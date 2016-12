Essai Volkswagen New Beetle 1.6 - 1.8T - TDI

En janvier 1994 était présentée au Salon de Détroit la Volkswagen Concept I. Cette voiture était la réincarnation moderne de la Cox. Devant la réaction du public, la marque allemande décida de mettre en production une voiture qui reprendrait cette ligne. Pour la mécanique, on reprendrait une base connue.

En fait de base connue, on a repris le châssis "A" du groupe. Largement connu, c’est celui des Audi A3, TT, Skoda Octavia, Seat Leon et Toledo, Volkswagen Golf, Bora et donc New Beetle. Fort logiquement, elle reprend des motorisations elles aussi connues. Disponible dans un premier temps en 2.0 115 ch et en TDI 90 ch, elle a reçu ensuite les 1.8 Turbo 150 ch et en 1.6 100 ch en remplacement du 2.0 qui a disparu. Le V5 a également trouvé refuge dans la Beetle. Le TDI 90, lui, est alors remplacé par le TDI 100.

Connaissant l’espace aux places arrières et le volume de coffre de la voiture, il ne faut pas considérer celle-ci comme une voiture du segment de taille moyenne, mais comme une alternative aux coupés de puissance et de prix équivalents. Mais dans le rôle de la voiture à la mode, sa plus grosse concurrente reste la Mini...