Essai Chevrolet Camaro

Librairie Chevrolet

Chevrolet Camaro : Essai

Le retour du cas Camaro

Texte et photos Manu Bordonado

Non, les Chevrolet ne sont pas seulement des Daewoo améliorées. Outre-Atlantique, ce sont toujours de grandes et désirables automobiles. Comme cette Camaro, par exemple.

Chevrolet c’est l’Amérique et cela nous fait toujours rêver. Sauf quand on pousse la porte d’une concession et que l’on trouve leurs produits made in Korea. Alors quand on découvre cette Camaro, quelle bouffée d’air pur ! Voilà enfin une voiture qui a des c… ! Depuis 40 ans, la Chevrolet Camaro est à la fois la petite sœur de la Corvette et l’ennemie jurée de la Ford Mustang. Quand on voit le succès d’estime de cette dernière sur notre marché, pas étonnant que des importateurs se penchent sur le cas de la Camaro. Et ils ont raison ! Ils ont raison car mine de rien, elle a une sacrée gueule la Camaro ! En la matière, elle tient tête à une Mustang sans souci ! Face avant agressive, profil musclé, hanches généreuses avec (fausses) prises d’air sur les ailes, arrière typé US, énormes rouleaux en guise de roues… Rien ne manque !

A l’intérieur, rien ne manque non plus. L’équipement de cette américaine est conforme à la légende, c'est-à-dire assez complet, même sur cette version de base puisque tout y est, ou presque. D’autres finitions permettent d’accéder au Bluetooth, à des sonos plus évoluées, ainsi qu’à l’affichage tête haute. Mais ce n’est pas tout : c’est agréable à regarder, notamment le volant et les compteurs ! Les louanges s’arrêtent là : la finition est à la fois en progrès par rapport au passé mais... inférieure à ce qu’offre une Twingo. Et le tableau de bord sonne aussi creux que la tête d’Eve Angeli !

La place à l’avant est suffisante, tandis que les places arrière sont bien entendu un peu petites. Par contre, le design impose également quelques sacrifices. Au programme du jour, conduite sans visibilité ! A l’avant, la bosse sur le capot fait que l’on n’y voit pas plus que ça. Mais... c’est pourtant là où l’on voit le mieux ! Les vitres latérales tiennent franchement de la meurtrière, la lunette est peu utilisable, tandis que… Nous avons rarement vu des vitres arrière aussi petites. Du coup, les places arrière sont pratiquement sans lumière ! Si vous aimez les voitures habitables et à la visibilité parfaite, achetez-vous plutôt une 405… Un point positif tout de même : les rétroviseurs sont grands. Vraiment grands.

Allez, pour finir avec les défauts : le coffre est profond mais pas bien haut, et son ouverture est haute et étroite, donc on ne pourra pas y glisser d’objet de taille importante. Dans ces conditions, le fait que la banquette arrière soit rabattable tient presque du gag ! On l’a dit, notre version d’essai était ni plus ni moins que le modèle de base. Sauf qu’outre-Atlantique, le terme de modèle de base n’a pas la même connotation que chez nous ! Ce modèle dispose du plus petit moteur disponible : un V6 cubant seulement 3.6 litres et ne délivrant donc que… 304 chevaux. Excusez du peu, c’est la crise ma bonne dame ! Autant vous dire qu’il y a largement le minimum syndical pour s’amuser, d’autant que le couple n’est pas en reste. Pensez-donc, 3.6 litres… Pour les insatiables, la Camaro SS met à disposition son 6.2 litres de 426 chevaux.

Allez, on y va. On démarre, la sonorité est bonne. Le frein à main, placé très haut et contre le passager, oblige à un mouvement étrange. La boite est manuelle, ce qui est rare sur une américaine et cela nous réjouit. Mais il faudra avoir de la poigne : sa commande est très virile, façon camion ! A l’usage, la voiture est confortable et l’amortissement se montre calibré juste ce qu’il faut. Entendez par là que la voiture se comporte parfaitement, et n’a rien d'un saucisson comme l’on en rencontrait souvent chez les américaines. Ca n’est pas non plus un bout de bois pour autant : amortissement calibré juste ce qu’il faut, on vous dit ! La direction, elle, est trop légère mais se montre directe et assez précise : les temps changent !

Du coup, nous sommes tentés d’accélérer le pas. On ne se refait pas ! Notre Chevrolet Camaro ne se fait pas prier, et le couple omniprésent fait que l’on n’a absolument pas besoin de tirer sur le (gros) moulin. Quelle santé ! Elle en redemande dis donc… Bon OK après tout, si ça lui fait plaisir... En même temps, un moteur qui s’encrasse c’est pas bon. Pendant ce temps, le train arrière ne se dérobe pas mais glisse juste ce qu’il faut pour s’amuser. Au dela, Le StabiliTrak veille… Faut dire que la bande son nous pousse un peu à la faute aussi. Ca n’est pas aussi mélodieux que le gros V8 de la Camaro SS, mais ça gronde quand même assez bien si on la pousse un peu. Et oui, car elle sait aussi se faire discrète quand on la calme. Bref, tout serait parfait s’il n’y avait cette commande de boite, dure, lente et accrocheuse. C’est définitivement une voiture de macho !

La bonne nouvelle, c’est que Chevrolet risque d’importer cette voiture chez nous. Et la très bonne nouvelle, c’est que de toute façon vous n’aurez pas besoin d’eux : en effet, des sociétés comme Import Trader vous permettent de repartir aux commandes de la vôtre, avec les options et la couleur que vous souhaitez, avec les papiers qui vont bien et en plaques françaises, pour un tarif très tentant. Avec une valeur de revente relativement stable les premières années.

Outre un look extra, un équipement complet et une mécanique généreuse, les américaines sont maintenant utilisables au jour le jour et contre un tarif accessible… De quoi se laisser tenter.

Se... laisser vraiment tenter ?

On l'a dit, des sociétés comme Import Trader vous permettront de vous mâcher le travail et de vous fournir, clef en main, la Chevrolet Camaro de votre choix. Et contre un tarif raisonnable... Vous pouvez également les contacter pour tout autre véhicule américain. Y compris des Ford, des Dodge... Mmmmhhhhhh !

