Essai Dino 246 GT - GTS

Dino 246 GT - GTS : Essai

Seuls 152 modèles de la Dino 206 GT ont vu le jour, la 246 GT est donc l'aboutissement après le "brouillon". La 246 GT, c'est la cadette de la 206 GT... Quelle différence ? 400 cm3 supplémentaires et un empattement qui gagne 6 petits centimètres, mais aussi nombre d'améliorations techniques favorisant les performances, l'agrément et la fiabilité. Il est de notoriété que le petit 2 litres n'est pas exempt de tout reproche sur ce dernier point. La 246 GT apparait en 1969, année de la prise de contrôle de Ferrari par Fiat (au détriment de Ford qui rêvait de mettre la main sur ce petit constructeur italien qui le défiait en course), aussi les cadences très artisanales sur la 206 deviennent industrielles sur la 246. Moteur Evolution majeure du V6 par rapport à la 206, le bloc alu est abandonné pour de la fonte afin de permettre l'augmentation de cylindrée car tout le monde demande une puissance supplémentaire. Les 433 cm3 sont gagnés essentiellement par un alésage accru, du coup le V6 devenu un 2.4 litres développe 195 chevaux et un couple de 23 mkg contre respectivement 180 ch et 20 mkg pour la 206 GT. Les régimes de rotation sont légèrement moindres, fini le rupteur au delà de 8000 tours. Bizarrement, le même bloc monté dans les Fiat est annoncé pour 180 chevaux ! 80 chevaux au litre tout de même : un rendement que lui envierait bien des modernes. Pour information la version US perd 15 chevaux et gagne une grosse poignée de kg liée à l'adoption du système anti pollution cher aux californiens. Ce moteur connaîtra des véhicules bien différents comme les spyder et coupé Fiat plus bourgeois que sportif mais aussi la terrible Lancia Stratos pour laquelle ce V6 lui permettra de décrocher à plusieurs reprises la couronne du championnat du monde des rallyes. Evolutions On l'a vu il y en encore pléthore de modifications, un empattement allongé bénéfique pour la tenue en grande courbe, une carrosserie qui abandonne l'aluminium pour de l'acier bien plus commun (le poids s'en ressent pour prendre 150 kgs d'embonpoint), un réservoir à la contenance augmentée. Jusqu'en 74, date de sortie de ce modèle du catalogue, des évolutions touchant aussi bien les freins que les rapports de boite ou l'aménagement intérieur apparaitront.

Production 1969

1970

1971

1972

1973

1974 81

272

832

828

471

3 -

-

-

280

681

Total 2487 1274 La 246 GT, c'est un peu l'apothéose de la série, de la marque : une ligne à tomber par terre; on peut tourner autour dans tous les sens et continuer indéfiniment à apprécier les lignes, galbes, rondeurs magiques imaginées par Pininfarina (dessin d'Aldo Brovaronne): 1.70m de large, 1.13m de haut, la perfection faite berlinette. Aujourd'hui cette auto a toujours le même pouvoir de fascination et les collectionneurs ne s'y trompent pas, même avec un badge Dino elle côte bien plus que nombre de Ferrari : comptez bien 60 000 euros pour un exemplaire en très bon état, mieux qu'une Testarossa ! N'oublions pas que c'est la première "Ferrari" à moteur central, concept qu'Enzo refusait à ses propres pur sangs. A l'intérieur c'est une Daytona en réduction : même tableau de bord, même style mais position ultra basse, 2 énormes ailes avant pour mieux viser la route, volant à plat à l'italienne et traditionnelle grille alu permettant les savoureux "klong" des changements de rapport à la volée, une fois la boîte chaude. La batterie de 3 Weber double corps au coeur du V est bien là pour contribuer à faire chanter merveilleusement ce moteur magique. Quiconque ayant déjà entendu une 246 GT sait de quoi je parle... faudra penser à joindre un fichier .mp3 à l'occasion ! Une fois toutes les températures OK, le chant déjà sympathique aux régimes usuels se transforme en symphonie mécanique .. et oui, on tutoye les 8000 tours ! Côté comportement, c'est le grand sport tout en efficacité mais la 246 GT sait aussi être accessible; facile car très neutre elle permet de passer très vite dans les courbes rapides : merci le moteur central ! L'allégresse prodiguée par le moteur conduit inéxorablement à relancer tous les rapports pour profiter de la mélodie et de performances très modernes : 27.5" au 1000m et 240 km/h en pointe. Les rivales de l'époque (911 2.4 S, Lamborghini Uracco) ne font pas mieux. Ferrari peut être fier de sa "petite"gamme. La 246 GTS introduite en 1972 correspond plus à un targa, premier d'une longue lignée de GTS dans la gamme inférieur de Ferrari. Aucune différence technique ne la caractérise du 246GT (ci-dessous un modèle US). Pour moi la Dino 246, c'est quasiment la perfection : une ligne telle qu'on se dit qu'elle ne pouvait être autrement... on envie le designer d'avoir inventé ce dessin, on envie le propriétaire de pouvoir profiter d'une telle "gueule" à tout moment et puis il y a aussi ce V6 qui doit tant à la compétition et procure d'intenses frissons. Et puis La 246 GT c'est aussi regarder inlassablement les épisodes des Persuaders pour admirer les promenades de Tony Curtis à son volant et profiter des quelques glissades de la Dino. LM.

Dino 246 GT - GTS : Fiche technique Marque : Dino Dino Modèle : 246 GT 246 GTS Années de production : 1969-1974 1972-1974 Moteur Type du moteur : 6 cylindres en V à 65° 6 cylindres en V à 65° Energie : Essence Essence Disposition du moteur Transversal central arrière Transversal central arrière Alimentation 3carburateursWeber 3carburateursWeber Suralimentation - - Distribution 2 doubles arbres à cames en tête 2 doubles arbres à cames en tête Nombre de soupapes 2 par cylindre 2 par cylindre Alésage & Course 92.5 x 60.0 mm 92.5 x 60.0 mm Cylindrée 2418 cc 2418 cc Compression 9.0 9.0 Puissance 195 ch à 7600 tr/min 195 ch à 7600 tr/min Couple 23.0 mkg à 5500 tr/min 23.0 mkg à 5500 tr/min Transmission Boite de vitesses 5 rapports 5 rapports Puissance fiscale 14 cv 14 cv Transmission Propulsion Propulsion Antipatinage Non Non ESP Non Non Châssis Direction Crémaillère Crémaillère Cx - - Suspension avant Triangles superposés Triangles superposés Suspension arrière Triangles superposés Triangles superposés Freins avant Disques Disques Freins arrière Disques Disques ABS Non Non Pneu avant 205/70 VR14 205/70 VR14 Pneu arrière 205/70 VR14 205/70 VR14 Dimensions Longueur 423 cm 423 cm Largeur 170 cm 170 cm Hauteur 112 cm 112 cm Coffre 0 0 Poids 1230 kg 1250 kg Performances Poids/Puissance 6.30 6.41 Vitesse maxi (km/h) 240 235 0 à 100 km/h - - 0 à 160 km/h - - 0 à 200 km/h - - 400 mètres DA 15.2 - 1000 mètres DA 27.5 - Consommations Sur route - - Sur autoroute - - En ville - - Conduite sportive 20.0 - Consommation moyenne - - Réservoir 70 litres 70 litres Autonomie autoroute - km - km CO2 NC NC Prix & équipements NB d'airbags - - Climatisation - - Prix de base Plus fabriquée Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Dino 246 GT - GTS Crédit pas cher pour votre Dino 246 GT - GTS Donnez votre avis ici ici

