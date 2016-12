Essai BMW 318i

Librairie BMW

BMW 318i : Essai

Apparue en 1997, la génération E46 remplace la E36 au sein de la gamme des Série 3 chez BMW, dans toutes ses motorisations. Essai d'une version de milieu de gamme, la 318i Pack.

Il s'agit d'une berline bien équipée d'origine, avec de multiples airbags, rétenteur de ceintures, un antipatinage, l'ABS, et agrémenté de quelques options, dont un radiocassette avec kit éclaté de haut-parleurs (enfin bien disposés à l'avant), la climatisation électronique, l'alarme avec télécommande, etc. La "petite" n'a pas grand chose à envier aux plus grandes. La clé de contact qui fait office de boitier de télécommande est ingénieuse et ne comporte pas de pile, un accu se recharge automatiquement par induction lorsque le contact est mis, le transpondeur est reconnu par le système d'alarme afin d'autoriser le démarrage de l'auto, et l'on peut avec, ouvrir ou fermer portes, vitres, toit ouvrant, et coffre (touche spéciale) à distance. Toutes les allemandes ne l'ont pas.

A l'intérieur, les matériaux sont comme toujours d'excellente facture, et l'ergonomie ne souffre d'aucune critique. A son volant, on a l'impression d'avoir toujours conduit l'engin. Le volant gainé de cuir est agréable, la direction souple, le train avant, incisif, a encore progressé par rapport à la E36. Attention toutefois aux rotules de suspension avant, qui s'usent prématuremment sur les premiers modèles. La suspension arrière est ferme et bien amortie, l'auto vire à plat, un poil plus raide que les versions 320i et supérieures, tenue de route est très correcte et est difficile à prendre en défaut. Les optiques avant sont en net progrès, toujours par rapport à sa devancière. L'éclairage est puissant, ses ampoules H7 permettent d'y voir comme en plein jour, seul les Xénon font mieux. De nuit, lorsque les feux sont allumés, deux diodes ambrées disposées de part et d'autre du rétroviseur illuminent discrètement la console centrale. Du meilleur effet.

Le freinage est correct pour la relativement modeste puissance du moteur. En effet, avec 115 chevaux, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mais il se montre très souple, progressif, et ne s'essouffle qu'à haut régime et/ou en charge: 4 personnes à bord ou une côte raide montreront ses limites: l'engin pèse 1400 kg. On comprend qu'il vaille mieux ne pas trop lui en demander. Ce 4 cylindres étonnera surtout par son appétit d'oiseau. Il est possible de ne pas dépasser 6 litres sur route et 8 litres sur autoroute, la moyenne tous parcours confondus sur 15.000 km s'élèvant ici à 7 litres de sans-plomb 95. Rien à dire côté maniement de la boîte de vitesses, c'est ferme, rapide et précis.

En conclusion, c'est une auto d'entrée de gamme chez BMW qui saura vous faire aimer la marque, peu onéreuse en entretien comme en utilisation, bien suffisante en performances de nos jours, et dont la revente est assurée et facile. Une alternative à considérer, face à une 406 1.8e 16v ou une Laguna 1.6 16v, donc.





J'ai aimé

Son look, son économie d'utilisation, sa tenue de route, la qualité des matériaux, et l'ergonomie.

J'ai moins aimé

Ses performances si on est habitué aux prestations des autres BMW, et la raideur de sa suspension.

Noël.