Essai Jaguar XJ 220

Milieu des années 80 et les constructeurs se mettent à nouveau à rêver à de supersportives. Aston Martin, Ferrari et Porsche ont mis le feu aux poudres avec leurs Vantage Zagato, 288 GTO et 959. Cela donne des idées aux autres et notamment à Jaguar qui voit là l'occasion de redorer son blason. Voilà de plus une application pratique de ce que la marque fait en Sport Prototype.

Nous voici donc en 1988 et Jaguar présente sur son stand une formidable voiture de sport, longue, basse (le pare-brise le plus incliné de la production automobile), attirante... Attirante, la fiche technique l'est aussi: le moteur est le légendaire V12 passé à plus de 500 chevaux, la transmission est à 4 roues motrices... Les commandes arrivent, il n'y en aura sans doute pas pour tout le monde. Fin de la belle histoire.

Car l'étude de la voiture par TWR prend du retard, le lancement repoussé, et nous voici en 1992. Ferrari a produit plus de 1000 F40, pas mal d'acheteurs ont perdu patience, et surtout, pour simplifier, la fiche technique de la voiture est quelque peu modifiée. Tout d'abord la transmission se résumera à un pack propulsion + autobloquant en lieu et place de la transmission intégrale. Mais l'objet de la plus grande déception sera l'abandon du moteur V12 pour le V6 biturbo 3.5 utilisé en compétition. Certes, la puissance sera au rendez-vous, mais sans la noblesse...

Côté performances pures, la voiture ne décevra pas. 340 km/h et 22.0 secondes sur le kilomètre ne seront pas une difficulté pour elle. Elle est donc toujours aujourd'hui une des voitures les plus performantes du monde. Côté comportement, les avis seront plus partagés. La voiture donnerait un sentiment de lourdeur, produisant notamment du sous-virage et se passant d'une technologie de sa génération, comme l'ABS ou la boîte 6.

Si la voiture aurait connu un grand succès en 1988, elle connut un accueil bien plus froid en 1992. Il faut savoir que Jaguar a eu du mal à écouler les derniers exemplaires, malgré une belle démonstration lors des 24h du Mans. Aujourd'hui la voiture se trouve en occasion, reste à trouver le budget. Les versions XJ-220 C qui ont courues au Mans sont plus rares: moins de 10 exemplaires ont été produits.