Essai Volkswagen Golf III VR6

Insérer un gros moteur dans une petite carrosserie est une recette qui ne date pas d'hier: la Traction 11 Légère (moteur de la 11 cv dans la caisse de la 7 cv), la 402 Légère (moteur 402 dans une caisse de 302), la Porsche 914/6 (moteur de 911 dans une caisse de 914) ou plus récemment la 205 GTI 1.9 (moteur de 405 SRI) ou la Mercedes 500E (moteur de 500 SL) en sont quelques exemples. Mais chez Volkswagen, chez les rois de la réutilisation des moteurs, on va plus loin: le V6 prévu autrefois pour la Passat fût conçu spécialement pour pouvoir entrer dans de petits compartiments moteurs. Pour cela, ses deux bancs de cylindres formaient un angle de 15° seulement (appelé aussi 6 cylindres en quinconce), d'où des dimensions inhabituelles pour un 6 cylindres.

Ainsi, ce moteur allait pouvoir prendre place sous le capot du best-seller de la marque allemande: la Golf, dont la troisième génération arrive alors sur le marché. La Golf I avait marqué les esprits et créé une nouvelle génération de voitures compactes. La Golf II avait démocratisé les 16 soupapes dans sa catégorie. La Golf III allait inventer la catégorie des compactes Premium.

Extérieurement, il n'est pas forcément évident de distinguer une VR6 d'une autre Golf. Certes, la sortie d'échappement est double, le châssis est surbaissé, les roues se font larges et les jantes légères, mais on est loin des extravagances d'une Ford Escort Cosworth par exemple... Sous le capot, le V6 2.8 de 174 chevaux se trouve tout à fait à l'aise, pour une fois il n'aura que 1160 kg à entrainer. Les performances sont détonnantes et on ne peut pas lui trouver de véritable concurrente, mis à part une Lancia Delta HF qui tentera en vain de résister. Vers la fin de sa carrière, la BMW 323ti Compact tentera de prendre une part du gâteau, mais sans succès. La VR6 deviendra même disponible en version intégrale, la VR6 Syncro, avec le 2.9 de 190 chevaux mais près de 200 kg de plus...

La Golf V6 4Motion qui lui a succédé a repris la même base moteur, mais possède 24 soupapes et d'office 4 roues motrices. Elle est beaucoup moins sportive et beaucoup moins accessible (plus chère qu'une Passat 2.8 4Motion, il fallait oser!). C'est dommage, on en verra d'ailleurs beaucoup moins que l'ancien modèle...