Essai Volkswagen Golf VI TDI 110 Confortline

Volkswagen Golf VI TDI 110 Confortline : Essai

En 1974, la Golf devait apporter une succession à la Cox, et il était déterminant pour Volkswagen de ne pas rater ce tournant. Voici donc la 6ème génération de la Golf, véritable icône automobile. Objectif: rester la référence du secteur. A la fois difficile face à une concurrence plus affamée que jamais et facile aux vues de la notoriété de ce modèle.

Après une Golf IV qui avait donné un gros coup de vieux à l'ensemble de la concurrence, la Golf V avait rapidement souffert face à ses rivales. Plus que les autres générations en tout cas. De plus, elle était complexe à produire et donc moins rentable pour le constructeur. C'est pourquoi sa carrière a été écourtée au bout de seulement 5 ans, au profit de la Golf VI.

Bien entendu, il aurait été coûteux de repartir d'une feuille blanche au bout de 5 ans, aussi la Golf VI est-elle développée sur la plate-forme de la précédente. Elle en profite du coup pour en récupérer beaucoup d'éléments, comme bien entendu les plus évidents d'entre tous : les moteurs. Mais en avançant le lancement de la Golf VI, le constructeur a eu un petit souci de calendrier : hors de question de proposer en entrée de gamme le vieux et bruyant 1.9 TDI, mais le 1.6 TDI n'était pas encore prêt. Du coup, c'est une variante du 2.0 TDI ramenée à 110 chevaux qui a assuré l'intérim. Or, quand on crée un modèle dit d'interim, le résultat laisse parfois sur sa faim. Pas ici.

Le 2.0 TDI reste des années après son lancement l'un des meilleurs diesel du genre, et son passage à l'injection par rampe commune a permis de lui retirer son principal défaut : son bruit ! Et il faut reconnaitre que cette Golf TDI 110 (un matricule très recherché il y a 15 ans) est la Golf diesel la plus silencieuse qu'il nous ait été donné d'essayer, rien de moins. Voilà une excellente surprise !

Notre Golf 2.0 TDI offre donc 110 chevaux (à 4200 tr/min) et un couple de 25.5 mkg disponible en continu, de 1500 à 2500 tr/min. Des chiffres qui faisaient rêver en 1995 mais plus aujourd'hui car notre Golf pèse bien 300 kg de plus que son illustre ainée ! Mais les performances sont bien suffisantes en ville et sur nos routes chargées en circulation et surveillées « pour notre sécurité ». Il faut le reconnaitre, la clientèle intéressée par cette motorisation veut plus un confort de conduite que des performances ultimes. Et en la matière, cette Golf est à son aise. Le couple arrive sans brutalité dès 1500 tr/min, et l'on se prend vite à rouler en permanence sur le couple. La conduite est coulée, la conso maitrisée, le silence assuré. 100% de réussite ! A ceci près qu'on se prend vite à rouler en sous-régime. Et à moins de 1200 tr/min, le moteur cale très facilement, imposant du reste d'abuser un peu de l'embrayage au démarrage. Mais on en prend vite l'habitude. Reste que l'agrément est bien supérieur à celui offert par le nouveau 1.6 TDI.

Le compromis confort/tenue de route est très bon. Comme toujours, la suspension est souple et participe ainsi au très bon confort sur beau revêtement. Mais lorsque celui-ci se dégrade, l'ensemble ne se désunit pas et la caisse reste suffisamment bien amortie, ce qui est nouveau pour une Golf. Là non plus, le but n'est certes pas de faire l'ouverture d'un rallye à son bord, mais elle est maintenant capable de beaucoup de choses sur petite route en mauvais état.

L'intérieur de la Golf n'est pas la moindre de ses qualités. Et c'est ainsi depuis des années. Bon, il faut reconnaitre que ce n'est pas hyper original et surtout pas bien gai. Quand ce n'est pas noir, c'est gris foncé. Et inversement. Mais c'est très flatteur, et sacrément bien construit ! Et les sièges sont vraiment très agréables. On se sent vraiment bien à l'intérieur, et l'on serait d'attaque à affronter des centaines de kilomètres à son volant sans aucune fatigue.

Et puis, cette finition Confortline est drôlement bien équipée. Et cela, on s'y attend un peu moins de la part d'une Golf. Régulateur de vitesse, Lecteur MP3 commandé via le volant multifonction, klaxon pneumatique 2 tons, spots de lecture, accoudoirs avant et arrière, aérateurs aux places arrière, détecteur de pluie et de luminosité ! Il n'y a rien à rajouter, sauf à la limite pour les amateurs de sellerie cuir et/ou de GPS. Alors bon. Cette Golf n'est pas la moins chère du marché certes. Mais ce n'est pas non plus la plus chère (Audi A3, si tu nous regardes...), et sa revente dans de bonnes conditions est assurée, ce qui n'est pas toujours le cas de certaines concurrentes, asiatiques notamment. Cela compte !

La VW Golf reste la référence du segment. Surtout dans cette rare version 2.0 TDI 110, plus agréable que la 1.6 TDI 105 qui lui succède malheureusement dans la gamme. Il s'agit donc d'une version qui mérite d'être connue, et largement suffisante pour l'usage qu'en font la plupart des familles !

Texte Manu Bordonado

Photos Constructeur

