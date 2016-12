Essai BMW E46 328i - Ci - 330i - Ci

Librairie BMW

BMW E46 328i - Ci - 330i - Ci : Essai

Le but du jeu avec la quatrième génération de BMW Série 3 était de proposer une voiture sûre en toutes circonstances, mais tout en conservant l'agrément de conduite typique de la marque. Légèrement plus grande que sa devancière, elle n'est pas plus lourde grâce au recours à l'aluminium pour des pièces comme les suspensions. Les performances sont donc en hausse. Quand on sait que c'était déjà le point fort de l'ancienne version...

Le moteur de la 328i était repris à l'ancienne 328i, la E36, mais il avait reçu une distribution à double VANOS (au lieu d'un simple), jusqu'ici exclusivité des M3. Ainsi doté, le 6 cylindres en ligne de 2.8 était encore plus plein qu'avant. Mais avec une 406 V6 entretemps passée à 210 chevaux et une Classe C280 remplacée par une C320, il convenait d'évoluer: c'est ainsi que le moteur est passé à 3 litres pour 231 chevaux. Il devint par la même occasion disponible en version à 4 roues motrices. Le constructeur de Munich laissait le choix entre une boîte manuelle 5 rapports classique, une boîte automatique Steptronic à 5 rapports, ou une boite à commande séquentielle SMG. Pour ce qui est de la sécurité, on n'a pas fait les choses à moitié: ABS, EBV, CBC, ASC+T et DSC III... Et éventuellement 4 roues motrices, donc.

Bien sur, l'ASC+T et le DSC III sont déconnectables afin de laisser aux pilotes en herbe la possibilité d'exprimer leurs talents... La tenue de route et le confort font partie des meilleurs dans ce segment. Regrettons seulement l'impossibilité de disposer d'un autobloquant, même en option, ce qui est devenu une sale habitude chez BMW.

Malgré ce petit bémol, on peut dire qu'une fois de plus, la Série 3 est née sous le signe du plaisir de conduite, et c'est bien là l'essentiel ! Et on ne peut pas dire que les Jaguar X-Type 3.0 et Lexus IS300 lui aient fait de l'ombre...