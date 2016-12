Essai Ford Puma 1.4 - 1.6 - 1.7

Les modes vont et viennent. Pour faire partie des constructeurs qui sont à la page, Ford avait dû proposer une gamme de coupés. Pour les grandes tailles, c'étaient des modèles américains qui avaient été importés, la Probe puis la Cougar. Pour les petites tailles, Cologne avait fait avec ce qu'il avait, à savoir la Fiesta.



La Ford Fiesta avait été remaniée en 1996. Châssis efficace, motorisations très agréables (merci à Yamaha pour leur participation), elle constituait une excellente base pour celle qui allait devoir barrer la route à l'Opel Tigra, basée sur la principale concurrente de la Fiesta, la Corsa. Côté motorisations, une nouvelle version du Zetec était lancée à cette occasion, un 1.7 de 125 chevaux. Plus tard, le 1.4 de 90 chevaux de la Fiesta sera disponible.

Côté style, Claude Lobo applique ses principes de New Edge Design, et la voiture est un subtil mélange de courbes et d'arêtes vives. Comme toujours dans ces cas-là, la voiture a ses admirateurs et ses détracteurs, je vous laisse seul juge. L'intérieur, lui, est connu, il vient de la Fiesta (tout comme celui de la Tigra vient de la Corsa). L'équipement, c'est une habitude chez Ford, est très complet.

Sur la route, la Puma est une excellente surprise. Les deux moteurs sont très agréables à l'usage, pas trop bruyants, mais pas trop silencieux non plus, ils sont exactement comme il faut. Les 35 chevaux de différence entre les deux ne passent pas inaperçus, mais jamais la 1.4 ne paraît sous-motorisée. Le châssis, est celui de la Fiesta, mais rendu un peu plus joueur, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un coupé. La Puma est ainsi très bien dotée, vive, maniable, sans jamais devenir piégeuse.



Qu'ajouter sinon que malgré une nette supériorité par rapport à la Tigra, les ventes n'ont pas suivies. Le style y est t-il pour quelque chose ? Peut-être. Ford est en perte de vitesse sur le continent européen, espérons que ce n'est que provisoire...