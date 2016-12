Essai Ferrari 456 GT - 456 M GT

Les Ferrari GT 2+2 (365, 400 et 412) sont nées en 1972 et ont disparues en 1989, une longévité exceptionnelle pour une voiture de ce type. Remplacer un tel monument n'était pas aisé, et Ferrari s'en est tiré avec brio. A l'élégance et au prestige que possédait déjà l'ancienne, s'ajoute désormais de réelles capacités sportives, et un niveau de confort jamais atteint par une Ferrari.

La 456 GT s'est muée en 1998 en 456M GT (le M signifiant Modificata). La M reprend quelques unes des solutions apportées par la 550 Maranello. Le capot a perdu ses ouïes, et l'avant est revu. Son aileron mobile sous le spoiler arrière a disparu, le tableau de bord a été lui aussi redessinés, les compteurs étant à présent identiques à ceux de la Maranello. Le moteur est revu pour apporter plus de souplesse, sans que cela ne se remarque dans les chiffres de puissance et de couple, identiques à l'ancienne. Cette voiture est sans doute l'une des plus grande réussite de la marque du Cavalino Rampante.