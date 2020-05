Essai Chevrolet Classic

Librairie Chevrolet

Chevrolet Classic : Essai

En marge de notre reportage sur la Nationale 7 Argentine, nous avons eu l'occasion de circuler avec l'une des voitures préférées des loueurs et modèle le plus vendu dans le pays: la Chevrolet Classic, dans sa version Spirit.







En Argentine, cette Chevrolet Classic entre en concurrence directe avec un modèle qui ne nous est pas inconnu: la Renault Logan. Oui, car elle est vendue sous la marque Renault en Amérique du Sud... Notez bien qu'il n'y a pas de quoi rire, car malgré son blason prestigieux la Chevrolet Classic ne fait pas mieux.



Car notre Chevrolet Classic n'a rien d'une voiture américaine à part son blason. Mais elle n'a rien non plus des Daewoo rebadgées que l'on nous propose en Europe. Non, faites abstraction des faces avant et arrière, concentrez vous sur les portes, les vitres ou le tableau de bord et vous reconnaîtrez cette voiture. C'est une Opel Corsa ! Pas la dernière bien entendu, la Corsa B produite de 1991 à 1998, désormais fabriquée au Brésil.







Une auto dont la conception remonte à plus de 20 ans auparavant, et qui n'était pas forcément la référence du genre malgré sa belle gueule. Mais ce qui intéresse les loueurs, c'est sa fiabilité avérée, son faible prix, et le fait qu'elle propose un grand coffre.



Le tableau de bord de notre Chevrolet Classic est directement repris de la Corsa d'époque, sans autre modification que le logo du volant. Entendez par là... Qu'il n'y a pas d'airbag et qu'on ne voudrait pas avoir un accident avec ! D'ailleurs il n'y a pas d'équipement de manière générale.







Pas d'antibrouillards (pas de brouillard en Argentine), pas de fermeture centralisée (pas de voleurs ?), pas de vitres électriques (trop chaud dehors), pas d'accoudoir central (pas la place), pas d'essuie-glace arrière (il ne pleut sans doute jamais), pas d'ABS (on ne freine pas, que des lignes droites), etc... Il n'y a d'origine que la climatisation, la direction assistée, la banquette rabattable, l'indicateur de température extérieure et un radio-CD revendiquant fièrement une connexion USB et Bluetooth, deux éléments qui ont refusé de fonctionner tout au long de notre essai !



En fait, nous disposions de la finition de base XX. La finition supérieure YY permet de disposer des vitres électriques, du verrouillage centralisé et... Tandis que le haut de gamme ZZ permet d'accéder à ... . La grande classe ! En échange de cela, la Chevrolet Classic s'affiche à partir de DDDD €, à comparer aux EEEE € d'une Logan équivalente.







Sous notre court capot se cache un petit moteur à essence. En Argentine, le gasoil n'est pas rendu artificiellement meilleur marché que l'essence et les diesels se trouvent donc principalement sur les gros véhicules. De plus, beaucoup transforment leur véhicule pour rouler avantageusement au GNC (Gaz Naturel Comprimé), moins cher.



Il s'agit ici d'un 1.4 litre, sans turbo ni culasse 16 soupapes: simple, fiable, bon marché à fabriquer. Ça ne l'empêche pas de développe une coquette puissance de 94 chevaux à AAAA tr/min, pour un couple raisonnable de BB.B mkg au régime de CCCC tr/min.







A l'usage, nous avons été convaincus par ce 1400. Ce moteur a été élastique comme on pouvait l'attendre d'un moteur à 2 soupapes par cylindre, acceptant de repartir sur un filet de gaz à 900 tr/min comme de monter dans les tours pour effectuer un dépassement.



Car à ce sujet, il faut savoir que l'Opel Corsa, pardon, la Chevrolet Classic marche très bien. Sa conception remontant à 20 ans, son faible équipement et ses dimensions réduites lui permettent d'être assez légère. De plus, elle est associée à une boîte de vitesse très bien étagée, comprenez pas trop longue, ce qui n'était pas le cas de la Corsa à l'époque. La commande n'a par contre pas évoluée depuis cette époque, et elle reste donc aussi douce que lente et imprécise.







Une boîte pas trop longue, ça a d'autres défauts comme celui de faire tourner le moteur un peu vite. C'est un fait, sur les plates et rectilignes routes d'Argentine, on aurait pu sans doute mettre une 5ème un peu plus longue pour abaisser le niveau sonore, qui reste celui d'une petite voiture un peu ancienne. Mais du coup on garde de bonnes possibilités de reprise, même à 4 occupants + bagages.



La boite courte peut également apporter un préjudice en terme de consommation. Durant notre essai long de quelques 4300 km, notre conso a évoluée entre 8.0 et 8.6 L/100, incluant une grande boucle en altitude dans la cordillère des Andes et en sachant que l'on a roulé en quasi-permanence au maximum des capacités de notre Chevrolet. Un score honorable, donc, et qu'il sera très facile d'améliorer.







Les réglages de suspension sont ceux d'une voiture nord-américaine. Entendez par là que l'amortissement est quasi-inexistant ! Quand on sait que l'Opel Corsa B n'était déjà pas une référence... Mais on s'apercevra vite que ces réglages, qui seraient une aberration en Europe, sont tout à fait adaptés à l'Argentine. A noter, toujours pour coller aux exigences de ce pays, une bien utile tôle de protection sous le moteur.



Les distances sont très grandes et à part dans les Andes, il n'y a quasiment que des lignes droites entre une ville A et une ville B. Quand il y a un changement de cap, il s'agit alors d'une grande courbe et non d'un petit virage serré. De plus, les routes offrent par endroit des déformations ponctuelles... Et des portions non goudronnées ! Dans ces conditions, notre réglage ultra souple ne présente aucun des défauts qu'on lui connaît chez nous.







Du fait de sa largeur et de son empattement, la Chevrolet Classic n'offre pas une grande habitabilité, c'est un fait. Si en longueur les occupants avant peuvent toujours avancer leurs sièges par égard pour les passagers arrière, pas de solution en largeur: à l'avant, le passager peut parfois gêner le conducteur, tandis qu'à l'arrière il vaudra mieux être deux que trois ! L'habitacle ne débordait pas de rangements non plus. Deux vides poches dans les portes avant, et un petit fourre-tout en bas de la console centrale, en plus d'une petite boîte à gant. Merci, ça sera tout !



Ce qui différentie cette Chevrolet Classic de nos anciennes Corsa, c'est bien évidemment la carrosserie 3 volumes, dont est friande la clientèle de ce type de marchés. Si elle a également existé par le passé en 3 portes (comme chez nous) et en break, elle n'existe plus désormais qu'en berline 4 portes. Esthétiquement ça ne nous fait pas plus vibrer que sur une Logan, mais il faut bien reconnaître que ça a un avantage, celui d'offrir un coffre au volume assez important, tout en gardant un véhicule compact et maniable en ville. En la matière, la Chevrolet Classic dispose d'un très bon rayon de braquage, et elle se gare dans un mouchoir.







Berline compacte au prix compact, la Chevrolet Classic n'a rien d'une sous-voiture au rabais. En fait, on n'aurait même pas grand chose à lui reprocher... Finalement elle a de beaux restes, cette Corsa !



Texte & photos Manu Bordonado