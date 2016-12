Essai Chevrolet Aveo 1.2 16v GPLi

Librairie Chevrolet

Chevrolet Aveo 1.2 16v GPLi : Essai



Chevrolet, c'est depuis toujours le rêve américain chez nous, mais pas seulement. Depuis le 1er janvier 2005, ce sont aussi des Daewoo rebadgées. Et là, ça fait tout de suite moins rêver même si en ces temps de crise, c'est bien plus raisonnable !

Car dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et à la belle voiture américaine rêvée, on doit souvent préférer une citadine pratique à l'usage et économique au quotidien. La Chevrolet Aveo GPLi, apte à avaler un carburant relativement bon marché, a une carte à jouer en la matière. Voilà une voiture mondiale: conçue par la Corée et fabriquée en Pologue sous un label US...

Le design tout d'abord : nous vous laissons juge de la ligne signée par ItalDesign, mais nous la trouvons pour notre part assez réussie ce qui, il faut bien le reconnaître, n'a pas toujours été le cas dans les rangs de Daewoo. A sa bouille sympathique répond son profil dynamique, tandis que la face arrière dispose également d'un caractère qui lui est propre.

L'intérieur, certes d'un dessin simple et fonctionnel, est agréable au regard. Il ne faudra en revanche pas en attendre plus : d'une part, on cherche encore à l'heure où vous lirez ces lignes des rangements, tant ceux-ci sont rares. D'autre part la qualité des plastiques, durs et granuleux, nous ramène quelques années en arrière en matière de qualité perçue. L'extérieur, prometteur, nous laissait imaginer un intérieur plus sympa. Installés à bord, nous voici un peu déçus, même si la position de conduite haut perchée est très agréable. L'interrupteur permettant de passer au mode GPL est placé en bas du tableau de bord et intègre de petits voyants pour indiquer le niveau du réservoir. C'est peu lisible car c'est placé bas mais il y a pire : impossible de consulter le niveau de gaz lorsqu'on roule sur l'essence, puisque dans ce cas les diodes s'éteignent... On attendait mieux d'une installation GPL montée d'origine sur une voiture neuve.

Pour nous consoler, nous décidons de prendre la route tout de suite. Moteur, c'est parti. L'intéressé est un 1206 cm3 à double arbre à cames en tête et 16 soupapes développant une puissance intéressante de 84 chevaux et un couple plus maigre de 11.6 mkg à 3800 tr/min. Une fois basculé au GPL, la puissance se maintient à 81 chevaux (à un régime plus favorable) tandis que le couple de 11.6 mkg est obtenu à un régime sensiblement plus élevé. Et trop élevé, du reste !

Ce couple est la cause de pas mal de désagréments au volant de l'Aveo. Le conducteur devra s'appliquer spécialement au moment d'embrayer, et devra à défaut un peu sacrifier ledit embrayage s'il ne veut pas caler. Le couple est maigre, très haut placé, et n'aide pas à la conduite. Pour ne pas se tromper, on en vient vite à emballer le moteur plus que de raison ! Le fait que le moteur soit trop creux est largement amplifié par le fait de carburer au GPL et non au Super. Mais le GPL étant justement l'intérêt de cette voiture, il faut faire avec... Mais ce n'est pas le pire: sous fortes accélérations, nous avons eu droit à des coupures moteur, ce qui peut se montrer dangereux.

Face au chrono, notre Chevy' du jour annonce 170 km/h et un 0 à 100 km/h en seulement 12.8 secondes. Des chiffres qui nous paraissent un poil optimistes en terme d'accélération, même s'il est vrai que l'Aveo ne pèse pas très lourd. Le constructeur ne communique pas de chiffres en matière de reprises, et on comprend bien pourquoi ! Ces dernières sont inexistantes et imposent de systématiquement rétrograder. Ce qui est ludique sur une sportive disposant d'un moteur rageur, mais pas sur cette petite voiture dont le 1.2 16v est linéaire au possible. Rien à dire sur la sonorité en revanche: la mécanique est discrète et jouer avec les vitesses ne donnera pas mal à la tête.

Le châssis n'est pas une nouveauté pure dans la mesure où la Chevrolet Aveo est une évolution de la Daewoo Kalos. Mais ce n'est pas un souci dans la mesure où notre américano-coréenne offre un bon compromis confort/tenue de route. Ce n'est pas toujours le cas sur une coréenne, et sur une américaine non plus, cela méritait donc d'être souligné. Seule la direction nous a un peu embêté: elle est très précise et c'est une qualité, mais elle est relativement dure et c'est bien dommage sur une voiture vouée à être utilisée en ville...

Vous l'avez compris, l'intérêt de cette version spécifique est sa bicarburation selon un montage d'origine italienne: à la possibilité de rouler au super sans plomb (via le traditionnel réservoir de 45 litres) s'ajoute celle de rouler au GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) via un réservoir de 42 litres qui pique sa place à la roue de secours, remplacée par un kit anticrevaison. Bien vu, la trappe à carburant cache à la fois les orifices de GPL et d'essence. Dommage que cela impose du coup l'utilisation d'un adaptateur et complique un peu plus la procédure de plein de carburant. Attention à ne pas le ranger au fond du coffre un jour de courses ou de départ en vacances... ou pire: ne le perdez pas !

Côté conso, une voiture carburant au GPL consomme toujours plus. Sur l'Aveo, le volume englouti supplémentaire se chiffre à 30%, soit une moyenne d'environ 8 litres au 100 kilomètres. C'est certes plus que d'autres petites voitures à essence et même beaucoup plus qu'un diesel, mais il ne faut pas perdre de vue que le GPL reste encore aujourd'hui le carburant le moins cher chez nous. Quand on trouve une station qui en diffuse, ce qui n'est pas toujours simple quand on sort des grands axes... Au final, en calculant la consommation et le prix du carburant, on se retrouve dans un budget voisin de celui d'un diesel. Et l'addition des deux réservoirs permet de compter sur 87 litres, ce qui n'est pas rien !

Sur la finition d'accès, la Chevrolet Aveo dispose de la direction assistée, de l'ABS et du lecteur CD-MP3. Pour une brique de plus, la LS offre la clim' manuelle, l'ordinateur de bord, les rétros électriques dégivrants et le siège réglable en hauteur. Vous n'en aurez pas plus ! Parce que les antibrouillards, la clim auto et les jantes alu sont réservées à la finition LT, incompatible avec le 1.2 16v, et que tous ces équipements n'existent pas en option. A noter également aux abonnés absents la condamnation automatiques des ouvrants, pourtant bien pratique en ville.

Outre son bilan consommation qui reste économiquement valable, le principal cheval de bataille de la Chevrolet Aveo GPLi est bien entendu son équipement, qui se couple d'un très honnête coût d'achat. Parce qu'elle s'affiche à un tarif des plus honnêtes et parce qu'elle se double d'un bonus gouvernemental de 2000 euros (valable pour tout véhicule GPL neuf). De plus, certains départements offrent la carte grise pour les véhicules GPL...

On attendait la Chevrolet Aveo 1.2 16v GPLi sur son économie d'achat et d'utilisation, elle n'a pas déçu. Mais elle est également jolie et dotée d'un châssis tout à fait honnête. Avec un intérieur plus avenant (matériaux, niveaux équipements) et une meilleure tranformation GPL, elle aurait fait partie des bons élèves de sa catégorie...

