel central piloté) et insister un peu pour faire partir l'arrière. Mais une fois le mode d'emploi compris et la voiture bien en main, quel plaisir ! Là pour une fois, on peut dire qu'on se régale vraiment et qu'on en redemande... Faut-il vraiment la rendre au garage qui nous a fait confiance ? Parce qu'on aurait bien préféré raconter qu'on l'a perdue et qu'on ne sait plus où on l'a rangée...

Rappelons que la WRX STI n'est pas qu'un (extraordinaire) jouet. C'est aussi une offre quasiment unique sur le segment: une berline 4 portes offrant un très grand coffre (502 litres), une familiale quoi ! Et même si le temps heureux où les Subaru Impreza GT Turbo s'affichaient à 149.900 F est terminé, la proposition est presque sans concurrence: à part la Mitsubishi Lancer Évolution, rivale de toujours, aucune autre berline n'offre de telles prestations pour ce tarif. Les allemands offrent bien des berlines surpuissantes, mais pour des tarifs élitistes. Seule l'Opel Insignia OPC pourrait constituer à la limite une alternative plus raffinée. Bonne nouvelle, cette rare 7'55" est commercialisée au même prix que la WRX STI "standard".

L'intérieur est conforme aux habitudes du modèle: la qualité de construction est là, et c'est construit pour longtemps. Cependant, les plastiques ne sont pas flatteurs et le tableau de bord est vraiment quelconque. Inspirez vous du coupé BRZ, que diable ! Plus grave, l'instrumentation est vraiment réduite: il aurait été difficile d'en mettre moins !

La WRX fait néanmoins l'effort de soigner sa dotation. Ainsi l'équipement est bien plus complet que par le passé et intègre notamment 8 airbags, ESP (elle n'en évidemment pas besoin, c'est marketing...), clim' auto, sièges chauffants... La finition Club ajoute à tout cela le toit ouvrant, le cuir et le GPS. Une vraie familiale, qu'on vous dit.

THE Subaru légendaire est là. Elle ne déçoit pas ses fidèles admirateurs, et elle pourra tout à fait convaincre de nouveaux fans par ses qualités. Par ces temps difficiles, ça fait plaisir de voir certaines références le rester.

Texte: Manu Bordonado

Photos: Régis Laporte

Avec nos remerciements au concessionnaire Satta (Gardanne, 13) pour le prêt de cet exemplaire collector

Réagir à l'essai de la Subaru WRX STI S 7'55'' sur notre forum