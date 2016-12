Essai Volkswagen Golf II Limited

Librairie Volkswagen

Volkswagen Golf II Limited : Essai

Limited. Ca veut dire limité en anglais. Et bien voilà une voiture qui porte bien son nom: la VW Golf Limited. Plus limitée comme série on ne peut pas. 71 exemplaires construction maison et avec amour par Volkswagen Motorsport.

1988. Volkswagen présente la Golf Rallye. L'éternel 1781 cm3 est présent dans sa version 8 soupapes, mais suralimenté par le compresseur G dans une configuration identique à celle du coupé Corrado G60. La voiture a repris la transmission à 4 roues motrices de la Golf Syncro. Mais la voiture ne fait pas l'unanimité. Le look rappelle à certains habitués de la marque un kit disponible chez les tuners, la voiture est lourde, le moteur n'y est pas à son avantage et la voiture est vendue horriblement cher.

Mais Volkswagen a un joker dans ses cartons: monter son compresseur G60 sur le moteur GTI 16S (139 ch au lieu de 112 pour le GTI classique). Verdict ? 210 chevaux. Mais la marque décidera de ne pas lancer la voiture. Pourquoi ? Personne, à part quelques responsables de l'époque, ne le sait. Sans doute la sortie de la Golf VR6 aurait été moins glorieuse si elle avait du succéder à une voiture tout à la fois plus légère et plus puissante... Mais le moteur était là, et il aurait été dommage de ne pas en faire au moins une petite série, comme le faisait au même moment Porsche pour saluer le départ du catalogue de la 911 Turbo 3.3... C'est ainsi qu'en 1989 sortit la Golf Limited.

Extérieurement c'est... très fort. Il n'y a rien à voir. Volkswagen a t'il été échaudé par la sortie de la Rallye ? Bref, cette Limited prend son ainée à contre pied. Seule la carrosserie 5 portes est disponible, la couleur est uniformément Schwarz metallic, et la calandre ne comporte que 2 phares, comme une GL. Quelques détails permettent heureusement de la distinguer, ouvrez grand les yeux. La voiture ne dispose pas des gros bouliers de la GTI G60, mais de petits pare-chocs et d'un spoiler avant identique à celui des GTI 16S période précédent les gros boucliers. Enfin, il y a les logos VW Motorsport et le tour de calandre de couleur turquoise. Les roues BBS sont celles de la G60.

Le moteur fait ses 210 chevaux et se voit très bien relayé par la transmission Synchro. Comme l'actuelle transmission 4Motion de la R32, il ne s'agit pas d'une vraie intégrale mais d'une traction avant qui reporte le couple sur l'arrière en cas de patinage. Si l'on n'atteint pas l'efficacité d'une vraie transmission intégrale de type Quattro, c'est tout de même largement mieux qu'une simple traction, non ?

Côté équipement, pour une fois une Golf II est bien équipée. L'intérieur cuir, les sièges avant Recaro, le toit ouvrant et la climatisation sont là. Il faut dire qu'à l'époque, la voiture coutait près de 270 000 F, donc il aurait été mesquin de proposer une liste d'options. La production, réduite à 71 exemplaires (moins 1 que VW a gardé) est malgré tout vite partie vu son nombre réduit.

Aujourd'hui, cette petite rareté se rencontre parfois sur le marché de l'occasion, souvent à plus de 15 000 euro. Elle coutait cher à l'époque, mais elle garde bien la côte ;-)