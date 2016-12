Essai BMW E46 330d

BMW a fait parti des derniers à se lancer dans les moteur Diesel. Vous vous souvenez peut être du scandale lorsque le bavarois avait présenté au milieu des années 80 sa 524td. Puis les gros rouleurs se sont intéressés à elle, et les puristes se sont fait à l'idée d'une BMW au mazout. La 325tds a apporté l'idée du diesel réellement performant, alors que la 740d a donnéà cette motorisation une noble enveloppe. Et un jour, la 330d a contesté la suprémacie de la 328i, rien de moins !

Son moteur est un six cylindres en ligne, architecture que BMW est un des derniers constructeurs à utiliser avec Toyota. D'une cylindrée de 2926 cm3, il partage pas mal de pièces avec le moteur de la 320d d'alors: on s'est contenté d'ajouter deux cylindres. Il possède donc également 4 soupapes par cylindre, soit un total de 24. La puissance est de 183 chevaux. Plus fort, le couple atteint 39.8 mkg à 1750 tr/min, alors qu'une 328i plafonne à 28.5 mkg à 3500 tr/min !

Au volant, c'est phénoménal. Le moteur est à peine plus présent que le 2.8 à essence, mais vu le son proposé, on ne s'en plaint pas du tout. A 1000 tr/min la voiture reprend sans forcer. 1500 tr/min, la voiture répond sans hésiter. Et de 2000 tr/min à la zone rouge, c'est une poussée linéaire mais très impressionnante. Avec 229 km/h et moins de 29 secondes au kilomètre départ arrêté, elle ne craint personne. La 325tds, autrefois référence, est loin derrière.

Tout cela est très beau, mais il faut aussi faire quelque chose d'utilisable tous les jours. Il faut savoir que conduire une 325tds sous la pluie, pour les modèles qui n'avaient pas l'antipatinage, n'était pas forcément évident. Ici, avec un couple supérieur de 50%, l'ASC+T est bien évidemment monté de série. Mais pour qu'il ne se déclenche pas à longueur de temps, il a fallu travailler plus en amont. L'élément le plus visible est le montage en série des jantes en 17" de diamètre. On peut même opter pour une transmission à 4 roues motrices: c'est la 330xd.